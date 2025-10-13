2 órája
Nagyon fontos engedélyeztetési szabály változott meg a fúrt kutaknál - ez sokakat érint
Újra sok zavart okoz, hogy hol és milyen esetekben kell engedélyeztetni a rendkívül fontos kerti berendezést. A fúrt kutakra vonatkozó szabályokat foglalta össze portálunknak a jogász.
A fúrt kutak a hazánkban és azon belül Heves vármegyében is mind aszályosabb időjárási viszonyok között egyre fontosabb szerepet játszanak az öntözésben. Nagyon sok kerti kutat több évtizeddel ezelőtt fúrtak, amikor még nem kellett hozzá engedély. Az ásott és a fúrt kutak létesítése, fenntartása azonban 1992. február 15-től engedélykötelessé vált.
Az Országgyűlés 2020-ban fogadta el a fúrt kutak bejelentésére vonatkozó törvénymódosítási indítványt, amelynek révén a kormány kútamnesztiát hirdetett a korábban engedély nélkül létesített, az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági öntözési célú kutakra: a bejelentésük akkor újabb három évig, 2023. december 31-ig vált szankciómentessé. A vízgazdálkodásról szóló, 1995-ben született törvény módosítása ugyanis előírta, hogy az országban csak engedéllyel rendelkező kutak létezzenek, illetve működjenek. A törvénymódosítás kapcsán dr. Nagy István agrárminiszter akkor elmondta, a szaktárca célja, hogy a gazdák a csökkenő csapadékmennyiség mellett is javítani tudják mezőgazdasági termelésük hatékonyságát. Az Agrárminisztérium becslései alapján akár százezerre is tehető volt akkor az engedély nélkül üzemelő öntöző kutak száma. Ez komoly kockázatot jelent, mert a nem megfelelően kialakított kutak veszélyeztetik a felszín alatti vízadó réteg tisztaságát. Rajtuk keresztül növényvédő szerek vagy műtrágya és szerves trágya szennyezheti a felszín alatti vízkészletet. Ivóvízellátásunk több mint 95 százalékban felszín alatti vizekből történik. A agrártárca igyekezett harmonizálni a korunkban egyre inkább jelentkező ütközést a gazdasági és a környezetvédelmi szempontok között, részletezte korábban a szakminiszter.
A fúrt kutak engedélyeztetésének szabályai megváltoztak
Nagyon fontos idei változás a kutak létesítésével, fennmaradásával és megszüntetésével kapcsolatosan: az eljárások 2025. július 25-től már nem jegyzői hatáskörbe tartoznak. A Heves vármegye területén eljáró területi vízügyi hatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálya. Az idén megjelent 198/2025. (VII. 8.) kormányrendelet újraszabályozta a mezőgazdasági célú kutak engedélyezését. A cél, hogy a jogszabályok összhangba kerüljenek a vízgazdálkodásról szóló törvénnyel, amely 2021 óta tartalmazza az öntözési célú kutakra vonatkozó szabályokat. A kormányrendelet a mezőgazdasági célú kút engedélyezésén túl a hozzá kapcsolódó öntözőtelepek engedélyezését is az öntözési igazgatási szerv hatáskörébe és az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe telepíti. Ezen túl meghatározza az engedélyezési eljárásba bevonandó szakhatóságok körét.
Nemcsak az a kérdés, mennyi vizet használunk a kútból
A jelenleg hatályos szabályok összefoglalására dr. Domoszlai Csaba jogász, gazdálkodó, a káli települési agrárbizottság elnöke volt portálunk segítségére. Ha a kút évi vízfelhasználása nem haladja meg az 500 köbmétert, és csak a háztartás vízigényét szolgálja, általában nincs szükség engedélyre. A bejelentés és az engedélyeztetés viszont nem csak a felhasználáson múlik – számít a létesítés időpontja, a fúrt kút mélysége és az ingatlan elhelyezkedése is, hívta fel a figyelmet a jogász.
– Fontos adat 2024. január 1. határdátuma, továbbá a kút 50 méteres talpmélysége, ami az első vízzáró réteget el nem érő mélység, illetve az, hogy vízkészletvédelmi szempontból kockázatos vagy kockázatmentes területen létesült. Kockázatmentes területen akár 2024. január előtt, akár utána létesült a kút, 50 métert meg nem haladó talpmélységig nem kell bejelenteni. 50 métert meghaladó talpmélység esetén mindig vízjogi engedélyt kell kérni a területileg illetékes kormányhivataltól. Kicsit más a helyzet a kockázatos területen létesült kutaknál. Ott a 2024. január 1. előtt létesült, 50 méternél nem mélyebb kutakat nem kell bejelenteni, a határdátum után létesülteket viszont igen, méghozzá a területileg illetékes kormányhivatalnál. Kockázatos területen az 50 méternél nagyobb talpmélységű kutakra – a létesítés dátumától függetlenül – vízjogi engedélyt kell kéri a területileg illetékes kormányhivataltól – részletezte dr. Domoszlai Csaba.
Heves vármegyében is vannak vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területek
Mint megtudtuk, hazánk területének jelenleg csak a 12 százaléka minősül vízkészletvédelmi szempontból kockázatosnak, de Heves vármegye területén is találhatóak ilyenek. Azok a területek számítanak ilyennek, amelyek üzemelő vagy távlati vízbázisok védőterületeire esnek, illetve alattuk a karsztos vízadó képződmény 100 méternél kisebb mélységben elérhető. Nem sorolták tehát ide azokat a térségeket, ahol már most is vízmennyiségi deficit jelentkezik, jelesül a gyenge mennyiségi állapotú felszínközeli víztesteket, ahogy a gyenge vízminőségi állapotú víztesteket, a kármentesítéssel érintett területeket, a nitrátérzékeny, vagy a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny egyéb területeket sem.
A vízkészletvédelmi országtérkép tanúsága szerint kockázatosnak számít, többek között, Maklártól észak felé haladva, Eger térségén át a Bükk területe egészen a vármegyehatárig, továbbá különösen a Verpelét és Sirok közötti terület, Gyöngyös térsége Gyöngyöshalásztól egészen Gyöngyössolymosig, beleértve Nagyrédét és Abasárt és a kissé távolabbi Detket is, valamint Hatvan és Lőrinci térsége, Dél-Hevesben pedig Heves és Sarud vidéke.
Továbbra sem kell bejelenteni a saját portánkon fúrt kutat, bátran öntözhetünk
