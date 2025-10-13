Nagyon fontos engedélyeztetési szabály változott meg a fúrt kutaknál - ez sokakat érint

A fúrt kutak a hazánkban és azon belül Heves vármegyében is mind aszályosabb időjárási viszonyok között egyre fontosabb szerepet játszanak az öntözésben. Nagyon sok kerti kutat több évtizeddel ezelőtt fúrtak, amikor még nem kellett hozzá engedély. Az ásott és a fúrt kutak létesítése, fenntartása azonban 1992. február 15-től engedélykötelessé vált.

A fúrt kutak engedélyeztetésében idén változás történt

Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld

Az Országgyűlés 2020-ban fogadta el a fúrt kutak bejelentésére vonatkozó törvénymódosítási indítványt, amelynek révén a kormány kútamnesztiát hirdetett a korábban engedély nélkül létesített, az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági öntözési célú kutakra: a bejelentésük akkor újabb három évig, 2023. december 31-ig vált szankciómentessé. A vízgazdálkodásról szóló, 1995-ben született törvény módosítása ugyanis előírta, hogy az országban csak engedéllyel rendelkező kutak létezzenek, illetve működjenek. A törvénymódosítás kapcsán dr. Nagy István agrárminiszter akkor elmondta, a szaktárca célja, hogy a gazdák a csökkenő csapadékmennyiség mellett is javítani tudják mezőgazdasági termelésük hatékonyságát. Az Agrárminisztérium becslései alapján akár százezerre is tehető volt akkor az engedély nélkül üzemelő öntöző kutak száma. Ez komoly kockázatot jelent, mert a nem megfelelően kialakított kutak veszélyeztetik a felszín alatti vízadó réteg tisztaságát. Rajtuk keresztül növényvédő szerek vagy műtrágya és szerves trágya szennyezheti a felszín alatti vízkészletet. Ivóvízellátásunk több mint 95 százalékban felszín alatti vizekből történik. A agrártárca igyekezett harmonizálni a korunkban egyre inkább jelentkező ütközést a gazdasági és a környezetvédelmi szempontok között, részletezte korábban a szakminiszter.