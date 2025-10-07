Futva népszerűsítik a borvidéket a borbarát hölgyek

Idén 40. alkalommal rajtol el a SPAR Budapest Maraton vasárnap. A versenyen egriek is részt vesznek, egészen pontosan hölgyek. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének alelnöke, Kissné Rabóczki Barbara érdeklődésünkre elmondta, az utóbbi időben fiatalodott az egyesület, és ezen tagok ötlete volt a versenyen való elindulás.

– Az egyesület célja az egri borvidék és borászok népszerűsítése, s ezen a futásra való nevezés elsődleges célja is ez – mondta.

A futók Stumpf Brigitta, D'ess Szabina, Kiss Boglárka és Kissné Rabóczki Barbara lesznek.