október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Maraton

1 órája

Futva népszerűsítik a borvidéket a borbarát hölgyek

Címkék#Egri Borbarát Hölgyek#Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete#borász#Spar Budapest Maraton

Negyvenedszer hirdetik meg SPAR Maratont. Ezúttal a borbarát hölgyek is indulnak.

Heol.hu
Futva népszerűsítik a borvidéket a borbarát hölgyek

Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete is elindul a Spar Budapest Maratonon.

Idén 40. alkalommal rajtol el a SPAR Budapest Maraton vasárnap. A versenyen egriek is részt vesznek, egészen pontosan hölgyek. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének alelnöke, Kissné Rabóczki Barbara érdeklődésünkre elmondta, az utóbbi időben fiatalodott az egyesület, és ezen tagok ötlete volt a versenyen való elindulás.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Az egyesület célja az egri borvidék és borászok népszerűsítése, s ezen a futásra való nevezés elsődleges célja is ez – mondta.

A futók Stumpf Brigitta, D'ess Szabina, Kiss Boglárka és Kissné Rabóczki Barbara lesznek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu