1 órája
Futva népszerűsítik a borvidéket a borbarát hölgyek
Negyvenedszer hirdetik meg SPAR Maratont. Ezúttal a borbarát hölgyek is indulnak.
Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete is elindul a Spar Budapest Maratonon.
Idén 40. alkalommal rajtol el a SPAR Budapest Maraton vasárnap. A versenyen egriek is részt vesznek, egészen pontosan hölgyek. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének alelnöke, Kissné Rabóczki Barbara érdeklődésünkre elmondta, az utóbbi időben fiatalodott az egyesület, és ezen tagok ötlete volt a versenyen való elindulás.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Az egyesület célja az egri borvidék és borászok népszerűsítése, s ezen a futásra való nevezés elsődleges célja is ez – mondta.
A futók Stumpf Brigitta, D'ess Szabina, Kiss Boglárka és Kissné Rabóczki Barbara lesznek.
Kiderült, kik sérültek meg a hevesi frontális balesetben! Mentőhelikopter vitte el az egyiküket!
Igaz a gyanú, óriási a baj! 1 km sugarú fertőzött területet jelöltek ki Egernél