Új egri csillag ragyog a sétányon, Munkácsy-díjas festőművésznek avattak díszkövet + fotók, videó
Az Érsek utcában található Egri Csillagok Sétány pénteken új díszkővel bővült. Galambos Tamás, Munkácsy-díjas festőművész munkássága előtt tiszteleg eképpen az Eger Sikeréért Egyesület és Eger önkormányzata.
Újabb díszkövet avattak péntek délután Egerben az Érsek utcában. Galambos Tamás Munkácsy-díjas festőművész neve került a csillagok sorába. A sétányt az Eger Sikeréért Egyesület kezdte el díszkövekkel bővíteni, Eger önkormányzatával karöltve választják ki azokat a jeles szülötteit, alakjait a városnak, akik saját munkásságukban nagyot alkottak.
Egy újabb ragyogó névvel gazdagodott városunk e szimbolikus utcája. Ez a hely nem csupán kövek és járólapok sora, hanem történelmünk, kultúránk, emlékeink ösvénye. Az Egri csillagok sétánya jelképe a város tiszteletének, egy hely azok számára, akik ragyognak, s akiket mi ragyogóként látunk.
- mondta Gulyás László kulturális ügyekért felelős alpolgármester. Galambos Tamásról azt mondta, egy olyan festőművész, aki nem félt saját hangját hallatni, még akkor sem, ha hivatalos kánon nehezen fogadta el. Aki munkásságával nem csupán műveket hozott létre, hanem hitet adott abban, hogy az egyéni út is lehet nagy.
Stílusát sokféleképpen jellemezték már posztnaív, neoprimitív, pop-art hatásokat mutató, de az igazán lényeges az, hogy munkái mindig egyediek, azonnal felismerhetők és sajátos univerzumot teremtenek. Egy olyan világot, amelyben az aprólékosan kidolgozott színpompás formanyelv nem pusztán esztétikai élményt nyújt, hanem mélyebb társadalmi és politikai kérdéseket is megpendít. Festészete nem kíván válni semmilyen irányzat mögé. Nem simul bele e trendekbe, éppen ettől válik társtalanná, önazonossá és maradandóvá - fogalmazott.
Galambos Tamás nem állt be a sorba
Forgó János az Eger Sikeréért Egyesület elnöke ismertette a művész életútját. Galambos Tamás 1939. november 18-án született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait Egerben végezte, majd az egri líceumban is tanult. Középiskolai tanulmányait a Budapesti Képzőművészeti Gimnáziumban fejezte be Sebestyén Ferenc tanítványaként. Főiskolai tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán végezte 1959 és 1963 között. Első kiállítása is itt volt, ahol már jelentkezik sajátos, senki máshoz nem hasonlítható stílusával, egyéni kifejezésmódjával. Nem kapcsolódott a 60-70-es évek egyetlen úgynevezett divatos irányzatához sem, ehelyett inkább saját, összetéveszthetetlen kifejezési nyelvet alkotott magának, amelyet posztjainknak is neveznek.
Galambos Tamás nevét örökítették meg az Egri Csillagok sétányánFotók: Huszár Márk/Heol.hu
Galambos Tamás megköszönte, hogy őt is megtisztelte a város és az egyesület, mint fogalmazott, látva a neveket a köveken, megtisztelőnek érzi. Többeket is ismert, köztük is kiemelte dr. Ringelhann Györgyöt, Eger első szabadon választott polgármesterét, aki jó barátja volt.
Eger fejlődéséért dolgozik az idén 10 éves Eger Sikeréért Egyesület
- Sajnos semmi újat nem tudok mondani magamról, minden elhangzott, dicséret sok is, de köszönöm azt a szeretetet, ami felém árad - mondta a művész. Idén májusban Galambos Tamás életmű kiállítása nyílt meg a Ziffer Sándor Galériában. Művészete egyedi, utánozhatatlan, s az avatatlan szem számára is jellegzetes: szürrealisztikus szabad asszociációit gyermeki fantáziával, mesebeli, folklorisztikus, mitologikus formálással, de pop-os, élénk, tompítatlan színvilággal, aprólékos kidolgozottsággal jeleníti meg vásznain. Műveit Svájctól az Egyesült Államokig, Budapesttől Szegedig jól ismerik a képzőművészet ismerői és kedvelői. Alkotásait rangos köz- és magángyűjtemények sora őrzi, a májusi kiállítás is ezen gyűjtőknek köszönhető.
