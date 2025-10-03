Új egri csillag ragyog a sétányon, Munkácsy-díjas festőművésznek avattak díszkövet + fotók, videó

Stílusát sokféleképpen jellemezték már posztnaív, neoprimitív, pop-art hatásokat mutató, de az igazán lényeges az, hogy munkái mindig egyediek, azonnal felismerhetők és sajátos univerzumot teremtenek. Egy olyan világot, amelyben az aprólékosan kidolgozott színpompás formanyelv nem pusztán esztétikai élményt nyújt, hanem mélyebb társadalmi és politikai kérdéseket is megpendít. Festészete nem kíván válni semmilyen irányzat mögé. Nem simul bele e trendekbe, éppen ettől válik társtalanná, önazonossá és maradandóvá - fogalmazott.

Galambos Tamás nem állt be a sorba

Forgó János az Eger Sikeréért Egyesület elnöke ismertette a művész életútját. Galambos Tamás 1939. november 18-án született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait Egerben végezte, majd az egri líceumban is tanult. Középiskolai tanulmányait a Budapesti Képzőművészeti Gimnáziumban fejezte be Sebestyén Ferenc tanítványaként. Főiskolai tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán végezte 1959 és 1963 között. Első kiállítása is itt volt, ahol már jelentkezik sajátos, senki máshoz nem hasonlítható stílusával, egyéni kifejezésmódjával. Nem kapcsolódott a 60-70-es évek egyetlen úgynevezett divatos irányzatához sem, ehelyett inkább saját, összetéveszthetetlen kifejezési nyelvet alkotott magának, amelyet posztjainknak is neveznek.