Galyasné Dósa Katalin szerint Pajtók Gábor Szihalomra "haza jár"
Szinte nincsen olyan hét, hogy Szihalmon ne történne valamilyen közösségi megmozdulás, program. Galyasné Dósa Katalin polgármester legutóbb egy faültetési eseményről osztotta meg véleményeket közösségi oldalán. Ennek a mozgalmasságnak az "ürügyén" kérdeztük arról, hogy miként látja a faluvezető az első hivatali évét.
Podcastünk vendége, Galyasné Dósa Katalin egyébként Facebook posztjában a tőle megszokott optimizmussal az alábbiakat írta: "Olyan jó ránézni erre a csoportképre, fantasztikus, hogy ennyien eljöttek! Köszönöm az EGERERDŐ erdészeti Zrt. és a Kertápolás Kertgondozás szakmai segítségét, dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő úr jelenlétét, a fásításban való részvételét, valamint a közmunkásaink előkészítő munkáját..."
Galyasné Dósa Katalin a zsíros kenyérért is köszönetet mondott
"Köszönjük a finom teát és a zsíros kenyeret lilahagymával – nagyon ízletes volt! Lajosné Bognár és csapata Kavalecz Misi, Sáriné Csáki Nikolett pedig elkészítette azokat a kis táblákat, amelyeket a fák elé helyezünk ki, hogy látható legyen, melyik fa kinek a gondozására van bízva." – olvasható a polgármesteri sorok között. A településvezető ígéretet is tett arra, hogy "természetesen az önkormányzat mind a tíz fa gondozásába besegít, de azért mindenki óvja, ápolja, szeresse a saját fáját!" Végül pedig külön is hangsúlyozza, hogy büszke a szihalmiakra, a közösségükre és erre az összefogásra. "Mert ahol együtt dolgozunk, ott gyökeret ver a jövő is."
Beszélgetésünk elején arra kértük Szihalom polgármesterét, hogy mondja el, miként látja a hivatalba lépését követő esztendő történéseit. Az várható volt, hogy nem kevés az, amiről számot tud majd adni Galyasné Dósa Katalin, aki azt a megoldást választotta, hogy elővette 12 pontból álló választási programját, s mindegyikről kifejtette, hogy hol tartanak most a ciklus egy ötöde elteltével a megvalósításban.
A Kis Bocs jóvoltából ismét az élettel való elégedettség lesz a középpontban
