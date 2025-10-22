Galyasné Dósa Katalin szerint Pajtók Gábor Szihalomra "haza jár"

Podcastünk vendége, Galyasné Dósa Katalin egyébként Facebook posztjában a tőle megszokott optimizmussal az alábbiakat írta: "Olyan jó ránézni erre a csoportképre, fantasztikus, hogy ennyien eljöttek! Köszönöm az EGERERDŐ erdészeti Zrt. és a Kertápolás Kertgondozás szakmai segítségét, dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő úr jelenlétét, a fásításban való részvételét, valamint a közmunkásaink előkészítő munkáját..."

Fásított Szihalmon Galyasné Dósa Katalin és "csapata". A faültetésbe dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is besegített Forrás: Galyasnè Dósa Katalin/Facebook

Galyasné Dósa Katalin a zsíros kenyérért is köszönetet mondott

"Köszönjük a finom teát és a zsíros kenyeret lilahagymával – nagyon ízletes volt! Lajosné Bognár és csapata Kavalecz Misi, Sáriné Csáki Nikolett pedig elkészítette azokat a kis táblákat, amelyeket a fák elé helyezünk ki, hogy látható legyen, melyik fa kinek a gondozására van bízva." – olvasható a polgármesteri sorok között. A településvezető ígéretet is tett arra, hogy "természetesen az önkormányzat mind a tíz fa gondozásába besegít, de azért mindenki óvja, ápolja, szeresse a saját fáját!" Végül pedig külön is hangsúlyozza, hogy büszke a szihalmiakra, a közösségükre és erre az összefogásra. "Mert ahol együtt dolgozunk, ott gyökeret ver a jövő is."

Beszélgetésünk elején arra kértük Szihalom polgármesterét, hogy mondja el, miként látja a hivatalba lépését követő esztendő történéseit. Az várható volt, hogy nem kevés az, amiről számot tud majd adni Galyasné Dósa Katalin, aki azt a megoldást választotta, hogy elővette 12 pontból álló választási programját, s mindegyikről kifejtette, hogy hol tartanak most a ciklus egy ötöde elteltével a megvalósításban.