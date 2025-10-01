A hevesi ingatlanpiac sötét lova: aranybányán ülsz, ha ez van a neveden

A garázs eladása vagy vásárlása sokszor háttérbe szorul a lakóingatlanok piacához képest, pedig egyre többen tekintenek rá tudatos befektetésként. Egy jól elhelyezkedő garázs nemcsak biztonságos parkolási lehetőséget kínál, hanem stabil hozamot is nyújthat bérbeadás révén. Ugyanakkor a döntés előtt érdemes mérlegelni, hogy valóban jó befektetés-e adott környezetben, és milyen tényezők befolyásolják az értékesítést. Megnéztük, milyen garázsokat kínál a piac és mennyiért. Barta Richárd, a Duna House Eger ingatlaniroda vezetője is segített eligazodni a témában.

Ott parkolunk, ahol tudunk. Kereslet lenne a garázsok iránt, a kínálat szűkösebb Archív fotó: Berán Dániel/Heol.hu

Garázs: Kereslet van, gyorsan el is kelnek

Azt mondta a szakértő, hogy a garázsokra van kereslet, ha megjelenik a piacon, szinte azonnal el is adják.

– S azt is kiemelném, hogy nem feltétlen fontos a vevőknek, hogy az adott létesítmény az egri belvárosban legyen. Az árakat illetően ha röviden akarom megfogalmazni, magasak, egy 15 négyzetméteres sorgarázsért körülbelül 8-9 millió forintot kérnek. A garázsok esetében a lélektani határ a 12 millió forint, eddig az összeghatáráig könnyebben elkelnek, felette nehezebb nekik gazdát találni – részletezte.

Szavai szerint jó befektetés a garázsvásárlás, hiszen ugyanúgy emelkedik az ára, mint az egyéb ingatlanoké. A fűtött garázsok természetesen még kelendőbbek lehetnek tapasztalatai szerint, de mint mondta, jelenleg nincs is eladósorban nála most garázs, mert vagy be sem érkezik az irodába, vagy nagyon hamar gazdát cserél az adott ingatlan.

Megnéztük a felhozatalt az ingatlan.com oldalon. Összesen 74 eladó sorban lévő garázs van a vármegyében. Ebből természetesen a legtöbb Egerben található. Van még Gyöngyösön, itt található a vármegye abszolút legolcsóbbika, egy 16 négyzetméteres garázsért 3,8 milliót kérnek. Füzesabonyban is találtunk 4 millióért, de az egriek közül a legolcsóbb egy teremgarázs parkolóhelye, mely 6 milliót kóstál. A legolcsóbb egri önálló garázs szintén hatmillió forint ez 13 négyzetméteres. Hatvanban és Petőfibányán is van egy-egy eladó garázs, az előbbi 18 négyzetméteres és 8,5 millióba kerül, míg az utóbbi 21 négyzetméteres és 11,5 millió. A legdrágább Heves vármegyei garázs Egerben, a Merengő utcában lesz, amely egyébként a vármegye egyik legdrágább utcája is, itt egy 20 négyzetméteres építményért 23,9 milliót kérnek. Ez ugyanis még nincsen kész, az előzőleg megépített és már értékesített új garázsok elé van a tervekben engedélyezve az új garázssor. Az ár tartalmazza a teljes építési tervdokumentációt és mindenfajta szakhatósági engedéllyel rendelkezik. A legdrágább már kész garázs a Napsugár utcában van, ez 31 négyzetméter, két autó beállására alkalmas és 19,5 millió forint.