Egri vizet kért és konyakot - így távozott Gárdonyi Géza

Az Egri Népújság írója többször is meglátogatta

Jakab József, az Egri népújság hírlapírója kétszer is meglátogatta utolsó napjaiban, leírta, hogy Gárdonyi október 27-én már betegágyban feküdt (pedig 24-én még hegedült). Jakabnak elmesélte, megfázott szeptemberben, influenzája volt. Orvosai szerint meggyengült a szíve. Azt gondolta, pár nap és meggyógyul és bár mehetne pesti szanatóriumba, nem ajánlották neki, ő meg azért nem ment volna, mert nem lehetett volna pipázni, Egerben pedig úgy gondolta, nagyobb a nyugalom. Terveiről elárulta, ha meggyógyul, egy olyan regényt is, mint Az én falum. Gondolkodott egy filozofikus regényen is, de letett róla. Ekkor még Gárdonyi pipázott – halála után egyébként Rózsahegyi Kálmán színész pipát kért a fiától az író gyűjteményéből, ígérve, jobban vigyáz rá, mint a Nemzeti Múzeumban tennék.

Az újság október 31-i számában már az író haláláról számoltak be. Utolsó óráiról Jakab József írt. Eszerint október 29-én este meglátogatta, de ekkor már Gárdonyi nem látott, az őt körülvevők szerint már képzelődött - virágokat látott takaróján, bámészkodókat az ablaka előtt -, erre az író felismerte, „válik a lélek a testtől”. Sokan meglátogatták szerinte, olyanok is, akik már régen meghaltak. Az estén egri vizet kért és konyakot, majd hajnal kettő körül elbúcsúzott édesanyjától, fiaitól, és az őt gondozóktól, október 30-án fél háromkor halt meg.

Az íróasztalában, a végrendeletéhez mellékelve, egy följegyzést találtak: „Sír íratom semmi egyéb ne legyen, csak felül a kereszt rajza, aztán a két név, alatta a két évszám, s jóval alább: Csak a teste.”

Rengetegen búcsúztak az írótól

A nagy íróról a következő napokban a lapok sok oldalon keresztül számoltak be mind a temetés előkészületeiről, a ravataláról és végső nyugalomra helyezéséről, illetve az őt búcsúztatók megemlékezéseiről. Gárdonyit november 1-jén fél 11-kor a Líceum dísztermében fölállított ravatalától kísérték utolsó útjára a várba, miután a az egri városvezetők még előző délelőttön döntöttek arról, hogy a volt Bebek-bástyán díszsírhelyet biztosítanak neki. Azonnal gyűjtés is indult egy mauzóleum építésére, a későbbi években ez folytatódott, tervek is készültek rá, de végül a vár műemléki volta – és a tervek oda nem illősége - miatt ez nem valósult meg, és egy másik, jobban illeszkedő javaslat sem talált támogatásra.