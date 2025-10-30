1 órája
Egri vizet kért és konyakot - így távozott Gárdonyi Géza
Halála előtt sok ismerőse meglátogatta a nagy írót, olyanok is, akik már régen porladtak. Gárdonyi Géza lelke 103 éve költözött az égbe.
Százhárom esztendővel ezelőtt, 1922. október 30-án hajnalban hunyt el Gárdonyi Géza. Az 59 éves író szeptemberben betegedett meg, és még halála előtt néhány nappal is gyógyulásáról beszélt. A halála előtti évben is aktív volt a közéletben, a helyi és az országos lapok például beszámoltak arról, hogy pereskedett kiadójával, a Singer és Wolfner céggel, amely nem gondozta teljeskörűen az író életművét, az elfogyott könyveket nem adta ki újra és csak a legnagyobb haszonnal kecsegtető írásokat adta ki. Szűkszavúan arról is szó esett, hogy kibékültek.
Gárdonyi Géza alakjai és a szerzői jogok
Ezzel párhuzamosan Gárdonyi értekezett a szerzői jogokról is, akkoriban készült ugyanis törvény erről, de az egyeztetések után is voltak kifogásai. 1922 nyarán amiatt szólalt föl, hogy egy pesti előadásban jogtalanul használták föl az őáltala kitalált karaktereket, Göre Gábort és társait. Ahhoz viszont ő járult hozzá, hogy Rupert Antal kádármester Göre-hordókat készítsen a budapesti Országos Szőlő- és Borgazdasági Kiállításra, az író engedélyezte Göre Gábor, Durbints sógor és Kátsa cigány alakjának megjelenítését a hordókon.
Egy film elkészítésében is örömmel részt vett, júliusban ugyanis Egerben és Budapesten készítettek filmszkeccset Göréékről. A szereplők és a stáb Eger-szerte forgattak, meglátogatták házában az írót is, akiről felvétel is készült. Gárdonyinál egyébként sokan megfordultak, az Eger újság beszámolója szerint például E. W. Suomalainen finn tanár, hírlapíró és felesége is járt nála, ahogy ludovikás növendékek is. Kellemetlenebb vendégek voltak nála viszont a forgalmi adó tisztek.
Gárdonyi megnyilvánult közéleti vitákban, cikkben kifogásolta például, hogy az üzletek fölött nem szép festett cégérek, vagy szobrok utalnak az ottani kereskedőre, iparosságra, hanem nagy, idegen (a példákban zsidók által viselt) nevek. Szerinte szebb lenne a városkép és még a nem művész festők, szobrászok is munkához jutnának, ha tetszetős cégérek díszítenék az utcákat.
Hírt adtak arról, hogyan búcsúzott dr. Maczki Valértól, vagy az Egri Katolikus Tudósítóba írt novellát, valamint, hogy október elején beválasztották a hősök emlékét őrző szobor bizottságába.
Az Egri Népújság írója többször is meglátogatta
Jakab József, az Egri népújság hírlapírója kétszer is meglátogatta utolsó napjaiban, leírta, hogy Gárdonyi október 27-én már betegágyban feküdt (pedig 24-én még hegedült). Jakabnak elmesélte, megfázott szeptemberben, influenzája volt. Orvosai szerint meggyengült a szíve. Azt gondolta, pár nap és meggyógyul és bár mehetne pesti szanatóriumba, nem ajánlották neki, ő meg azért nem ment volna, mert nem lehetett volna pipázni, Egerben pedig úgy gondolta, nagyobb a nyugalom. Terveiről elárulta, ha meggyógyul, egy olyan regényt is, mint Az én falum. Gondolkodott egy filozofikus regényen is, de letett róla. Ekkor még Gárdonyi pipázott – halála után egyébként Rózsahegyi Kálmán színész pipát kért a fiától az író gyűjteményéből, ígérve, jobban vigyáz rá, mint a Nemzeti Múzeumban tennék.
Az újság október 31-i számában már az író haláláról számoltak be. Utolsó óráiról Jakab József írt. Eszerint október 29-én este meglátogatta, de ekkor már Gárdonyi nem látott, az őt körülvevők szerint már képzelődött - virágokat látott takaróján, bámészkodókat az ablaka előtt -, erre az író felismerte, „válik a lélek a testtől”. Sokan meglátogatták szerinte, olyanok is, akik már régen meghaltak. Az estén egri vizet kért és konyakot, majd hajnal kettő körül elbúcsúzott édesanyjától, fiaitól, és az őt gondozóktól, október 30-án fél háromkor halt meg.
Az íróasztalában, a végrendeletéhez mellékelve, egy följegyzést találtak: „Sír íratom semmi egyéb ne legyen, csak felül a kereszt rajza, aztán a két név, alatta a két évszám, s jóval alább: Csak a teste.”
Rengetegen búcsúztak az írótól
A nagy íróról a következő napokban a lapok sok oldalon keresztül számoltak be mind a temetés előkészületeiről, a ravataláról és végső nyugalomra helyezéséről, illetve az őt búcsúztatók megemlékezéseiről. Gárdonyit november 1-jén fél 11-kor a Líceum dísztermében fölállított ravatalától kísérték utolsó útjára a várba, miután a az egri városvezetők még előző délelőttön döntöttek arról, hogy a volt Bebek-bástyán díszsírhelyet biztosítanak neki. Azonnal gyűjtés is indult egy mauzóleum építésére, a későbbi években ez folytatódott, tervek is készültek rá, de végül a vár műemléki volta – és a tervek oda nem illősége - miatt ez nem valósult meg, és egy másik, jobban illeszkedő javaslat sem talált támogatásra.
