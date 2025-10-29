Színházigazgató választással kezdődik az októberi közgyűlés Egerben

Még nyárra írták ki a pályázatot az egri Gárdonyi Géza Színház vezetői székére, a felhívásra, amely a Kulturális és Innovációs Minisztérium és Eger önkormányzata, valamint az intézmény honlapján jelent meg. A határidőig négy pályázat érkezett, amelyet Nagy András, Nagy Lóránt, Simon Lajos és Szarvas József nyújtott be.

A Gárdonyi Géza színházról is döntenek majd Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A Gárdonyi Géza Színháznak új igazgatója lesz

A pályázatokat bíráló szakmai bizottságban a Kulturális és Innovációs Minisztérium képviselője, országos színházi szakemberek, az egri önkormányzat delegáltjai és a színház dolgozóinak képviselői kaptak helyet. A testület szeptember 18-án hallgatta meg a pályázókat, majd szavazott a benyújtott programokról. A szavazás eredménye Nagy András esetében 2 igen, 5 nem és 2 tartózkodás, Nagy Lórántnál 2 igen, 4 nem és 3 tartózkodás, Simon Lajosnál 1 igen és 8 nem, míg Szarvas József pályázata 7 igen és 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül kapott támogatást. Ennek figyelembevételével dönthet csütörtökön Eger közgyűlése a jövőbeli színházigazgató személyéről. Egyébként Szarvas József művészeti vezetőként Szabó Sebestyén Lászlót nevezi meg, akinek tudása, kíváncsisága, tehetsége és hite garancia arra szerinte, hogy a színház új arcát mutassa meg: frisset, élőt, a jelenhez szólót.