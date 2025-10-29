1 órája
Színházigazgató választással kezdődik az októberi közgyűlés Egerben
Az októberi egri közgyűlésen bölcsődei átszervezés, pályázatok is lesznek a témák között. Kiderül, a négy pályázó közül ki vezeti majd jövő év elejétől a Gárdonyi Géza Színházat.
Még nyárra írták ki a pályázatot az egri Gárdonyi Géza Színház vezetői székére, a felhívásra, amely a Kulturális és Innovációs Minisztérium és Eger önkormányzata, valamint az intézmény honlapján jelent meg. A határidőig négy pályázat érkezett, amelyet Nagy András, Nagy Lóránt, Simon Lajos és Szarvas József nyújtott be.
A Gárdonyi Géza Színháznak új igazgatója lesz
A pályázatokat bíráló szakmai bizottságban a Kulturális és Innovációs Minisztérium képviselője, országos színházi szakemberek, az egri önkormányzat delegáltjai és a színház dolgozóinak képviselői kaptak helyet. A testület szeptember 18-án hallgatta meg a pályázókat, majd szavazott a benyújtott programokról. A szavazás eredménye Nagy András esetében 2 igen, 5 nem és 2 tartózkodás, Nagy Lórántnál 2 igen, 4 nem és 3 tartózkodás, Simon Lajosnál 1 igen és 8 nem, míg Szarvas József pályázata 7 igen és 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül kapott támogatást. Ennek figyelembevételével dönthet csütörtökön Eger közgyűlése a jövőbeli színházigazgató személyéről. Egyébként Szarvas József művészeti vezetőként Szabó Sebestyén Lászlót nevezi meg, akinek tudása, kíváncsisága, tehetsége és hite garancia arra szerinte, hogy a színház új arcát mutassa meg: frisset, élőt, a jelenhez szólót.
Nyilvánosságra került több igazgatói pályázat, bárki elolvashatja, mire készülnek az egri színházban
A jobb vízgazdálkodás érdekében fejlesztenének pályázatból
Egy novemberben megjelenő KEHOP Plusz pályázatot is tárgyalnak, pontosabban azt, hogy pályázzon-e az önkormányzat és megvizsgálja-e a megvalósítás lehetőségeit. Az előterjesztés szerint a „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” nevű pályázatban akár 8 milliárd forint is igényelhető a korszerű, klímaváltozáshoz alkalmazkodó és annak hatásait mérséklő vízgazdálkodás kialakítására. A pályázat a következő tevékenységekre teremt lehetőséget: vízvisszatartás, vízmegtartó-kapacitás növelése s az ehhez kapcsolódó területhasználat váltás, beletartozik a vízfolyások revitalizációja, a lefolyáscsökkentés és vagy lassítás, vízkormányzás, esővízgyűjtés, esővíz-visszatartás, csapadékvíz-gazdálkodás és egyéb helyi, vízforrásokkal való gazdálkodás megújítása, fenntartható csapadékkezelő rendszerek kialakítása, illetve mikroklíma szabályozás csapadékvíz beszivárogtatás mellett. A vízrendezési beruházásokhoz önkormányzati tulajdonú ingatlanokra lenne szükség a domborzati viszonyok figyelembevételével. Három terület vizsgálata zajlik, a Kistályai út, a Szépasszonyvölgy és az Almagyar-domb vízgyűjtő területéé. Ezen felül dolgoznak a városi környezetben lévő zöld és a kék infrastruktúra növelésének lehetőségén.
Megújulhat a régi sportpálya
Az Egri Tankerületi Központ – egyeztetve az önkormányzattal - pályázatot nyújtott be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Magyarországért felelős államtitkára által kiírt „Iskolai Sportpálya-felújítási Program 2026” című pályázati kiírásra, amely az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium által használt, önkormányzati tulajdonú aszfaltos sportpályának a felújítását célozza. Ehhez az önkormányzatnak 15 millió forint önerőt kellene biztosítania ha a közgyűlés úgy dönt, ugyanennyit a tankerület vállal. Tervezett műszaki tartalom: hússzor 40 méteres kültéri sportpálya felújítása, melynek keretén belül repedésjavítások, szegélyépítés, burkolatépítés, labdafogó kerítés felújítása, pályatartozékok elhelyezése történik. A tervezett fejlesztés összege 60 millió forint.
Visszaadja Eger a bukásra ítélt bölcsőde-projektet – így is sok az üres férőhely a városban
A rossz állapotú családi bölcsődei csoportok átköltöztetéséről is döntenek. Családi bölcsődei csoportok önkormányzati fenntartásban kizárólag a Mocsáry Lajos utcai feladatellátási helyen működnek. A szülők a város teljes területéről hozzák a gyermekeket, illetve a gyermekek közel 20 százaléka más településről érkezik. A 3 csoport elhelyezése szűkös, a csoportok az épület emeletén találhatók, ezért a gyermekek a lépcsőn közlekedve jutnak ki az udvarrészre, az épület felújításra szorul.
Jövő január 1-jével a családi bölcsődei csoportokban marad összesen 7 kisgyermek, ami 1 összevont csoport fenntartását indokolja a továbbiakban. A 2026. tavaszától ellátást igénylő szülőknek a bölcsődei hálózatban tudnak férőhelyet felajánlani az Egri Csillagfény Tagóvodájának földszinten elhelyezkedő, különálló, jelenleg üres csoportszobájában a Tittel Pál utca 8. szám alatti épületben. A szoba mérete megfelelő, a helyiséghez gyermekmosdó, gyermeköltöző, felnőtt WC, tároló szekrény és tálalóhelyiség tartozik. Az új helyen a bölcsődei csoport a földszinten helyezkedne el, így csökkenthető a balesetveszély kockázata.
