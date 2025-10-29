október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Grémium

1 órája

Színházigazgató választással kezdődik az októberi közgyűlés Egerben

Címkék#igazgató#közgyűlés#Gárdonyi Géza Színház

Az októberi egri közgyűlésen bölcsődei átszervezés, pályázatok is lesznek a témák között. Kiderül, a négy pályázó közül ki vezeti majd jövő év elejétől a Gárdonyi Géza Színházat.

Szabadi Martina Laura

Még nyárra írták ki a pályázatot az egri Gárdonyi Géza Színház vezetői székére, a felhívásra, amely a Kulturális és Innovációs Minisztérium és Eger önkormányzata, valamint az intézmény honlapján jelent meg. A határidőig  négy pályázat érkezett, amelyet Nagy András, Nagy Lóránt, Simon Lajos és Szarvas József nyújtott be.

A Gárdonyi Géza színházról is döntenek majd Fotó: Huszár Márk/heol.hu
A Gárdonyi Géza színházról is döntenek majd Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A Gárdonyi Géza Színháznak új igazgatója lesz

A pályázatokat bíráló szakmai bizottságban a Kulturális és Innovációs Minisztérium képviselője, országos színházi szakemberek, az egri önkormányzat delegáltjai és a színház dolgozóinak képviselői kaptak helyet. A testület szeptember 18-án hallgatta meg a pályázókat, majd szavazott a benyújtott programokról. A szavazás eredménye Nagy András esetében 2 igen, 5 nem és 2 tartózkodás, Nagy Lórántnál 2 igen, 4 nem és 3 tartózkodás, Simon Lajosnál 1 igen és 8 nem, míg Szarvas József pályázata 7 igen és 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül kapott támogatást. Ennek figyelembevételével dönthet csütörtökön Eger közgyűlése a jövőbeli színházigazgató személyéről. Egyébként Szarvas József művészeti vezetőként Szabó Sebestyén Lászlót nevezi meg, akinek tudása, kíváncsisága, tehetsége és hite garancia arra szerinte, hogy a színház új arcát mutassa meg: frisset, élőt, a jelenhez szólót.

A jobb vízgazdálkodás érdekében fejlesztenének pályázatból

Egy novemberben megjelenő KEHOP Plusz pályázatot is tárgyalnak, pontosabban azt, hogy pályázzon-e az önkormányzat és megvizsgálja-e a megvalósítás lehetőségeit. Az előterjesztés szerint a „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” nevű pályázatban akár 8 milliárd forint is igényelhető a korszerű, klímaváltozáshoz alkalmazkodó és annak hatásait mérséklő vízgazdálkodás kialakítására. A pályázat a következő tevékenységekre teremt lehetőséget: vízvisszatartás, vízmegtartó-kapacitás növelése s az ehhez kapcsolódó területhasználat váltás, beletartozik a vízfolyások revitalizációja, a lefolyáscsökkentés és vagy lassítás, vízkormányzás, esővízgyűjtés, esővíz-visszatartás, csapadékvíz-gazdálkodás és egyéb helyi, vízforrásokkal való gazdálkodás megújítása, fenntartható csapadékkezelő rendszerek kialakítása, illetve mikroklíma szabályozás csapadékvíz beszivárogtatás mellett. A vízrendezési beruházásokhoz önkormányzati tulajdonú ingatlanokra lenne szükség a domborzati viszonyok figyelembevételével. Három terület vizsgálata zajlik, a Kistályai út, a Szépasszonyvölgy és az Almagyar-domb vízgyűjtő területéé. Ezen felül dolgoznak a városi környezetben lévő zöld és a kék infrastruktúra növelésének lehetőségén.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Megújulhat a régi sportpálya

Az Egri Tankerületi Központ –  egyeztetve az önkormányzattal - pályázatot nyújtott be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Magyarországért felelős államtitkára által kiírt „Iskolai Sportpálya-felújítási Program 2026” című pályázati kiírásra, amely az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium által használt, önkormányzati tulajdonú aszfaltos sportpályának a felújítását célozza. Ehhez az önkormányzatnak 15 millió forint önerőt kellene biztosítania ha a közgyűlés úgy dönt, ugyanennyit a tankerület vállal. Tervezett műszaki tartalom: hússzor 40 méteres kültéri sportpálya felújítása, melynek keretén belül repedésjavítások, szegélyépítés, burkolatépítés, labdafogó kerítés felújítása, pályatartozékok elhelyezése történik. A tervezett fejlesztés összege 60 millió forint.

A rossz állapotú családi bölcsődei csoportok átköltöztetéséről is döntenek. Családi bölcsődei csoportok önkormányzati fenntartásban kizárólag a Mocsáry Lajos utcai feladatellátási helyen működnek. A szülők a város teljes területéről hozzák a gyermekeket, illetve a gyermekek közel 20 százaléka más településről érkezik. A 3 csoport elhelyezése szűkös, a csoportok az épület emeletén találhatók, ezért a gyermekek a lépcsőn közlekedve jutnak ki az udvarrészre, az épület felújításra szorul.

Jövő január 1-jével a családi bölcsődei csoportokban marad összesen 7 kisgyermek, ami 1 összevont csoport fenntartását indokolja a továbbiakban. A 2026. tavaszától ellátást igénylő szülőknek a bölcsődei hálózatban tudnak férőhelyet felajánlani az Egri Csillagfény Tagóvodájának földszinten elhelyezkedő, különálló, jelenleg üres csoportszobájában a Tittel Pál utca 8. szám alatti épületben. A szoba mérete megfelelő, a helyiséghez gyermekmosdó, gyermeköltöző, felnőtt WC, tároló szekrény és tálalóhelyiség tartozik. Az új helyen a bölcsődei csoport a földszinten helyezkedne el, így csökkenthető a balesetveszély kockázata.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu