Megvan az egri színház új igazgatója - a Kossuth-díjas színész a Sorstalanságban és az Üvegtigrisben is játszott

Mindannyian változtatnának a Gárdonyi Géza Színház működésén

Simon Lajos, a Zenthe Ferenc Színház korábbi igazgatója, alapító tagja is pályázott, ő kérte a szakmai bizottség véleményének felülvizsgálatát. Szerinte nem szakmai szempontok alapján ítélték meg a pályázatát. Elmondta, hogy a gazdasági és marketingstratégia fontos része a pályázatnak, miközben felkészült, beleásta magát a színház elmúlt évtizedeibe.

Simon Lajos Fotó: Huszár Márk

Elmondta, hogy nagyon büszke a korábbi színháza teljesítményére. Elmondta, a Gárdonyi színház problémája, hogy kevés előadást játszik, és kevés a néző, a bevétel nagy része terem bérbeadásból jön, miközben milliárd feletti költségvetéssel, 100 emberrel működik. Elmondta azt is, hogy sem a prózai sem a tánctagozatot nem emelné ki, együttes munkára számít, sőt zenei tagozat erősítést is elképzel.

Látok sokkal költséghatékonyabb működést, mint ami most van. Jelenleg nincs értékesítési és marketing stratégiája a színháznak

- mondta. Szerinte a színház jelenleg ne vesz részt a város életében, eseményeken nem képviselteti magát. Gulyás László kulturális alpolgármester elmondta, szerinte mind a négy pályázat kiváló. Mint mondta, hogy Simon Lajos esetében a megfelelő végzettség hiányát nem ők állapították meg, hanem jogi állásfoglalást kértek. Elmondta, hogy a másik, amit kifogásoltak az, hogy az általa létrehozandó művészeti tanácsba jelenlegi társulati tagokat tenne, s így kérdés, hogy garantált a változás.

Szarvas József Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Szarvas József, a Nemzeti Színház színművésze szerint a színház felelőssége, szerepe fontos a városban és a vármegyében is. Meghatározza a kulturális közbeszédet, kritérium, hogy jó műsorterve legyen, jó színészekkel, jó rendezőkkel. Egy városi színháznak műfaji sokszínűséggel kell a közönség elé állnia, hiszen sokféle ízlésnek kell megfelelnie.

Nem azért kell zenés vígjátékot, vagy musicalt játszani, mert a közönség azt szeretné. Azért is, de akkor kell, ha megfelelő színvonalon meg tudja valósítani. A jelenlegi társulatról hiányosak az ismeretei, mint mondta, elsőként több hónap alatt fel kell térképeznie, mielőtt személyi döntéseket hoz. Azt látatlanban is tudja, hogy frissíteni kell a társulatot, hamarosan újra lesz osztálya az egyetemen, szeretné, ha a Színház és filmművészeti Egyetemmel szoros kapcsolat alakulna ki, de együttműködésre törekedne az egri egyetem művészeti karával, a kulturális intézményekkel is. Elmondta, hogy szerinte is elsődleges cél a bérlet- és jegyvásárlások száma. Ösztönözné, hogy a színház nonprofit, közhasznú társaságként működjön tovább. Mint mondta, Szabó Sebestyén Lászlót szánja művészeti igazgatónak, aki fiatal, izgalmasan gondolkodó és mély műveltségű szakember.