Megvan az egri színház új igazgatója - a Kossuth-díjas színész a Sorstalanságban és az Üvegtigrisben is játszott
Négy kiváló pályázat érkezett az egri színház vezetésére, mind a négy reménybeli igazgató változtatott volna a teátrum jelenlegi működésén. Megválasztották a Gárdonyi Géza Színház Igazgatóját, mutatjuk, honnan ismerjük az új vezetőt mi, nézők.
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Az egri Gárdonyi Géza Színház igazgatóválasztásával kezdődött az októberi egri közgyűlés napirendje. A négy pályázó közül Nagy András, a Gárdonyi Géza Színház színművésze beszélt elsőként. Elmondta, hogy a pályázatában a múlt helyett inkább a jövőbe tekintett.
- Fontos, hogy egy mai vidéki színház ebben a szenzitív gazdasági helyzetben marketing és menedzsment szemlélettel gondolkodjon. gondolkodni kell rajta, hogyan lehet növelni a saját bevételét. Kidolgoztam egy stratégiát a vendégművészek kifizetésére, a bemerevedett bérletstruktúra átdolgozására - mondta.
Mint mondta, évadonként 6 bemutatójuk van, és ha 5+1-es bérletekben gondolkodnak, az plusz bevételt jelenthet, azaz az egyik bemutatót kiveszik a bérletekből, de arra kedvezményesen vehetnek jegyet. Ha ez működik, akkor később a 4+2-es struktúrával is lehet próbálkozni.
A Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára négy pályázat érkezett
Mint mondta, úgy látja erősebben differenciálni kellene a korcsoportokat, a nekik szóló darabokat. Fontosnak tartja ezeket a lépéseket ahhoz, hogy a városban lakó, produktív korban lévő közönséget visszacsábítsák és az egyetemistákat is megnyerjék. A stúdiószínpadnak nagyobb szerepeszám, és minden évadban szeretne egy kortárs magyar előadást látni a nagyszínpadon.
Nagy Lóránt elmondta, hogy Egerben már többször dolgozott, ismeri a várost és a színházat a közösségépítés fontos feladat lesz, bárki is lesz az igazgató. Mint mondta,nem lehet csak úgy lecserélni a társolatot, de építeni kell és ez érzékeny feladat. A fiatalokat csak fiatalokkal lehet megszólítani, a 30-40-es korosztályban is 2-3 új színészre van szükség. Mint fogalmazott, a gyermekeket nem beterelni kell a színházba, hanem nevelni, értékítéletre tanítani, a kulturális nevelésben fontos a család szerepe. Elmondta, mindannyian jól látják, hogy elavult a bérletstruktúra, meg kell szólítani a közönséget, energia kell a következő igazgató személyében. Mint mondta, szeretné, ha a premierek a jövőben vezetése alatt ünneppé válnának a városban újra.
Mindannyian változtatnának a Gárdonyi Géza Színház működésén
Simon Lajos, a Zenthe Ferenc Színház korábbi igazgatója, alapító tagja is pályázott, ő kérte a szakmai bizottség véleményének felülvizsgálatát. Szerinte nem szakmai szempontok alapján ítélték meg a pályázatát. Elmondta, hogy a gazdasági és marketingstratégia fontos része a pályázatnak, miközben felkészült, beleásta magát a színház elmúlt évtizedeibe.
Elmondta, hogy nagyon büszke a korábbi színháza teljesítményére. Elmondta, a Gárdonyi színház problémája, hogy kevés előadást játszik, és kevés a néző, a bevétel nagy része terem bérbeadásból jön, miközben milliárd feletti költségvetéssel, 100 emberrel működik. Elmondta azt is, hogy sem a prózai sem a tánctagozatot nem emelné ki, együttes munkára számít, sőt zenei tagozat erősítést is elképzel.
Látok sokkal költséghatékonyabb működést, mint ami most van. Jelenleg nincs értékesítési és marketing stratégiája a színháznak
- mondta. Szerinte a színház jelenleg ne vesz részt a város életében, eseményeken nem képviselteti magát. Gulyás László kulturális alpolgármester elmondta, szerinte mind a négy pályázat kiváló. Mint mondta, hogy Simon Lajos esetében a megfelelő végzettség hiányát nem ők állapították meg, hanem jogi állásfoglalást kértek. Elmondta, hogy a másik, amit kifogásoltak az, hogy az általa létrehozandó művészeti tanácsba jelenlegi társulati tagokat tenne, s így kérdés, hogy garantált a változás.
Szarvas József, a Nemzeti Színház színművésze szerint a színház felelőssége, szerepe fontos a városban és a vármegyében is. Meghatározza a kulturális közbeszédet, kritérium, hogy jó műsorterve legyen, jó színészekkel, jó rendezőkkel. Egy városi színháznak műfaji sokszínűséggel kell a közönség elé állnia, hiszen sokféle ízlésnek kell megfelelnie.
Nem azért kell zenés vígjátékot, vagy musicalt játszani, mert a közönség azt szeretné. Azért is, de akkor kell, ha megfelelő színvonalon meg tudja valósítani. A jelenlegi társulatról hiányosak az ismeretei, mint mondta, elsőként több hónap alatt fel kell térképeznie, mielőtt személyi döntéseket hoz. Azt látatlanban is tudja, hogy frissíteni kell a társulatot, hamarosan újra lesz osztálya az egyetemen, szeretné, ha a Színház és filmművészeti Egyetemmel szoros kapcsolat alakulna ki, de együttműködésre törekedne az egri egyetem művészeti karával, a kulturális intézményekkel is. Elmondta, hogy szerinte is elsődleges cél a bérlet- és jegyvásárlások száma. Ösztönözné, hogy a színház nonprofit, közhasznú társaságként működjön tovább. Mint mondta, Szabó Sebestyén Lászlót szánja művészeti igazgatónak, aki fiatal, izgalmasan gondolkodó és mély műveltségű szakember.
Mint megírtuk, a szakmai bizottság szeptember 18-án hallgatta meg a pályázókat, majd szavazott a benyújtott programokról. A szavazás eredménye Nagy András esetében 2 igen, 5 nem és 2 tartózkodás, Nagy Lórántnál 2 igen, 4 nem és 3 tartózkodás, Simon Lajosnál 1 igen és 8 nem, míg Szarvas József pályázata 7 igen és 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül kapott támogatást. A közgyűlés a kérdések után szavazott a pályázatokról, Szarvas Józsefet bízta meg a közgyűlés jövő februártól a színház vezetésére. Szarvas Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, ismerős lehet a közönségnek onnan is, hogy mindhárom Üvegtigris filmben szerepelt. Tíz évig játszott a Vígszínházban, 1997-ben szerződött a kaposvári Csiky Gergely Színházhoz, azóta a Nemzeti Színház társulatának tagja. Olyan filmekben volt látható még mint a Zimmer Feri, a Sorstalanság, vagy az 1945.
