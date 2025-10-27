október 27., hétfő

Kisköre lett a 740. település az országban, ahol ez a szolgáltató elérhető

Új lehetőséggel élhetnek Kisköre lakosai.

Kiskörén helyezte üzembe 2500. csomagautomatáját a GLS, ezzel a cég már 740 településen, több mint 3500 átadóponttal biztosít rugalmas csomagkezelési megoldásokat - közölte a társaság az MTI-vel.

Forrás: Google Maps

Miért éppen Kiskörére került a GLS csomagautomata?

A GLS hangsúlyozta: a magyarországi hálózatát tudatosan és dinamikusan bővítik, ennek a folyamatnak egy fontos mérföldköve a Kiskörén üzembe helyezett 2500. csomagautomata, amely egyben a Heves vármegyei település első GLS automatája is.

Balázs Attila, a GLS Hungary ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, szimbolikus jelentőségű számukra, hogy a 2500. GLS automatát éppen Kiskörén helyezték üzembe, mert ez is azt mutatja, a hálózatbővítés során a kisebb településekre is kiemelt figyelmet fordítanak. A társaság célja, hogy a korszerű és rugalmas csomaglogisztikai megoldásokkal országos lefedettséget érjenek el 

- tette hozzá.

Magyarországon jelenleg 570 településen üzemel GLS automata, a csomagpontokat is beleszámítva pedig már több mint 740 települést fed le a vállalat hálózata.

Mire jó a GLS Automata Expressz?

Bővült az Expressz automaták köre is. A vállalat a nyáron indította el új, GLS Automata Expressz nevű megoldását, amely lehetővé teszi, hogy a csomagautomatákba címzett küldemények legkésőbb másnap reggelre megérkezzenek. A szolgáltatás a fővárosi automatáknál debütált, és a sikeres bevezetést követően a déli agglomeráció öt településén - Halásztelken, Ráckevén, Szigethalmon, Szigetszentmiklóson és Tökölön - vált elérhetővé. Az indulás óta mintegy 90 új automatánál működik a szolgáltatás, amelynek különlegessége, hogy az ország bármely pontjáról feladott csomagok legkésőbb másnap reggel kézbesítésre kerülnek, amennyiben a célként megjelölt automata az expressz hálózat része - írja az MTI.

A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. árbevétele 2024-ben 87,361 milliárd forint volt, egy évvel korábban pedig 79,699 milliárd forintot tett ki. A társaság 2024-ben 19,702 milliárd forint nyereséggel zárt, míg 2023-ban 19,624 milliárd forint volt az adózott eredménye.

 

