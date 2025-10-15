Közlekedés
4 órája
Gondok adódtak a káli vasútvonalon a reggeli órákban
Késésre számíthatnak az utasok a kál-kápolnai vasútvonalon szerda reggel.
A Kisköréről 5:33-kor Kál-Kápolnára és a Kál-Kápolnáról 6:37-kor Kisújszállásra induló személyvonat 60 perces késéssel közlekedik szerdán reggel - olvasható a MÁV-csoport honlapján.
Megállói:
- Kál-Kápolna vasútállomás
- Erdőtelek vasútállomás
- Heves vasútállomás
- Hevesvezekény, Fő út 12 (VOLÁN)
- Tarnaszentmiklós vasútállomás
- Kisköre vasútállomás
- Kisköre-Tiszahíd (VOLÁN)
- Abádszalók vasútállomás
- Kunhegyes vasútállomás
- Kenderes vasútállomás
- Kisújszállás, vasútállomás (VOLÁN)
