október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

4 órája

Gondok adódtak a káli vasútvonalon a reggeli órákban

Címkék#vonat#MÁV#késés

Késésre számíthatnak az utasok a kál-kápolnai vasútvonalon szerda reggel.

Heol.hu

A Kisköréről 5:33-kor Kál-Kápolnára és a Kál-Kápolnáról 6:37-kor Kisújszállásra induló személyvonat 60 perces késéssel közlekedik szerdán reggel - olvasható a MÁV-csoport honlapján.

A káli vasútvonalon hatalmas késéssel közlekednek a vonatok
A káli vasútvonalon hatalmas késéssel közlekednek a vonatok
Forrás: Mogyorósi Zsolt / Észak-Magyarország

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Megállói:

  • Kál-Kápolna vasútállomás           
  • Erdőtelek vasútállomás
  • Heves vasútállomás      
  • Hevesvezekény, Fő út 12 (VOLÁN)         
  • Tarnaszentmiklós vasútállomás
  • Kisköre vasútállomás    
  • Kisköre-Tiszahíd (VOLÁN)           
  • Abádszalók vasútállomás            
  • Kunhegyes vasútállomás            
  • Kenderes vasútállomás
  • Kisújszállás, vasútállomás (VOLÁN)

- írta a MÁV-csoport a honlapján. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu