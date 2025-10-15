2 órája
Megmutatta a tiltólistát a hevesi gumis: azonnal hagyd ott a műhelyt, ha ilyen abroncsot próbálnak rád sózni
A biztonságos autózás alapja nem csak a vezető, hanem a megfelelő felszerelés is. A gumiabroncs kiválasztása kiemelten fontos, hiszen nagyban befolyásolja a fékezést, a tapadást és az útbiztonságot. Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, mely típusokat nem javasolt megvásárolni a mindennapi használatra.
Az autózás során nemcsak a sofőr döntései, hanem a jármű állapota is meghatározó szerepet játszik a biztonságban. A gumiabroncsok minősége és teljesítménye jelentősen befolyásolja az utazás kényelmét és biztonságát. Erdész Gábor, a PataiGumis Kft. ügyvezetője szerint érdemes inkább a középkategóriás abroncsokra voksolni, hiszen ár-érték arányban ezek bizonyulnak a legjobb választásnak. Ugyanakkor vannak olyan gumik, amelyek az ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) tesztjei alapján nem nyújtanak megfelelő teljesítményt, és amelyekre kevés fejlesztés történt az utóbbi időben.
Nem mindig az olcsóbb a jobb!
Kínában mintegy ötszáz gumiabroncsmárka működik, amelyek közül körülbelül százötven jut el az európai piacra. Ezek a gyártók elsősorban a tömeggyártásra helyezik a hangsúlyt, nem pedig a fejlesztésre és a tesztelésre. A kínai abroncsok mögött általában nem áll komoly kutatás-fejlesztés vagy minőségellenőrzés, ezért teljesítményük gyakran elmarad az európai, közel-keleti, dél-koreai vagy indonéz márkákétól, ahol a gyártók nagyobb hangsúlyt fektetnek az innovációra és a biztonságra.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az ADAC és más független tesztek eredményei szerint a kínai gumik sok esetben gyengébben teljesítenek, különösen vizes útfelületen: míg a prémium kategóriás abroncsok már megállnak, addig a kínai gumikon közlekedő autók még akár 30–35 km/órás sebességgel is haladnak tovább. Bár ezek az abroncsok általában olcsóbbak és esztétikailag igényesek, hiányzik mögülük az a több évtizedes tapasztalat és technológiai háttér, amely a hagyományos gumigyártók termékeit jellemzi. Én mindenképpen azt javaslom, hogy érdemes inkább egy megbízható, középkategóriás abroncsot választani az olcsóbb, gyengébb minőségűek helyett, hiszen a biztonság minden autós számára elsődleges szempont kell, hogy legyen
–mondta el kérdésünkre Erdész Gábor, a PataiGumis Kft. ügyvezetője.
Sokan még mindig hibáznak: ezért életveszélyes a késlekedés a gumicserével
Az ADAC tesztjei szerint ezeket a gumiabroncsokat érdemes a kereskedésben hagyni
Az ADAC legfrissebb gumiabroncs-tesztjeit a gumi.hu oldalán is megtekinthetjük. A szervezet mind a téli, mind a nyári abroncsokat többféle körülmény között, köztük havas útfelületen is vizsgálja. Az idei évben összesen 31 különböző gumit vettek górcső alá.
Az értékelési rendszer az alábbi kategóriák szerint alakul:
- nagyon jó: 0,6–1,5
- jó: 1,6–2,5
- kielégítő: 2,6–3,5
- elegendő: 3,6–4,5
- nem megfelelő: 4,6–5,5
A tesztek alapján 11 abroncs kapott nem megfelelő minősítést – ezek kivétel nélkül a belépő szintű kategóriából kerültek ki. A legrosszabbul teljesítő márkák a következők voltak:
- Radar Dimax Winter (4.6)
- Nankang Winter Activa 4 (5.2)
- Landsail téli Lander (5.3)
- Petlas SnowMaster 2 Sport (5.3)
- Imperial Snowdragon UHP (5.4)
- Tomket Snowroad Pro 3 (5.5)
- Star Performer Stratos UHP (5.5)
- Goodride SW608 (5.5)
- Evergreen EW66 (5.5)
- CST Medallion Winter WCP1 (5.5)
- Syron Everest 2 (5.5)
Kiderült, megbüntethet-e a rendőr, ha nyáron téli gumival autózunk
A vizsgálatok szerint a gyengébb eredményt elért abroncsok főként gyenge tapadást mutattak havas és jeges úton – például a CST Medallion Winter WCP1, a Petlas SnowMaster 2 Sport vagy a Nankang Winter Activa 4. Emellett nedves aszfalton is jelentős különbségek mutatkoztak: a legjobb és a legrosszabb teljesítményű gumi között akár 15 méteres fékútbeli eltérés is adódott 80 km/órás sebességnél. Az eredmények jól szemléltetik, hogy nem minden hópehely-szimbólummal ellátott abroncs alkalmas a biztonságos téli közlekedésre — a minőség és a fejlesztés hiánya komoly kockázatot jelenthet az utakon.
A középkategória mindig nyerő
Korábban szintén Erdész Gábor segítségével jártuk körbe, mely abroncsokat érdemes megvásárolni. Ő a középkategóriás gumikat javasolja, mivel ezek biztonságosak, tartósak és ár-érték arányban is kedvezőek. Ide tartoznak például a Firestone, Barum és Matador márkák – utóbbi kettő a Continental-csoport tagja, így prémium háttérrel, de elérhetőbb áron kínálnak megbízható minőséget. Szintén jó választás lehet a Hankook, valamint a Nexen és Kumho, amelyek dél-koreai gyártóként stabil tapadást és tartósságot biztosítanak. A Laufenn a Hankook kedvezőbb árú változata, ráadásul Magyarországon, Dunaújvárosban is készül. Érdemes megemlíteni az Apollo márkát is, amely kiemelkedő ár-érték arányt kínál a mindennapi autózáshoz és ezt is gyártják Magyarországon, itt Hevesben, Gyöngyöshalászon.
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban
Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt
A piacokon az őszi vitaminbomba, amely a koleszterint is csökkenti - ennyiért adják most Egerben
Meglepő, mely Heves vármegyei településre költözne az AI, ha ember lenne