Megmutatta a tiltólistát a hevesi gumis: azonnal hagyd ott a műhelyt, ha ilyen abroncsot próbálnak rád sózni

Az autózás során nemcsak a sofőr döntései, hanem a jármű állapota is meghatározó szerepet játszik a biztonságban. A gumiabroncsok minősége és teljesítménye jelentősen befolyásolja az utazás kényelmét és biztonságát. Erdész Gábor, a PataiGumis Kft. ügyvezetője szerint érdemes inkább a középkategóriás abroncsokra voksolni, hiszen ár-érték arányban ezek bizonyulnak a legjobb választásnak. Ugyanakkor vannak olyan gumik, amelyek az ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) tesztjei alapján nem nyújtanak megfelelő teljesítményt, és amelyekre kevés fejlesztés történt az utóbbi időben.

A kínai gyártású gumiabroncsok az ADAC tesztek eredményei szerint nem számítanak a legmegbízhatóbb választásnak

Fotó: Ádám János

Nem mindig az olcsóbb a jobb!

Kínában mintegy ötszáz gumiabroncsmárka működik, amelyek közül körülbelül százötven jut el az európai piacra. Ezek a gyártók elsősorban a tömeggyártásra helyezik a hangsúlyt, nem pedig a fejlesztésre és a tesztelésre. A kínai abroncsok mögött általában nem áll komoly kutatás-fejlesztés vagy minőségellenőrzés, ezért teljesítményük gyakran elmarad az európai, közel-keleti, dél-koreai vagy indonéz márkákétól, ahol a gyártók nagyobb hangsúlyt fektetnek az innovációra és a biztonságra.

Az ADAC és más független tesztek eredményei szerint a kínai gumik sok esetben gyengébben teljesítenek, különösen vizes útfelületen: míg a prémium kategóriás abroncsok már megállnak, addig a kínai gumikon közlekedő autók még akár 30–35 km/órás sebességgel is haladnak tovább. Bár ezek az abroncsok általában olcsóbbak és esztétikailag igényesek, hiányzik mögülük az a több évtizedes tapasztalat és technológiai háttér, amely a hagyományos gumigyártók termékeit jellemzi. Én mindenképpen azt javaslom, hogy érdemes inkább egy megbízható, középkategóriás abroncsot választani az olcsóbb, gyengébb minőségűek helyett, hiszen a biztonság minden autós számára elsődleges szempont kell, hogy legyen

–mondta el kérdésünkre Erdész Gábor, a PataiGumis Kft. ügyvezetője.