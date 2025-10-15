október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Abroncsok

2 órája

Megmutatta a tiltólistát a hevesi gumis: azonnal hagyd ott a műhelyt, ha ilyen abroncsot próbálnak rád sózni

Címkék#ADAC#PataiGumis Kft#gumiabroncs

A biztonságos autózás alapja nem csak a vezető, hanem a megfelelő felszerelés is. A gumiabroncs kiválasztása kiemelten fontos, hiszen nagyban befolyásolja a fékezést, a tapadást és az útbiztonságot. Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, mely típusokat nem javasolt megvásárolni a mindennapi használatra.

Csorba Kitti

Az autózás során nemcsak a sofőr döntései, hanem a jármű állapota is meghatározó szerepet játszik a biztonságban. A gumiabroncsok minősége és teljesítménye jelentősen befolyásolja az utazás kényelmét és biztonságát. Erdész Gábor, a PataiGumis Kft. ügyvezetője szerint érdemes inkább a középkategóriás abroncsokra voksolni, hiszen ár-érték arányban ezek bizonyulnak a legjobb választásnak. Ugyanakkor vannak olyan gumik, amelyek az ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) tesztjei alapján nem nyújtanak megfelelő teljesítményt, és amelyekre kevés fejlesztés történt az utóbbi időben. 

gumiabroncs, kínai, minőség
A kínai gyártású gumiabroncsok az ADAC tesztek eredményei szerint nem számítanak a legmegbízhatóbb választásnak
Fotó: Ádám János

Nem mindig az olcsóbb a jobb!

Kínában mintegy ötszáz gumiabroncsmárka működik, amelyek közül körülbelül százötven jut el az európai piacra. Ezek a gyártók elsősorban a tömeggyártásra helyezik a hangsúlyt, nem pedig a fejlesztésre és a tesztelésre. A kínai abroncsok mögött általában nem áll komoly kutatás-fejlesztés vagy minőségellenőrzés, ezért teljesítményük gyakran elmarad az európai, közel-keleti, dél-koreai vagy indonéz márkákétól, ahol a gyártók nagyobb hangsúlyt fektetnek az innovációra és a biztonságra.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az ADAC és más független tesztek eredményei szerint a kínai gumik sok esetben gyengébben teljesítenek, különösen vizes útfelületen: míg a prémium kategóriás abroncsok már megállnak, addig a kínai gumikon közlekedő autók még akár 30–35 km/órás sebességgel is haladnak tovább. Bár ezek az abroncsok általában olcsóbbak és esztétikailag igényesek, hiányzik mögülük az a több évtizedes tapasztalat és technológiai háttér, amely a hagyományos gumigyártók termékeit jellemzi. Én mindenképpen azt javaslom, hogy érdemes inkább egy megbízható, középkategóriás abroncsot választani az olcsóbb, gyengébb minőségűek helyett, hiszen a biztonság minden autós számára elsődleges szempont kell, hogy legyen

–mondta el kérdésünkre Erdész Gábor, a PataiGumis Kft. ügyvezetője. 

Az ADAC tesztjei szerint ezeket a gumiabroncsokat érdemes a kereskedésben hagyni

Az ADAC legfrissebb gumiabroncs-tesztjeit a gumi.hu oldalán is megtekinthetjük. A szervezet mind a téli, mind a nyári abroncsokat többféle körülmény között, köztük havas útfelületen is vizsgálja. Az idei évben összesen 31 különböző gumit vettek górcső alá.

Az értékelési rendszer az alábbi kategóriák szerint alakul:

  • nagyon jó: 0,6–1,5
  • jó: 1,6–2,5
  • kielégítő: 2,6–3,5
  • elegendő: 3,6–4,5
  • nem megfelelő: 4,6–5,5

A tesztek alapján 11 abroncs kapott nem megfelelő minősítést – ezek kivétel nélkül a belépő szintű kategóriából kerültek ki. A legrosszabbul teljesítő márkák a következők voltak:

  • Radar Dimax Winter (4.6)
  • Nankang Winter Activa 4 (5.2)
  • Landsail téli Lander (5.3)
  • Petlas SnowMaster 2 Sport (5.3)
  • Imperial Snowdragon UHP (5.4)
  • Tomket Snowroad Pro 3 (5.5)
  • Star Performer Stratos UHP (5.5)
  • Goodride SW608 (5.5)
  • Evergreen EW66 (5.5)
  • CST Medallion Winter WCP1 (5.5)
  • Syron Everest 2 (5.5)

A vizsgálatok szerint a gyengébb eredményt elért abroncsok főként gyenge tapadást mutattak havas és jeges úton – például a CST Medallion Winter WCP1, a Petlas SnowMaster 2 Sport vagy a Nankang Winter Activa 4. Emellett nedves aszfalton is jelentős különbségek mutatkoztak: a legjobb és a legrosszabb teljesítményű gumi között akár 15 méteres fékútbeli eltérés is adódott 80 km/órás sebességnél. Az eredmények jól szemléltetik, hogy nem minden hópehely-szimbólummal ellátott abroncs alkalmas a biztonságos téli közlekedésre — a minőség és a fejlesztés hiánya komoly kockázatot jelenthet az utakon.

A középkategória mindig nyerő

Korábban szintén Erdész Gábor segítségével jártuk körbe, mely abroncsokat érdemes megvásárolni. Ő a középkategóriás gumikat javasolja, mivel ezek biztonságosak, tartósak és ár-érték arányban is kedvezőek. Ide tartoznak például a Firestone, Barum és Matador márkák – utóbbi kettő a Continental-csoport tagja, így prémium háttérrel, de elérhetőbb áron kínálnak megbízható minőséget. Szintén jó választás lehet a Hankook, valamint a Nexen és Kumho, amelyek dél-koreai gyártóként stabil tapadást és tartósságot biztosítanak. A Laufenn a Hankook kedvezőbb árú változata, ráadásul Magyarországon, Dunaújvárosban is készül. Érdemes megemlíteni az Apollo márkát is, amely kiemelkedő ár-érték arányt kínál a mindennapi autózáshoz és ezt is gyártják Magyarországon, itt Hevesben, Gyöngyöshalászon.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu