Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban
Melyik gumiabroncsot érdemes választani idén, ha a biztonság és a költséghatékonyság egyaránt fontos? Erdész Gábor, a Patai Gumis szakértője segít eligazodni a legjobb gumiabroncsok között.
Az autósok döntéseit gyakran a pénztárcájuk határozza meg, de nem csupán az ár, hanem a biztonság, a tapadás és az időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás is fontos szempont a gumiabroncs-választásnál. Erdész Gábor szerint a vásárlók többsége a megfizethetőbb abroncsokat részesíti előnyben, ám a biztonságos közlekedés szempontjából érdemes a középkategóriás termékeket preferálni, amelyek gyakran az Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) tesztjein is megbízhatónak bizonyulnak.
Megéri egy olcsó gumiabroncs? Nem biztos!
Sokan a megfizethetőbb gumiabroncsokat választják, nem feltétlenül azért, mert ez lenne az ideális, hanem mert a költségkeretükhöz ez illeszkedik
– mondta Erdész Gábor, a Patai Gumis Kft. ügyvezetője. Hozzátette, hogy az idei évben a gumiabroncs-vásárlás mintegy harminc százalékkal csökkent. A német Continental márka például jóval drágább, bizonyos méretekben akár duplája is lehet egy Rotalla abroncsnak, de a menetbiztonság lényegesen több, amit az ADAC tesztjei is megerősítenek.
A szakértő szerint a középkategóriás gumiabroncsok ideális választást jelenthetnek, mert ezek már megfelelő biztonságot, tartósságot és megbízhatóságot kínálnak, miközben a pénztárcát sem terhelik túlzottan.
Én elsősorban a középkategóriát javaslom, olyan márkákból, mint a Firestone, a Barum vagy a Matador. Érdemes tudni, hogy a Barum és a Matador a Continental csoport része, így a prémium gyártó szakértelmét hordozzák, de valamivel kedvezőbb áron
–fogalmazott Erdész Gábor.
Ezen kívül a Hankookot is bátran ajánlom, amely egy dél-koreai gyártó, és megbízható teljesítményt nyújt különféle útviszonyok között. Ha valaki egy kicsit különlegesebb választást keres, a Nexen vagy Kumho is nagyon jó opció, mindkettő stabil tapadással és tartóssággal rendelkezik. A Laufen például a Hankoknak egy kedvezőbb árú változata, amely ráadásul Magyarországon, Dunaújvárosban is készül, így helyi gyártást is támogatunk vele. És nem utolsósorban az Apollo is kiemelkedő, egy olyan abroncs, amely megbízhatóságával és ár-érték arányával sok autós számára vonzó választás lehet.
Érdemes a négyévszakos gumiabroncs mellett dönteni, vagy vannak esetek, amikor nem a legjobb választás?
Korábban már Erdész Gábor elmondta, hogy a négyévszakos gumiabroncs választása nagyban függ attól, hol él az autós. Például a Mátra környékén, ahol télen gyakori a havas és jeges út, nem ideális ez a típus, mivel a négyévszakos gumi nem nyújt olyan tapadást és kapaszkodóképességet a hóban, mint egy valódi téli abroncs.
Ahogy közeleg a tél, egyre fontosabb a megfelelő gumiabroncs kiválasztása. A szakértő azt is hozzátette, hogy a téli gumik anyaga alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad, míg nyáron túlságosan felpuhul, és jelentősen nőhet a féktávolság. Éppen ezért a gumicsere nemcsak előírás, hanem a biztonság szempontjából is elengedhetetlen, különösen nagy teljesítményű autóknál.
Itt az ideje a gumicserének!
Egy nemrégi cikkünkben Szabó István, az egyik egri gumiszerviz szerelője kitért arra, hogy az eltérő évszakokra gyártott gumik anyagösszetételében rejlik a különbség. A téli gumik lágyabb keverékük miatt hidegben is biztos tapadást nyújtanak, míg a nyári gumik keményebbek, melegebb körülmények között stabilabbak. Szabó István szerint, mivel hirtelen beköszöntött a hideg októberben, érdemes már most gondoskodni a gumicsere időpontjáról, különösen a havas vagy jeges útviszonyokkal rendelkező területeken.
