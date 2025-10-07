Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban

Az autósok döntéseit gyakran a pénztárcájuk határozza meg, de nem csupán az ár, hanem a biztonság, a tapadás és az időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás is fontos szempont a gumiabroncs-választásnál. Erdész Gábor szerint a vásárlók többsége a megfizethetőbb abroncsokat részesíti előnyben, ám a biztonságos közlekedés szempontjából érdemes a középkategóriás termékeket preferálni, amelyek gyakran az Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) tesztjein is megbízhatónak bizonyulnak.

A gyöngyöspatai gumis szerint a Hankook gumiabroncs egy jó választás lehet

Fotó: Huszár Márk

Megéri egy olcsó gumiabroncs? Nem biztos!

Sokan a megfizethetőbb gumiabroncsokat választják, nem feltétlenül azért, mert ez lenne az ideális, hanem mert a költségkeretükhöz ez illeszkedik

– mondta Erdész Gábor, a Patai Gumis Kft. ügyvezetője. Hozzátette, hogy az idei évben a gumiabroncs-vásárlás mintegy harminc százalékkal csökkent. A német Continental márka például jóval drágább, bizonyos méretekben akár duplája is lehet egy Rotalla abroncsnak, de a menetbiztonság lényegesen több, amit az ADAC tesztjei is megerősítenek.

A szakértő szerint a középkategóriás gumiabroncsok ideális választást jelenthetnek, mert ezek már megfelelő biztonságot, tartósságot és megbízhatóságot kínálnak, miközben a pénztárcát sem terhelik túlzottan.

Én elsősorban a középkategóriát javaslom, olyan márkákból, mint a Firestone, a Barum vagy a Matador. Érdemes tudni, hogy a Barum és a Matador a Continental csoport része, így a prémium gyártó szakértelmét hordozzák, de valamivel kedvezőbb áron

–fogalmazott Erdész Gábor.