4 órája
Ezek a legtutibb abroncsok most a piacon, ingyen és bérmentve segít választani az egri szerelő
Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. Az egyik legfelkapottabb téma a téli gumiabroncs vásárlása volt, hiszen a csere eljövetelével minden sofőrnek fel kell tenni a kérdést: na és olcsót vagy drágát?
Számos dolog történt az előző héten is, ami foglalkoztatta olvasóinkat. Az autósoknak fontos döntést kell hozniuk lassan: a téli idő közeledtével nem mindegy, milyen gumit választ az ember. A vásárlók többsége a megfizethetőbb abroncsokat részesíti előnyben, ám a biztonságos közlekedés szempontjából érdemes a középkategóriás termékeket preferálni.
1. Melyik gumiabroncsot érdemes választani idén, ha a biztonság és a költséghatékonyság egyaránt fontos?
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban
2. A klíma fűtésre való használatáról és az igények alakulásáról Kovács Dávidot, a Kovács Hűtő és Klímaszervíz Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed
3. A méregdrága hagyományos gyümölcsök mellett számos gyümölcsfajta terem erdőn-mezőn, amiből kiváló pálinka főzhető, vallja a tarnamérai főzőmester.
Meglepő, miből főznek mostanában prémium pálinkát Hevesben
4. Hihetetlen látvány fogadta a noszvaji lakosokat a Csendülő étterem előtt pénteken.
Nem hiszed el, milyen vendégek parkoltak be egy noszvaji étteremhez!
5. Két autó karambolozott Gyöngyöstarján közelében, a 2406-os úton kedd délután.
Kiderült, kik sérültek meg a hevesi frontális balesetben! Mentőhelikopter vitte el az egyiküket!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal
7. Igazi kis rikító színfolt az az állat, amit az Eger-patak partján fotóztak szombaton.
Bombahír! Üzletet nyit Egerben a népszerű, trendi márka, erre senki sem számított!
9. Veszélyes betegség ellen kell összefogniuk a borászoknak, szőlőtermesztőknek. Eger szőlőit is elérte az aranyszínű sárgaság fertőzés.
Igaz a gyanú, óriási a baj! 1 km sugarú fertőzött területet jelöltek ki Egernél
10. Egerben egy utcai vita gyorsan verekedéssé fajult szerdán.
Nagyon durva, mit nézett végig az egri állomás! Ilyen bestiális verekedést ritkán lát a város
Katonai helikopterek lepték el a Heves melletti település repterét
Egri énekesnő is fellépett Presser Gáborral a szombati koncertjén
Havas tél vagy enyhe napok jönnek? – Szent Mihály és a meteorológusok mást mondanak