október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olcsót vagy drágát?

4 órája

Ezek a legtutibb abroncsok most a piacon, ingyen és bérmentve segít választani az egri szerelő

Címkék#pálinka#gumiabroncs#TOP 10

Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. Az egyik legfelkapottabb téma a téli gumiabroncs vásárlása volt, hiszen a csere eljövetelével minden sofőrnek fel kell tenni a kérdést: na és olcsót vagy drágát?

Heol.hu

Számos dolog történt az előző héten is, ami foglalkoztatta olvasóinkat. Az autósoknak fontos döntést kell hozniuk lassan: a téli idő közeledtével nem mindegy, milyen gumit választ az ember. A vásárlók többsége a megfizethetőbb abroncsokat részesíti előnyben, ám a biztonságos közlekedés szempontjából érdemes a középkategóriás termékeket preferálni.

Nagyon fontos a rendes tájékozódás gumiabroncs csere előtt
Forrás: Haon.hu

1. Melyik gumiabroncsot érdemes választani idén, ha a biztonság és a költséghatékonyság egyaránt fontos?

2. A klíma fűtésre való használatáról és az igények alakulásáról Kovács Dávidot, a Kovács Hűtő és Klímaszervíz Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.

3. A méregdrága hagyományos gyümölcsök mellett számos gyümölcsfajta terem erdőn-mezőn, amiből kiváló pálinka főzhető, vallja a tarnamérai főzőmester.

4. Hihetetlen látvány fogadta a noszvaji lakosokat a Csendülő étterem előtt pénteken.

5. Két autó karambolozott Gyöngyöstarján közelében, a 2406-os úton kedd délután.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

6. Emlékművet loptak az Óhalászi-szigetről.

7. Igazi kis rikító színfolt az az állat, amit az Eger-patak partján fotóztak szombaton.

8. Ismét új üzlet nyílik Egerben.

9. Veszélyes betegség ellen kell összefogniuk a borászoknak, szőlőtermesztőknek. Eger szőlőit is elérte az aranyszínű sárgaság fertőzés.

10. Egerben egy utcai vita gyorsan verekedéssé fajult szerdán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu