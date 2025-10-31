Mit jelent, ha egy könnycsepp sem jön? A gyász valódi folyamata, amiről csak kevesen beszélnek

November eleje a halottainkra való emlékezés ideje. Ilyenkor olyan érzelmek jöhetnek elő, amelyek a hétköznapokban már nincsenek felszínen, de a veszteség, a gyász egy sokszor hosszú folyamat, amelyet mindenki máshogy él meg, valakinél hosszabb, másnál rövidebb időt vesz igénybe. A gyászfeldolgozásról Sáfrány Judittal, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet pszichológusával beszélgettünk.

Halottak napja idején felelevenedhetnek a fájó érzések, a gyászfeldolgozás folyamata hosszabb lehet, mint sokan gondolják

Forrás: Vajda János/boon.hu

Sáfrány Judit elmondta, hogy életünk veszteségei közül a szeretett személy elvesztésének krízise a legmegterhelőbb, legnehezebben feldolgozható esemény. A halál az a téma, ami az ember számára az elképzelhetetlen, az irányíthatatlan élményével társul. Az ismeretlentől az ember természeténél fogva félelmet él meg. Ha valamilyen hitrendszert tudunk kapcsolni a halálhoz, ha magyarázattal rendelkezünk a veszteség utáni „folytatásról”, könnyebben fogadjuk el azt. Az érzelmek megélése, feldolgozása, a fájdalom, a szenvedés elviselése nem elkerülhető ebben az esetben sem.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Időnként az ember igyekszik mielőbb megszabadulni a kínzó szenvedéstől, de fontos hangsúlyozni, hogy a normál gyászfolyamat egészséges reakciója az embernek, meg kell élnünk ahhoz, hogy hosszú távon egyensúlyban tudjuk folytatni életünket

– emelte ki a pszichológus.

Hozzátette, hogy a gyász azonban nem mindenkinél azonos formában zajlik le, sok tévhittel lehet találkozni a lefolyásával kapcsolatban.

– Vannak, akik azt gondolják, aki nem sír, az nem is sajnálja az elhunytat, kapcsolata nem volt elég szeretetteljes vele. Akit ez a vád ér, azzal a nehézséggel kell szembenézzen, hogy fájdalma mellett még a külvilág megbélyegzését is viselnie kell. Attól, hogy valaki nem (nyilvános) sírással gyászol, még ugyanúgy szenvedhet a veszteségtől – magyarázta.

A halottat körülvevő szertartások is segítenek a gyászfeldolgozásban

Sáfrány Judit hozzátette, hogy korábban a gyászolás folyamata sokkal kötöttebb szokásokkal járt, mostanában már nem ilyen szigorú az elvárás például a gyászruhával, a gyászévvel összefüggésben. Ennek ellenére sokat segít, ha a család felkínál olyan kereteket, amiben a gyászoló megtalálja a kapaszkodót a veszteség feldolgozásához, például a temetés lebonyolítása, a megemlékezés módja. Elsődleges feladat a veszteség tudomásul vétele, az alkalmazkodás, az új élet rendjének az elfogadása, majd a megnyugvás megtalálása.