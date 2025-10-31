3 órája
Mit jelent, ha egy könnycsepp sem jön? A gyász valódi folyamata, amiről csak kevesen beszélnek
Halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk, ez pedig előhozhat olyan érzelmeket, amelyeken, azt hisszük, már túl vagyunk. A gyászfolyamatról, gyászfeldolgozásról Sáfrány Judit pszichológussal beszélgettünk.
November eleje a halottainkra való emlékezés ideje. Ilyenkor olyan érzelmek jöhetnek elő, amelyek a hétköznapokban már nincsenek felszínen, de a veszteség, a gyász egy sokszor hosszú folyamat, amelyet mindenki máshogy él meg, valakinél hosszabb, másnál rövidebb időt vesz igénybe. A gyászfeldolgozásról Sáfrány Judittal, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet pszichológusával beszélgettünk.
Sáfrány Judit elmondta, hogy életünk veszteségei közül a szeretett személy elvesztésének krízise a legmegterhelőbb, legnehezebben feldolgozható esemény. A halál az a téma, ami az ember számára az elképzelhetetlen, az irányíthatatlan élményével társul. Az ismeretlentől az ember természeténél fogva félelmet él meg. Ha valamilyen hitrendszert tudunk kapcsolni a halálhoz, ha magyarázattal rendelkezünk a veszteség utáni „folytatásról”, könnyebben fogadjuk el azt. Az érzelmek megélése, feldolgozása, a fájdalom, a szenvedés elviselése nem elkerülhető ebben az esetben sem.
Időnként az ember igyekszik mielőbb megszabadulni a kínzó szenvedéstől, de fontos hangsúlyozni, hogy a normál gyászfolyamat egészséges reakciója az embernek, meg kell élnünk ahhoz, hogy hosszú távon egyensúlyban tudjuk folytatni életünket
– emelte ki a pszichológus.
Hozzátette, hogy a gyász azonban nem mindenkinél azonos formában zajlik le, sok tévhittel lehet találkozni a lefolyásával kapcsolatban.
– Vannak, akik azt gondolják, aki nem sír, az nem is sajnálja az elhunytat, kapcsolata nem volt elég szeretetteljes vele. Akit ez a vád ér, azzal a nehézséggel kell szembenézzen, hogy fájdalma mellett még a külvilág megbélyegzését is viselnie kell. Attól, hogy valaki nem (nyilvános) sírással gyászol, még ugyanúgy szenvedhet a veszteségtől – magyarázta.
A halottat körülvevő szertartások is segítenek a gyászfeldolgozásban
Sáfrány Judit hozzátette, hogy korábban a gyászolás folyamata sokkal kötöttebb szokásokkal járt, mostanában már nem ilyen szigorú az elvárás például a gyászruhával, a gyászévvel összefüggésben. Ennek ellenére sokat segít, ha a család felkínál olyan kereteket, amiben a gyászoló megtalálja a kapaszkodót a veszteség feldolgozásához, például a temetés lebonyolítása, a megemlékezés módja. Elsődleges feladat a veszteség tudomásul vétele, az alkalmazkodás, az új élet rendjének az elfogadása, majd a megnyugvás megtalálása.
– A szomorúság mellett a visszafordíthatatlanság megélése, a szeretet, a gondoskodás kifejezésének akadályoztatása, akár a bűntudat ugyanolyan megterhelő tud lenni. Utóbbi esetben igen gyakran előfordul, hogy akár a hagyományosnak tekintett 12 hónap, a gyászév letelte után sem ér véget a gyász, vagy akár késleltetve lép fel. Ha lezáratlan ügyünk, megválaszolatlan kérdéseinek, feldolgozatlan érzéseink maradtak az elvesztett személlyel kapcsolatban vagy nem tudtunk elbúcsúzni, még inkább előfordulhat, hogy elhúzódó gyászfolyamatról lehet szó – részletezte a pszichológus.
Kiemelte, hogy az igen szoros szeretetkapcsolatok elvesztése, főként a gyermek valamint a társ halála a legfájdalmasabb, legelfogadhatatlanabb veszteség, ilyenkor irreális elvárás lenne az egyetlen gyászév. Gyakran találkozni azzal, hogy az életben maradt személy önmagával szemben türelmetlenné válik, nem engedi meg magának a gyász megélését, sürgeti a folyamatot. A normál gyász megélésének része a temetés, az elbúcsúzás, a megemlékezés szertartásai, a gyertyagyújtás, a virágok ültetése, összességében a „még tehetek valamit a másikért” élménye. Sokat segít, ha nem tabu az érzések megélése, kifejezése, és a környezet is támogatóan, elfogadóan lép fel.
– Nem a felejtés a cél, hanem az elhunyt értékeinek beépítése az élet folytatásába, a jelenben maradás és a jövő felé fordulás – emelte ki Sáfrány Judit, akivel nemrég az iskolakezdéssel kapcsolatos szorongásról beszélgettünk:
Miért fél a gyermek az iskolakezdéstől és hogyan segíthetünk neki? Egri pszichológus válaszolEgri pszichológus ad tanácsot, hogyan segítsünk a gyermekeknek.
Arról is beszélt, hogy felnőtt életünk egyik fontos feladata, hogy tisztázzuk a viszonyunkat a halállal. Talán az egyik, széles körben elfogadható gondolat, ami a megnyugvást hozhatja, a következő lehet: A természetben, a körülöttünk kialakult világban számtalan olyan csodálatos jelenség van, amit nem az ember tervezett és valósított meg – gondoljunk csak egy élet indulására, a fejlődésre, a szervezetünk összehangolt működésére, a nappalok-éjszakák váltakozására, és számtalan természetben megfigyelhető jelenségre.
– Hiszem, hogy a halál utáni folytatás is ilyen gondos megalkotása a Gondviselésnek, az ember beavatkozása nélkül – fogalmazott Sáfrány Judit.
