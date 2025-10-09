Gyászol az egri iskola, szeretett tanárukat vesztették el

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium köztiszteletben álló magyar nyelv és irodalom tanára október 9-én, csütörtök reggel elhunyt – erősítette meg az iskola.

Szoviár János Fotó: Egri Dobó István Gimnázium

Szoviár János hosszú éveken át tanított a Dobóban, 2021-ben az Egri Tankerületi Központ kiváló pedagógusa elismerést is megkapta.

Az iskola tudatta, hogy a diáknapokat elhalasztják, a gimnázium közössége pedig hamarosan hivatalos megemlékezést tart. Szoviár János 50 évet élt.

Az iskola udvarában 2025. október 9-én 18 órától 20 óráig gyertyagyújtással emlékeznek szeretett tanárukra.