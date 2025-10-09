Gyász
2 órája
Gyászol az egri iskola, szeretett tanárukat vesztették el
Október 9-én jött a szomorú hír, szeretett tanárukat gyászolják az egri gimnáziumban.
Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium köztiszteletben álló magyar nyelv és irodalom tanára október 9-én, csütörtök reggel elhunyt – erősítette meg az iskola.
Szoviár János hosszú éveken át tanított a Dobóban, 2021-ben az Egri Tankerületi Központ kiváló pedagógusa elismerést is megkapta.
Az iskola tudatta, hogy a diáknapokat elhalasztják, a gimnázium közössége pedig hamarosan hivatalos megemlékezést tart. Szoviár János 50 évet élt.
Az iskola udvarában 2025. október 9-én 18 órától 20 óráig gyertyagyújtással emlékeznek szeretett tanárukra.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre