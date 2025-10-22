Gyászol az egyházmegye - mindenki szeretett egri segédpüspöke hunyt el

Katona István püspök, az isteni irgalmasság hazai apostola október 21-én, kedden 23 óra 15 perckor visszaadta lelkét a teremtő Istennek – értesítette a Magyar Kurír Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára. Temetéséről később rendelkeznek. Katona István 1928. október 3-án született Nagykátán. A szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá.

Katona István Forrás: Magyar Kurír

1989 decemberében szentelték püspökké a Váci Egyházmegye szolgálatára. A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 1996-ig látta el a Katolikus Iskolai Főhatóság elnökeként. 1997-től egri segédpüspök volt, 2013-ban nyugdíjba vonult. A püspök atya volt az Irgalmasság Alapítvány hazai kuratóriumának elnöke.

Az Egyházi Törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltésekor, 2003-ban benyújtotta lemondását a pápának. Az akkori Szentatya, II. János Pál pápa válaszában arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát. A 85 éves Katona István volt 2013-ban a legidősebb aktív főpásztor Európában.

Portálunk 2023-ban beszámolt arról, hogy szülőhelyén 95 évesen mutatott be szentmisét.