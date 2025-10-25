Összesen 120 év házasságot ünnepelt a két pár a hevesi községben

Két házaspárt is gyémántlakodalom alkalmából köszöntöttek Domoszlón a napokban. Paulenka Richárd polgármester arról számolt be portálunknak, hogy a településükön a múlt héten ünnepélyes keretek között köszöntöttük Domoszló szépkorú lakosságát.

Gyémántlakodalom - Kiss István és Kolozsvári Rozália Ilona az otthonukban Paulenka Richárd polgármesterrel

Forrás: Domoszlói Művelődés / Facebook

– Akkor nem volt módunk személyesen gratulálni két olyan házaspárnak, akik ebben az évben ünneplik 60. házassági évfordulójukat, vagyis a gyémántlakodalmukat. Az otthonukban látogattam meg az ünnepelteket, és adta át nekik az önkormányzat ajándékát, valamint jókívánságait. A gyémántlakodalomnak nevezett 60. házassági évforduló az el nem múló, időtálló szerelem szimbóluma. Kívánjuk, hogy ez tartson náluk örökké! Kívánunk nekik még sok, tartalmas, egészségben eltöltött közös évet! – fogalmazott Paulenka Richárd.

A gyémántlakodalom 60 év házasság után jön el

Az ünnepeltek közül Kiss István és Kolozsvári Rozália Ilona 1965. október 2-án, Tarnai Béla és Szőllősi Veronika pedig 1965. október 9-én kötött házasságot.

Tarnai Béla és Szőllősi Veronika a polgármester társaságában

Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy Domoszlón örvendetesen sokan élnek meg magas életkort. Tavaly tizenkilenc, 90. életévét betöltött helyi lakost köszöntött az önkormányzat az idősek világnapja alkalmából. Közülük egy már 2024-ben betöltötte a 100. életévét, egy másikuk pedig a 99. születésnapját ünnepelte.