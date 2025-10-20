október 20., hétfő

Közelbaba Egyesület

2 órája

Az emberi jogok a szülőszobán kezdődnek – az egri kórház is példát mutat

Címkék#Közelbaba a Korszerű és Hasznos Tudásért Egyesület#projekt#szülő#gyermek

Ahogyan megszületünk, az egész életünkre hatással van. A gyermekek és szülők jogai kerültek a középpontba a Közelbaba Egyesület „Közel a szülőhöz – jogosan!” programjában, amely a méltó szülészeti ellátásért és az emberi jogok érvényesüléséért dolgozik.

Heol.hu

Az Európai Unió alapértékei a mindennapokban is megjelennek – jogainkon keresztül érvényesíthetjük őket. Erről szólt a Közös értékeink pályázat is, amelynek keretében a Közelbaba a Korszerű és Hasznos Tudásért Egyesület a gyermekek és szülők jogaira hívta fel a figyelmet. A projekt záróeseményét Egerben tartották a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet munkatársainak részvételével.

A gyermekek és szülők jogaira hívja fel a figyelmet a Közelbaba Egyesület
Forrás: Shutterstock

A gyermekek és szülők jogaira hívják fel a figyelmet

A „Közel a szülőhöz – jogosan!” című projekt középpontjában azok az emberek állnak, akik gyermeket várnak vagy nevelnek, sokszor megfelelő információk nélkül. A program arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy közvetlen képviselője – például a szülő – mellette lehessen minden különleges vagy nehéz élethelyzetben. A méltóság, az emberi bánásmód és az egyenlő bánásmód alapvető jog az egészségügyi ellátásban – különösen a szülőszobán, a gyermekágyas osztályon és az egészségügyi vizsgálatok során.

A januárban indult projekt során kilenc témát dolgoztak fel egri szülői műhelymunkákon, amelyekről rövid edukációs kisfilmek is készültek. A filmek valós szülői tapasztalatokon alapulnak: bemutatják a jogsértő helyzeteket, de pozitív példákat is hoznak a méltányos eljárásokra. A videók elérhetők a Közelbaba Egyesület YouTube-csatornáján, és több mint 823 ezren tekintették meg őket a közösségi médiában.

A kórházak véleményét is kikérték

A projektben fontos szerepet kaptak az egészségügyi intézmények is. A Közelbaba Egyesület kérdőívet küldött a hazai szülészeteknek, hogy felmérje: mennyire érvényesülnek a betegjogok a gyakorlatban.

A válaszok összesítése biztató képet mutatott:

  • a kórházak 88 százalékában a hozzátartozó jelen lehet a vajúdás alatti vizsgálatoknál,
  • mindenhol van lehetőség apás szülésre,
  • az intézmények több mint felénél fél órán belül lezajlik a felvételi folyamat, és a kísérő rövid időn belül a kismama mellett lehet.

Mindez összhangban van az 1997. évi CLIV. törvény 11. § (5) bekezdésével, amely kimondja:

A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen.

Ennek ellenére a válaszadó intézmények 6 százalékában még mindig előfordul, hogy az édesapának két óránál is tovább kell várnia, illetve további 6 százalékában csak a kitolási szakaszban engedik be a hozzátartozót. Ez ellentétes a WHO és a Belügyminisztérium családközpontú szülészeti irányelveivel.

A kérdőív rávilágított arra is, hogy az újszülöttek jogai sem mindenhol érvényesülnek maradéktalanul. A válaszadó intézmények felében biztosítják a kétórás aranyóra lehetőségét, amikor az újszülöttet csak a kezdeti együttlét után vizsgálják meg.

Egyre több helyen terjednek a jó gyakorlatok:

  • az intézmények 22 százalékában az első újszülöttvizsgálat az édesanyán,
  • 39 százalékban az édesanyával egy helyiségben történik.

Ha mégis külön helyiségben vizsgálják a babát, legtöbbször az édesapa elkísérheti. Ugyanakkor még mindig akad olyan osztály, ahol az egészséges újszülöttek szülei nem lehetnek jelen, ami jogsértő.

A császármetszések esetén is vizsgálták a kapcsolattartás lehetőségét: a válaszadó intézmények 88 százalékában biztosított a bőrkontaktus, vagyis a baba a szülés utáni első órában hozzátartozója mellkasán lehet. Az intézmények hetedében mindez az édesanyával egy helyiségben történik, ami különösen előremutató gyakorlat.

Méltó születés – az emberi jogok tükrében

Ahogyan megszületünk, az egész életünkre hatással van. A méltó születés – függetlenül az ellátás módjától – társadalmunk egyik alapköve kellene, hogy legyen. Ezért helyezte a Közelbaba Egyesület projektjének középpontjába a szülés és születés emberi jogi aspektusait.

Október 11-én kerekasztal-beszélgetést tartottak, amelyen a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház szakemberei vettek részt. A beszélgetés során azt járták körül, mennyire érvényesülnek az emberi jogok az intézményekben.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy fontos a családbarát szemlélet és a betegjogok tiszteletben tartása. Kristály Tímea, az egri szülészet-nőgyógyászati osztály főnővére elmondta, hogy az elmúlt években sokat fejlődött az osztály, és igyekeznek a családok megváltozott igényeihez igazítani az ellátást.

Egerben és Ózdon is biztosított a késői köldökzsinór-ellátás, valamint az aranyóra lehetősége, akár császármetszés után is. Kovács-Csatlósné Pálos Rita, az egri Csecsemő-, Gyermekgyógyászati és Neonatológiai osztály főnővére hozzátette: nem minden édesanya igényli, hogy jelen lehessen a vizsgálatokon, de fontos, hogy megadják a választás lehetőségét.

A beszélgetés inspiráló légkörben zajlott, és segített közelebb hozni egymáshoz a szülőket, a családokat és az egészségügyi szakembereket. A projekt az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának keretében valósul meg.

 

