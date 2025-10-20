Az emberi jogok a szülőszobán kezdődnek – az egri kórház is példát mutat

Az Európai Unió alapértékei a mindennapokban is megjelennek – jogainkon keresztül érvényesíthetjük őket. Erről szólt a Közös értékeink pályázat is, amelynek keretében a Közelbaba a Korszerű és Hasznos Tudásért Egyesület a gyermekek és szülők jogaira hívta fel a figyelmet. A projekt záróeseményét Egerben tartották a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet munkatársainak részvételével.

A gyermekek és szülők jogaira hívja fel a figyelmet a Közelbaba Egyesület

Forrás: Shutterstock

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A gyermekek és szülők jogaira hívják fel a figyelmet

A „Közel a szülőhöz – jogosan!” című projekt középpontjában azok az emberek állnak, akik gyermeket várnak vagy nevelnek, sokszor megfelelő információk nélkül. A program arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy közvetlen képviselője – például a szülő – mellette lehessen minden különleges vagy nehéz élethelyzetben. A méltóság, az emberi bánásmód és az egyenlő bánásmód alapvető jog az egészségügyi ellátásban – különösen a szülőszobán, a gyermekágyas osztályon és az egészségügyi vizsgálatok során.

A januárban indult projekt során kilenc témát dolgoztak fel egri szülői műhelymunkákon, amelyekről rövid edukációs kisfilmek is készültek. A filmek valós szülői tapasztalatokon alapulnak: bemutatják a jogsértő helyzeteket, de pozitív példákat is hoznak a méltányos eljárásokra. A videók elérhetők a Közelbaba Egyesület YouTube-csatornáján, és több mint 823 ezren tekintették meg őket a közösségi médiában.

A kórházak véleményét is kikérték

A projektben fontos szerepet kaptak az egészségügyi intézmények is. A Közelbaba Egyesület kérdőívet küldött a hazai szülészeteknek, hogy felmérje: mennyire érvényesülnek a betegjogok a gyakorlatban.

A válaszok összesítése biztató képet mutatott:

a kórházak 88 százalékában a hozzátartozó jelen lehet a vajúdás alatti vizsgálatoknál,

mindenhol van lehetőség apás szülésre,

az intézmények több mint felénél fél órán belül lezajlik a felvételi folyamat, és a kísérő rövid időn belül a kismama mellett lehet.

Mindez összhangban van az 1997. évi CLIV. törvény 11. § (5) bekezdésével, amely kimondja:

A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen.

Ennek ellenére a válaszadó intézmények 6 százalékában még mindig előfordul, hogy az édesapának két óránál is tovább kell várnia, illetve további 6 százalékában csak a kitolási szakaszban engedik be a hozzátartozót. Ez ellentétes a WHO és a Belügyminisztérium családközpontú szülészeti irányelveivel.

A kérdőív rávilágított arra is, hogy az újszülöttek jogai sem mindenhol érvényesülnek maradéktalanul. A válaszadó intézmények felében biztosítják a kétórás aranyóra lehetőségét, amikor az újszülöttet csak a kezdeti együttlét után vizsgálják meg.

Egyre több helyen terjednek a jó gyakorlatok:

az intézmények 22 százalékában az első újszülöttvizsgálat az édesanyán,

39 százalékban az édesanyával egy helyiségben történik.

Ha mégis külön helyiségben vizsgálják a babát, legtöbbször az édesapa elkísérheti. Ugyanakkor még mindig akad olyan osztály, ahol az egészséges újszülöttek szülei nem lehetnek jelen, ami jogsértő.