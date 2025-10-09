Könnyeiket törölgették a gyászoló diákok szeretett tanáruk búcsúztatóján az egri gimnáziumban

Mint korábbi cikkünkben írtuk, Szoviár János magyar nyelv és irodalom szakos tanár október 9-én csütörtökön reggel elhunyt. Hosszú éveken át tanított a Dobóban, 2021-ben az Egri Tankerületi Központ kiváló pedagógusa elismerést is megkapta. Gyertyagyújtással rótták le tiszteletüket diákjai és kollégái az elhunyt oktató előtt.

Gyertyagyújtást szerveztek elhunyt tanáruk emlékére a dobós diákok.

Forrás: heol.hu

Halála súlyos veszteség diákjai és kollégái számára is. Az Egri Dobó István Gimnázium udvarán csütörtök este gyertyagyújtással emlékeztek meg róla.