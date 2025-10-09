1 órája
Könnyeiket törölgették a gyászoló diákok szeretett tanáruk búcsúztatóján az egri gimnáziumban
Elhunyt Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium tanára. Tanítványai, kollégái az iskola udvarán gyertyagyújtással emlékeztek meg róla csütörtökön este az iskola udvarán.
Mint korábbi cikkünkben írtuk, Szoviár János magyar nyelv és irodalom szakos tanár október 9-én csütörtökön reggel elhunyt. Hosszú éveken át tanított a Dobóban, 2021-ben az Egri Tankerületi Központ kiváló pedagógusa elismerést is megkapta. Gyertyagyújtással rótták le tiszteletüket diákjai és kollégái az elhunyt oktató előtt.
Megrendült diákok a gyertyagyújtáson
A gyertyagyújtáson döbbent arcokon, szomorú tekinteteken tükröződött a gyertyák fénye, többen a könnyeiket törölgették. Több diák megfogalmazta, hogy szerették a tanár urat, felfoghatatlan számukra, ami történt. Egy volt tanítványa kifejezte, hogy bár már régen járt a Dobóba, de Szoviár Jánosra jó szívvel emlékezett mindig, a mai napig emlegeti, ahogy a Csongor és Tündét tanította nekik.
