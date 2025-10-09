október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Könnyeiket törölgették a gyászoló diákok szeretett tanáruk búcsúztatóján az egri gimnáziumban

Címkék#Egri Dobó István Gimnázium#Szoviár János#gyász

Elhunyt Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium tanára. Tanítványai, kollégái az iskola udvarán gyertyagyújtással emlékeztek meg róla csütörtökön este az iskola udvarán.

Heol.hu

Mint korábbi cikkünkben írtuk, Szoviár János magyar nyelv és irodalom szakos tanár október 9-én csütörtökön reggel elhunyt. Hosszú éveken át tanított a Dobóban, 2021-ben az Egri Tankerületi Központ kiváló pedagógusa elismerést is megkapta. Gyertyagyújtással rótták le tiszteletüket diákjai és kollégái az elhunyt oktató előtt.

Gyertyagyújtást szerveztek elhunyt tanáruk emlékére a dobós diákok.
Gyertyagyújtást szerveztek elhunyt tanáruk emlékére a dobós diákok.
Forrás: heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Halála súlyos veszteség diákjai és kollégái számára is. Az Egri Dobó István Gimnázium udvarán csütörtök este gyertyagyújtással emlékeztek meg róla. 

Megrendült diákok a gyertyagyújtáson

A gyertyagyújtáson döbbent arcokon, szomorú tekinteteken tükröződött a gyertyák fénye, többen a könnyeiket törölgették. Több diák megfogalmazta, hogy szerették a tanár urat, felfoghatatlan számukra, ami történt. Egy volt tanítványa kifejezte, hogy bár már régen járt a Dobóba, de Szoviár Jánosra jó szívvel emlékezett mindig, a mai napig emlegeti, ahogy a Csongor és Tündét tanította nekik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu