Lehetőség

43 perce

Szinte ingyen bejuthatsz ebbe hevesi gyógyfürdőbe

Címkék#kezelés#gyógyfürdő#egészség

A TB-támogatásról sokan nem hallottak, de elérhető hazánkban. Szinte ingyen is be lehet jutni bármelyik gyógyfürdőbe.

Heol.hu

A téli hideg közeledtével többen szeretnének melegvizes gyógyfürdőkben lubickolni. A pénztárcát sem kell kinyitni, ha az ember jól ismeri a jogszabályokat. Társadalombiztosítási-támogatással szinte ingyen elérhető főként az idősebbek számára, mégsem köztudott - írja a Sonline.hu. 

Szinte ingyen bejuthatsz bármelyik hevesi gyógyfürdőbe
Forrás: Heol.hu

A gyógyfürdőkben 11 fajta kezelés támogatott

A gyógyfürdők valódi gyógyító terek, ahol a víz, a hő, az ásványi anyagok együttesen hatnak a testre. Heves vármegye is több nevezetes gyógyfürdővel büszkélkedhet, mint akár az egri Török Fürdő.

Mint írták, jelenleg összesen 11 különböző fürdőgyógyászati kezelés érhető el társadalombiztosítási támogatással. Ezek közül a csoportos gyógyúszást kizárólag 18 év alattiak vehetnek igénybe, a többi viszont bárki számára elérhető, amennyiben szakorvosi javaslat alapján szükségesnek ítélik.

A kezelések között szerepel például a gyógymasszázs, a súlyfürdő, a gyógytorna vízben, a gyógyvizes medencefürdő, a szénsavas fürdő, és más speciális eljárások, amelyek célja a mozgásszervi, reumatológiai, neurológiai vagy érrendszeri problémák enyhítése, funkciójavítása.

A támogatás formája részleges, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) évente kétszer 15 alkalmas fürdőkúrához nyújt támogatást. Ez azt jelenti, hogy egy évben két külön kúra vehető igénybe, mindegyik maximum 15 kezeléssel.

A kezelésekhez önrészt kell fizetni, amely általában néhány száz forint alkalmanként – tehát jóval kedvezőbb, mint a piaci ár. Ez az összeg még a nyugdíjasok, alacsony jövedelműek számára is elérhetővé teszi a gyógyfürdőzést, ami különösen fontos, hiszen éppen ők azok, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

Ezekkel vár az egri Török Fürdő

Beutalóval igénybe vehető gyógyászati szolgáltatások:

  • Gyógyvizes gyógymedence
  • Fürdőjegy a Strandra
  • Orvosi gyógymasszázs
  • Víz alatti sugármasszázs (tangentor)
  • Iszappakolás
  • Súlyfürdő
  • Víz alatti csoportos gyógytorna (20 perc)
  • Víz alatti egyéni gyógytorna (20 perc)

Beutaló nélkül igénybe vehető gyógyászati szolgáltatások:

  • Medencefürdő (3 óra)
  • Medencefürdő (1 óra)
  • Orvosi gyógymasszázs (15 perc, 30 perc, 45 perc, 60 perc)
  • Iszappakolás (20 perc)
  • Víz alatti sugármasszázs (tangentor 15 perc)
  • Orvosi vizsgálat (első)
  • Orvosi kontrollvizsgálat
  • Injekció kezelés (izomba)
  • Injekció kezelés (vénás)
  • Víz alatti csoportos gyógytorna (20 perc)
  • Víz alatti egyéni gyógytorna (30 perc)
  • Egyéni tornatermi torna (30 perc)
  • Csoportos tornatermi gyógytorna (30 perc)
  • Látogatói belépő
  • Fizikoterápia
  • Gyógyászati masszázs lepedő
  • Lézeres kezelés

 

 

 

 

