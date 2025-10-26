43 perce
Szinte ingyen bejuthatsz ebbe hevesi gyógyfürdőbe
A TB-támogatásról sokan nem hallottak, de elérhető hazánkban. Szinte ingyen is be lehet jutni bármelyik gyógyfürdőbe.
A téli hideg közeledtével többen szeretnének melegvizes gyógyfürdőkben lubickolni. A pénztárcát sem kell kinyitni, ha az ember jól ismeri a jogszabályokat. Társadalombiztosítási-támogatással szinte ingyen elérhető főként az idősebbek számára, mégsem köztudott - írja a Sonline.hu.
A gyógyfürdőkben 11 fajta kezelés támogatott
A gyógyfürdők valódi gyógyító terek, ahol a víz, a hő, az ásványi anyagok együttesen hatnak a testre. Heves vármegye is több nevezetes gyógyfürdővel büszkélkedhet, mint akár az egri Török Fürdő.
Mint írták, jelenleg összesen 11 különböző fürdőgyógyászati kezelés érhető el társadalombiztosítási támogatással. Ezek közül a csoportos gyógyúszást kizárólag 18 év alattiak vehetnek igénybe, a többi viszont bárki számára elérhető, amennyiben szakorvosi javaslat alapján szükségesnek ítélik.
A kezelések között szerepel például a gyógymasszázs, a súlyfürdő, a gyógytorna vízben, a gyógyvizes medencefürdő, a szénsavas fürdő, és más speciális eljárások, amelyek célja a mozgásszervi, reumatológiai, neurológiai vagy érrendszeri problémák enyhítése, funkciójavítása.
A támogatás formája részleges, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) évente kétszer 15 alkalmas fürdőkúrához nyújt támogatást. Ez azt jelenti, hogy egy évben két külön kúra vehető igénybe, mindegyik maximum 15 kezeléssel.
A kezelésekhez önrészt kell fizetni, amely általában néhány száz forint alkalmanként – tehát jóval kedvezőbb, mint a piaci ár. Ez az összeg még a nyugdíjasok, alacsony jövedelműek számára is elérhetővé teszi a gyógyfürdőzést, ami különösen fontos, hiszen éppen ők azok, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.
Ezekkel vár az egri Török Fürdő
Beutalóval igénybe vehető gyógyászati szolgáltatások:
- Gyógyvizes gyógymedence
- Fürdőjegy a Strandra
- Orvosi gyógymasszázs
- Víz alatti sugármasszázs (tangentor)
- Iszappakolás
- Súlyfürdő
- Víz alatti csoportos gyógytorna (20 perc)
- Víz alatti egyéni gyógytorna (20 perc)
Beutaló nélkül igénybe vehető gyógyászati szolgáltatások:
- Medencefürdő (3 óra)
- Medencefürdő (1 óra)
- Orvosi gyógymasszázs (15 perc, 30 perc, 45 perc, 60 perc)
- Iszappakolás (20 perc)
- Víz alatti sugármasszázs (tangentor 15 perc)
- Orvosi vizsgálat (első)
- Orvosi kontrollvizsgálat
- Injekció kezelés (izomba)
- Injekció kezelés (vénás)
- Víz alatti csoportos gyógytorna (20 perc)
- Víz alatti egyéni gyógytorna (30 perc)
- Egyéni tornatermi torna (30 perc)
- Csoportos tornatermi gyógytorna (30 perc)
- Látogatói belépő
- Fizikoterápia
- Gyógyászati masszázs lepedő
- Lézeres kezelés
