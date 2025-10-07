október 7., kedd

Meghozták a döntést

1 órája

1 év alatt sem sikerült alpolgármestert választani a hevesi faluban, most megtette a kormányhivatal

A Heves Vármegyei Kormányhivatal meghozta döntését. Kiderült ki tölti be a gyöngyöshalászi alpolgármesteri tisztséget.

Heol.hu

A Heves Vármegyei Kormányhivatal a gyöngyöshalászi képviselő-testület elmúlt egyéves döntésképtelensége után meghozta határozatát. 2025. október 1-jétől a gyöngyöshalászi alpolgármesteri tisztséget Dr. Tórcsvári Zsolt István tölti be - olvasható a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat bejegyzésében.

Forrás: Google Maps

Az Alaptörvény értelmében a kormányhivatal „a helyi önkormányzat nevében” hozta meg a döntést, így a jelölést csak a polgármester által javasolt képviselőre adhatták.

Forrás:  Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat/Facebook

 

 

