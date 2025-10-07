Meghozták a döntést
1 órája
1 év alatt sem sikerült alpolgármestert választani a hevesi faluban, most megtette a kormányhivatal
A Heves Vármegyei Kormányhivatal meghozta döntését. Kiderült ki tölti be a gyöngyöshalászi alpolgármesteri tisztséget.
A Heves Vármegyei Kormányhivatal a gyöngyöshalászi képviselő-testület elmúlt egyéves döntésképtelensége után meghozta határozatát. 2025. október 1-jétől a gyöngyöshalászi alpolgármesteri tisztséget Dr. Tórcsvári Zsolt István tölti be - olvasható a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat bejegyzésében.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az Alaptörvény értelmében a kormányhivatal „a helyi önkormányzat nevében” hozta meg a döntést, így a jelölést csak a polgármester által javasolt képviselőre adhatták.
Ezt ne hagyja ki!Karambol
5 órája
Kiderült, kik sérültek meg a hevesi frontális balesetben! Mentőhelikopter vitte el az egyiküket!
Ezt ne hagyja ki!Fertőzés
8 órája
Igaz a gyanú, óriási a baj! 1 km sugarú fertőzött területet jelöltek ki Egernél
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre