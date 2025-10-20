34 perce
A rettegés hozza rá a frászt a gyöngyösiekre az est sötétjében
Kígyók, gyíkok, pókok otthonában a legbátrabbaknak is garantált a félelem. A Gyöngyösi Állatkert szombaton rendezi az esti Halloween-buliját.
Október 25-én este a rettegés és a félelem birodalma lesz a Gyöngyösi Állatkert a Halloween-bulin, adta hírül a közösségi oldalán a mátraalji állatpark. Mint közölték, nappal csokit csalnak, este pedig a látogatók a sikolyoktól frászt kapnak.
A Gyöngyösi Állatkertbe csak a legbátrabbak menjenek
– Nappal tökfaragó verseny, halloweeni jelmezverseny és édességkeresés lesz a program az állatkert egész területén Csokit, vagy csalunk! mottóval. A Tök-jó látványetetések során faragott tökökben kínáljuk fel az állatok csemegéit! Este sikolypontok várják a résztvevőket – hogy hol ér a frász!? ... nem tudhatod. A Rettegés ösvénye csak a legbátrabbaknak ajánlott, ahol a félelem garantált. A hüllőház egy estére átalakul a félelem házává. Mi lenne alkalmasabb helyszín, mint a kígyók, gyíkok, pókok otthona, véritatta látványetetésekkel – ahogy a természet kínálja. Az est folyamán lesz boszorkánykonyha forralt borral, forró teával és az Uhu büfé jóvoltábol finom Halloween tematikájú gofrikkal – közölte a Gyöngyösi Állatkert.
Közlésük szerint a részletekért érdemes a Gyöngyösi Állatkert Facebook-oldalt figyelni.
A Gyöngyösi állatkert évről évre megrendezi a hátborzongató Halloween-szombatját. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén kibővítik a félelmek labirintusát. A labubuk pedig megelevenednek, tették hozzá. Kérdés, kedvesek valójában, vagy sem? Halálmegvető bátorsággal bárki megtudhatja.
