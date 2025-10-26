október 26., vasárnap

Halloween

A rettegés ösvényén sétáltak Gyöngyösön + videó

Címkék#gyöngyösi állatkert#jelmezverseny#halloween

Boszorkányok, varázslók és rémségek lepték el az egyik hevesi települést a hétvégén. A Gyöngyösi Állatkert elő Halloween napján minden a jelmezekről, édességről és a rettegésről szólt.

Heol.hu

Varázslóknak és boszorkányoknak öltöztek, így kedvezményesen mehettek be a látogatók a Gyöngyösi Állatkert elő Halloween napjára. Sokan ki is festették magukat, a legjobb jelmezekre ugyanis szavazni lehet az Állatkert közösségi oldalán, a győztest hétfőn hirdetik majd ki. A szombati rendezvényen tökös látványetetés és édességgyűjtés is volt, a legbátrabbak pedig a rettegés ösvényén is végigsétálhattak - számolt be róla Tények.

Forrás: Tények.hu

A legjobb jelmezekre három kategóriában lehet szavazni: gyermek, felnőtt és családi jelmezfotó. Az nyer, aki a legtöbb reakciót kapja a fotójára az állatkert Facebook-oldalán. A verseny győztesei értékes nyereményben részesülnek.

A hétvégi programajánlóban megírtuk, hogy a Gyöngyösi Állatkert egy érdekes tematikával készült a hosszú hétvégére.

A videót ITT tekintheted meg. 

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Haraszti Gábor/Veol.hu)

 

