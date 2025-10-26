A rettegés ösvényén sétáltak Gyöngyösön + videó

Varázslóknak és boszorkányoknak öltöztek, így kedvezményesen mehettek be a látogatók a Gyöngyösi Állatkert elő Halloween napjára. Sokan ki is festették magukat, a legjobb jelmezekre ugyanis szavazni lehet az Állatkert közösségi oldalán, a győztest hétfőn hirdetik majd ki. A szombati rendezvényen tökös látványetetés és édességgyűjtés is volt, a legbátrabbak pedig a rettegés ösvényén is végigsétálhattak - számolt be róla Tények.

Forrás: Tények.hu

A legjobb jelmezekre három kategóriában lehet szavazni: gyermek, felnőtt és családi jelmezfotó. Az nyer, aki a legtöbb reakciót kapja a fotójára az állatkert Facebook-oldalán. A verseny győztesei értékes nyereményben részesülnek.

A hétvégi programajánlóban megírtuk, hogy a Gyöngyösi Állatkert egy érdekes tematikával készült a hosszú hétvégére.