1 órája
Rettegés tölti el az állatkertbe érkezőket Gyöngyösön, lépj be te is a félelem házába
Rengeteg izgalmas program vár a hosszú hétvégén is téged. A számos program közt lesz pincetúra, különböző workshopok és rengeteg koncert is. A Gyöngyösi Állatkertet pedig a rettegés és a borzongás hangulata lengi majd körül.
Nagy szerepet kap a bor a hosszú hétvégén, de itt a halloween is lassan. Pincetúra, borkóstolás és sok más izgalom vár mindenkit Heves vármegyében. A Gyöngyösi Állatkert is egy érdekes tematikával készül a hosszú hétvégére, és folytatódik az Egri Bikavér Ünnepi Napok is.
Így ünnepli a vármegye az '56-os forradalmat - Íme az összes hevesi program egy helyen:
Így ünnepli a vármegye az '56-os forradalmat - Íme az összes hevesi program egy helyen
Október 24.
Eger
- Egy Eger belvárosán keresztül vezető borsétán az idegenvezető ,,Gárdonyi Géza” oldalán kíséri el egy-egy tematikus helyszínre és Egri Bikavér borkóstolásra a megjelenteket. Az idegenvezető Badacsonyiné Bohus Gabriella lesz, a borséta 14:00 órakor indul a Tourinform Irodától. Az összesen hat megállóból álló séta részleteit itt találod meg!
Poroszló
- A Tisza-tavi Ökocentrumban Jakab Tibor tart beszélgetős estet filmvetítéssel és kiállítással egybekötve 17:00 órától.
Október 25.
Eger
- A VIII. Egri Bikavér Pincetúra alkalmából 11:00 órától a Szépasszony-völgyben könnyed hangulatú családi program keretében mini-workshopok, pontgyűjtés, gyermekprogramok valósulnak meg, ahol a legkisebbektől a felnőttekig várják az érdeklődőket.
- Mindennapijaink négylábú társai címmel, kutyás programot szerveznek október 25-én 14 órától az Oszmán Sátorba, a Kutyaköztársaság előadásában. Ezen a délutánon minden a négylábú barátainkról szól – szeretetről, tanulásról, gondoskodásról és közös élményekről. A programban lesz kutyás bemutató, egy érdekes előadás az ember és az eb kapcsolatáról, hasznos tanácsok gazdiknak és leendő kutyatulajdonosoknak, vidám, családias hangulat, kutyusokkal és sok mosollyal. Kérik a résztvevőktől, hogy csak barátságos, szocializált kutyust vigyenek magukkal, aki jól érzi magát mások között! Gyerekeket, családokat is szeretettel várnak. A Kutyaköztársaság-Munkakutya Egyesület 2017-ben jött létre, de a segítőkutyás tevékenységük tizenéves múltra tekint vissza. Egyesületük két alappillére a segítőkutyás profil és a szarvasgombászat. Önkénteseik valamilyen formában mindannyian “kutyásak”, mindemellett küldetésüknek érzik embertársaik segítését, a társadalmi szemléletformálást, a felelős állattartást és hasonlóan is gondolkodnak, azonos értékrendet képviselnek. Tagjaik között megtalálható például habilitációs kutyák kiképzője, gyógytornász, természetvédelmi és környezetvédelmi mérnök, állatorvos, vagy éppen gyógypedagógus szakember is.
Bükkszék
- Október 25-én, szombaton jótékonysági estet tartanak a településen a kétéves, agydaganatban szenvedő Bertold gyógyulásáért. Bertold 2023-ban született, de már születésekor is gond volt a szemével. Vizsgálatok és kezelések sora következett (MRI, biopszia, kemoterápia,célzott gyógyszeres kezelés, hosszú kórházi tartózkodások, görcsrohamok, látásromlás, mozgásfejlődési nehézségek) amelyek során kiderült, hogy látóideg-daganatban szenved, amelynek különleges mutációja miatt már csak egyféle kezelés jöhet szóba. Ez a gyógyszer azonban 85 millió forintba kerül, 3 hónapra elegendő, jelenleg csak az Amerikai Egyesült Államokban érhető el, de Bertold számára ez jelentheti a gyógyulást. A jótékonysági est bevételét Bertold gyógykezelésére ajánlják fel a szervezők. Az est 18 órakor kezdődik a bükkszéki iskola tornatermében (Béke u.2.), ahol zenével, vacsorával és tombolával várják a vendégeket.
Gyöngyös
- Nappal tökfaragó verseny és jelmezverseny is várja a látogatókat a Gyöngyösi Állatkertben, este pedig "sikoly pontok" és a félelem házába lehet betérni! Egy izgalmas halloween-i nap mindenki számára.
Noszvaj
- Ismét birsünnepet rendeznek Noszvajon. A Patakparti Piactéren, a Gazdaházban és a falu vendéglátóhelyein várják a látogatókat házi lekvárokkal, birses finomságokkal, kézműves termékekkel és izgalmas gyerekprogramokkal. A birs nemcsak süteményben, sajtban vagy szörpben kap főszerepet, hanem bablevesben, káposztához és kacsacomb mellé is megkóstolható. A nap folyamán népi játszótér, kézműves vásár és 10:30-tól az Aranyszamár Bábszínház „Az állatok nyelvén tudó juhász” című előadása is színesíti a programot. Hangulatos őszi családi kikapcsolódás vár mindenkit Noszvajon, a birs ünnepén!
Október 26.
Eger
- Díjnyertes, világszerte ismert bűvészek és mentalisták érkeznek Egerbe a Szemfényvesztés című látványos show-műsorral 14:30-s és 18:30-as kezdettel. A közönséget lélegzetelállító illúziók, gondolatolvasás és humoros, szórakoztató produkciók várják – egy est, ahol a lehetetlen is valóra válik!
- Töltsetek el egy tartalmas, mégis nyugodt napot Gárdonyi Géza egykori otthonában, ahol az irodalom életre kel. A látogatókat játékos tárlatvezetések, kézműves foglalkozások, mesék és családi felfedező játékok várják. Készítsetek egyedi könyvjelzőket régi könyvlapokból, hallgassátok meg Bugri mókus történeteit, és fedezzétek fel együtt a „mesélő műtárgyak” titkait! A program október 26-án egész nap várja az érdeklődőket a Gárdonyi-házban, 800 Ft-os belépővel, előzetes regisztráció nélkül.
- Az Egri Fertálymesterek őrtüzet gyújtanak a Székely Autonómia napján a Végvári Vitézek terén.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Több napos programok
Eger, Egerszalók
- Az Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozat október 16–26. között számos eseménnyel várja az érdeklődőket, melynek középpontjában Eger és az Egri borvidék kulturális kincse és egyedi értéke, az egri bikavér áll. Az ősz legszebb, az ünnepi hétvégét is felölelő időszakában kulturális programok, pincetúrák, gasztronómiai események és családi programok is megvalósulnak Eger történelmi belvárosában, éttermeiben és az Egri borvidék borászataiban. Az eseménysorozat részeként a szervezők az egri éttermek borgasztronómiai napokkal is készülnek, de az egri bikavérről szól majd minden a Szépasszony-völgyben a pincetúrákon és a záróünnepségen, az Egri Bikavér Gálaesten is, amelyet az egerszalóki St. Andrea Szőlőbirtokon rendeznek. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok célja felhívni a figyelmet arra az értékre, amelyet az egri bikavér boraink képviselnek, a kóstolás mellett lehetőséget adva beszélgetésekre, személyes kapcsolódásra, közös ünneplésre is.
Szilvásvárad
- Október 25 és 26-án megtartják a XXVI. őszi lipicai lóárverést és lovasbemutatót az INEOS Frenadier Lipicai Lovasközpont Fedeles Lovardában, Szilvásváradon. A rendezvény 10:00 órakor kezdődik.
Szarvaskő
- A Csipkebogyó fesztivál október 25 és 26-án várja az érdeklődőket. Lósimogató, táncelőadás és több koncerttel is készülnek a szervezők.
Lefotózták a Tisza-tó monstrumát teljes valójában! Nem Photoshop, ez a hal tényleg ekkora!
Egy kicsit megint tisztább lett Gyöngyös! Most derült ki, kit kaptak el éjjel