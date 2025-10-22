Rettegés tölti el az állatkertbe érkezőket Gyöngyösön, lépj be te is a félelem házába

Nagy szerepet kap a bor a hosszú hétvégén, de itt a halloween is lassan. Pincetúra, borkóstolás és sok más izgalom vár mindenkit Heves vármegyében. A Gyöngyösi Állatkert is egy érdekes tematikával készül a hosszú hétvégére, és folytatódik az Egri Bikavér Ünnepi Napok is.

Rettegés tölti el a Gyöngyösi Állatkertbe érkezőket, lépj be te is a félelem házába.

Forrás: Baon.hu

Így ünnepli a vármegye az '56-os forradalmat - Íme az összes hevesi program egy helyen: