A "kemény" mutatók idén sem zavarták a mátraaljai gimnáziumot a Top 100-ba kerülésben
A HVG országos gimnáziumi rangsorában ismét ott szerepel a gyöngyösi középiskola. A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Heves vármegyéből egyedüliként szerepel a 100-as elit listán.
A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium – Heves vármegyében egyedüliként – ismét ott szerepel a HVG százas listáján, amely az ország legjobb gimnáziumainak 2026-os sorrendje, derül ki az október 27-én nyilvánosságra került listából. Az ország – érettségi, felvételi és kompetenciamérési eredményeik alapján – legjobb gimnáziumait listázó HVG-rangsor 93. helyét szerezte meg idén a gyöngyösi gimnázium.
A gyöngyösi Berze idén is az elit mezőny tagja lett
Portálunk érdeklődésére dr. Czinder Péter kedden arról beszélt, hogy nagy örömmel vették hírét az újabb sikernek.
A közösség hasznára lenni képes emberek nevelése a cél, mondta a gyöngyösi igazgató
A gyöngyösi Berzét ismét az ország 100 legjobb középiskolája közé rangsorolták
– Ez az eredmény azért kedves nekünk, mert úgynevezett "kemény" mutatók alapján gyúrják össze. Ez azt jelenti, hogy az iskolák eredményességi mutatói közül a legfontosabbakat kiválasztják, és felállítanak egy sorrendet. Azért fontos számunkra , hogy benne legyünk ebben az elit társaságban, mert ez közvetlen, egyértelmű és objektív visszajelzés az iskola teljesítményéről, egy bizonyos szempontból. Kiemelem, hogy egy bizonyos szempontból, mert ez a tanulmányi, az oktató munkával kapcsolatos "kemény" mutatók eredője. Nekünk azonban van egy másik profilunk is, amire legalább annyira büszkék vagyunk, ez pedig a tanítási órákon kívüli nevelési hatások összessége. Magyarul, a nevelés. Meggyőződésem, hogy ennek legalább ekkora a súlya, és ez gyönyörűen megnyilvánul az ünnepségeinken, a közösségi életünk bármely mozzanata során. Erről a területről viszont nem lehet "kemény", attraktív mutatókat kiállítani. Tesszük a dolgunkat. Nagyon szurkolunk az egri, a hatvani kollégáknak is, és bárkinek a megyében, aki ezt a szakmát űzi, mint mi, mert a közös siker közös ügy. Ezzel együtt jólesik, hogy ebben a mezőnyben is sikerült újra kiemelkednünk – fogalmazott dr. Czinder Péter.
A HVG 2026-os rangsorát egyébként a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezeti, dobogós lett az V. Kerületi Eötvös József Gimnázium és az I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium, amelyek ugyancsak fővárosi iskolák.
