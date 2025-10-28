A "kemény" mutatók idén sem zavarták a mátraaljai gimnáziumot a Top 100-ba kerülésben

– Ez az eredmény azért kedves nekünk, mert úgynevezett "kemény" mutatók alapján gyúrják össze. Ez azt jelenti, hogy az iskolák eredményességi mutatói közül a legfontosabbakat kiválasztják, és felállítanak egy sorrendet. Azért fontos számunkra , hogy benne legyünk ebben az elit társaságban, mert ez közvetlen, egyértelmű és objektív visszajelzés az iskola teljesítményéről, egy bizonyos szempontból. Kiemelem, hogy egy bizonyos szempontból, mert ez a tanulmányi, az oktató munkával kapcsolatos "kemény" mutatók eredője. Nekünk azonban van egy másik profilunk is, amire legalább annyira büszkék vagyunk, ez pedig a tanítási órákon kívüli nevelési hatások összessége. Magyarul, a nevelés. Meggyőződésem, hogy ennek legalább ekkora a súlya, és ez gyönyörűen megnyilvánul az ünnepségeinken, a közösségi életünk bármely mozzanata során. Erről a területről viszont nem lehet "kemény", attraktív mutatókat kiállítani. Tesszük a dolgunkat. Nagyon szurkolunk az egri, a hatvani kollégáknak is, és bárkinek a megyében, aki ezt a szakmát űzi, mint mi, mert a közös siker közös ügy. Ezzel együtt jólesik, hogy ebben a mezőnyben is sikerült újra kiemelkednünk – fogalmazott dr. Czinder Péter.

A HVG 2026-os rangsorát egyébként a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezeti, dobogós lett az V. Kerületi Eötvös József Gimnázium és az I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium, amelyek ugyancsak fővárosi iskolák.