Kiderült, kik kapták a Fejes András-díjakat Gyöngyösön

Csütörtökön immár második alkalommal adták át a gyöngyösi fiatalok elismerésére alapított Dr. Fejes András-díjakat a városházán. Idén az általános iskolás kategóriában a kitüntetést Balázs Lotti vehette át, aki a 2024-25-ös tanévben a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola 7.A osztályába járt. A középiskolások közül Bokros Hanna, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 11.A osztályos diákja lett a kitüntetett.

Gyöngyösi fiatalok elismerése - Bokros Hanna (balról) és Balázs Lotti a városházi díjátadón

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Portálunkon beszámoltunk már arról, hogy a díjat a város díszpolgára, a hazánk első paralimpiai érmét szerző klinikai szakpszichológus, a 2020-ban elhunyt dr. Fejes András özvegye, dr. Kriszten Éva felajánlása nyomán alapította a gyöngyösi önkormányzat. A dr. Kriszten Éva által felajánlott pénzadomány kamataiból minden évben egy általános- és egy középiskolai diákot tüntetnek ki, aki Gyöngyösön él, és tanulmányi, sport és közösségi tevékenység területén kimagasló teljesítményt nyújtott. A díjjal oklevél és pénzjutalom jár.

A gyöngyösi fiatalok sokoldalú és kiváló teljesítményükkel érdemelték ki a díjat

A csütörtöki díjazottak méltatásában többek között elhangzott, hogy Balázs Lotti sajátos nevelési igényű tanuló, diszlexia és diszgráfia nehezíti a dolgát a tanulmányai során. Szorgalma és kitartása azonban mindig szép bizonyítványt eredményez, tanulmányi eredménye kiemelkedő. nagyon jó kommunikációs és szervezőkészséggel rendelkezik. A Gyöngyösi Kézilabda Klub utánpótlás csapatának kiváló kapusa. Teljesítménye alapján meghívást kapott a Debreceni Kézilabda Akadémiára, így az általános iskola 8. osztályát már Debrecenben kezdte el.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Bokros Hanna 5. osztályos kora óta tagja a Berze közösségének. Kitűnő tanulmányi eredményei mellett szinte valamennyi tantárgyból dicséretesen teljesít. Rendszeresen megméretteti magát tanulmányi versenyeken, azokon rendre döntős helyezésket ér el. Országos diákolimpiákon több versenyszámban állhatott dobogóra. A Mátrai Erőmű Búvárklub uszonyos- és búvárúszója, ötszörös magyar bajnok. A Berzében a diákönkormányzat tagja, ahol aktívan és felelősségteljesen dolgozik diáktársai érdekeinek képviseletében.