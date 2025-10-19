Itt vásároltak babakocsit a mai nagyszülők Gyöngyösön - emlékszik még rá?

október 19., vasárnap

Emlékeket gyűjt a legendás mátraalji áruházról a gyöngyösi könyvtár. A gyöngyösi Gyöngyszöv Áruház a maga korában bevásárlóközpontnak számított, a szocializmusban kapható árucikkek mind megvehetők voltak egy helyen.

Szabó István

Az egykori gyöngyösi Gyöngyszöv – ma Gyöngyszem – Áruház építéséről, az áruházról, illetve az ott dolgozókról vár emlékeket, információkat kommentben a helyi Vachott Sándor Városi Könyvtár. A mátraalji bibliotéka korabeli fotókat tett közzé hétfőn, hogy segítse az emlékezést.

A gyöngyösi Gyöngyszöv áruház árukínálata bőséges volt
A gyöngyösi Gyöngyszöv áruház árukínálata bőséges volt
Forrás: Szendrővári György

A gyöngyösi Gyöngyszöv Áruház generációkban idéz emlékeket

– Gyöngyös, Gyöngyszöv Áruház építése – 1969. július 25. Az áruház karácsonyi hangulatban, két évvel később – 1971. december 8-án. A belső térben jól látható az akkori árukínálat, érdemes ránagyítani a részletekre. Ha bárkinek van emléke vagy információja az építkezésről, az áruházról vagy az ott dolgozókról, nyugodtan ossza meg velünk kommentben. A fotókat Szendrővári György hivatásos fotós készítette. Unokája, Bikkes Bence a könyvtár helyismereti gyűjteményével együttműködve digitalizáltatta, így váltak közkinccsé – közölte a városi könyvtár.

A fotók alatt máris rengeteg emlékező komment olvasható. Van, aki a csinos eladó kisasszonyokról ír, más arról, hogy két nyáron is ott töltötte a gyakorlatát a műszaki osztályon. Sokakban azonban, a szocialista országokban akkor még "nyugati" újdonságnak számító hot dog illata jut eszébe, amelyet az emeletre vezető lépcső alatti büfében lehetett kapni.

 

