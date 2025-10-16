2 órája
Gyöngyös ismét részt vesz a novemberben induló közfoglalkoztatási programban
Gyöngyösön rendkívüli ülést tartott csütörtökön a grémium. A gyöngyösi képviselő-testület megszavazta a novemberben induló közfoglalkoztatási programban való részvételhez szükséges önrész vállalását.
A gyöngyösi képviselő-testület a csütörtöki rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a novemberben induló közfoglalkoztatási programban részt vesz, és a szükséges önerőt biztosítja. A rendkívüli ülésre azért volt szükség, mert a programban való november elsejei indulásra csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben a kérelmet és mellékleteit október 18-ig rögzítik a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerébe.
A határozat értelmében a grémium felhatalmazta Szókovács Péter polgármestert, hogy a Heves Vármegyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya által tervezetten induló programban 11 fővel való részvételre a kérelmet nyújtsa be, és jóváhagyás esetén Gyöngyös Városi Önkormányzat nevében a hatósági szerződést kösse meg.
A gyöngyösi képviselő-testület továbbra is támogatja a közfoglalkoztatást
Az előterjesztésben Szilágyi Attila, a gyöngyösi önkormányzat városüzemeltetési irodavezetője arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a program ez év november elseje és 2026. augusztus 31. közötti időszakban valósítható meg.
– A közfoglalkoztatottak felvételénél a jelenleginél magasabb létszám igénylésére nincs lehetőség, ez az önkormányzat esetében maximum 11 fő. A munkabér és járulék támogatásának intenzitása 70 százalékos. Munkabér előleg igénylésére ebben a programban is lesz lehetőségünk. A közvetlen költségek igénylésére a programban vállalt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges működési célú kiadások kerülhetnek támogatásra, legfeljebb a bérköltség támogatás 10 százaléka erejéig, ami az önkormányzat esetében maximum 1 millió 200 ezer forint. Az új programot 1 munkavezető, 9 takarító és kisegítő, valamint 1 nyilvános illemhelykezelő munkakörökben szeretnénk indítani napi 8 órában. A programban való részvételt az előzetes igény benyújtásával kell jelezni a Foglalkoztatási Osztály felé. Amennyiben az önkormányzat vállalja a foglalkoztatást, azzal együtt biztosítania kell a munkabér és járulékok kifizetéséhez szükséges önrészt, valamint a dologi támogatás 1 millió 200 ezer forintos összegét, amit a dologi elszámolás benyújtása után tud visszaigényelni – részletezte Szilágyi Attila.
A 2026. augusztus végéig tartó program önereje több mint 5 millió forint
Az előterjesztésből kiderült, hogy a 2025. szeptemberi közfoglalkoztatási bérekkel és a szociális hozzájárulási adóval számolva, a teljes program önerejének összege tervezetten 5 millió 276 ezer forint. Ebből ez év novemberére a munkabér önerejének összege 493 ezer 900 forint, a járulék 32 ezer 100 forint, ami összesen 526 ezer forint. Ez év december elejétől 2026 augusztus végéig a munkabér tervezett önerejének összege 4 millió 450 ezer forint, a járuléké 300 ezer forint, ami összesen 4 millió 750 ezer forint.
A gyöngyösi grémium az előterjesztést elfogadó határozatában egyben felkérte Faragó Melinda pénzügyi és költségvetési irodavezetőt, hogy a határozatban foglaltakat a 2025. évi költségvetési rendelet következő módosításakor, illetve a 2026. évi büdzsé tervezése során vegye figyelembe.
