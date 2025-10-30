24 perce
Marad a fokozott rendőri jelenlét Gyöngyös egyes részein
A gyöngyösi rendőrkapitány szerint továbbra is megerősített rendőri jelenlét szükséges a város több pontján. A gyöngyösi képviselő-testület újra támogatást nyújtott az egyenruhásoknak.
A gyöngyösi képviselő-testület a csütörtöki rendes ülésén elfogadta a Gyöngyösi Rendőrkapitánysággal történő együttműködés folytatására vonatkozó előterjesztést, és a korábbi támogatási összeggel azonos mértékű, 1 millió 990 ezer forint összegben segíti a város egyenruhásainak munkáját ez év november és december hónapokban.
Szókovács Péter polgármester az előterjesztésében emlékeztetett arra, hogy a gyöngyösi önkormányzat a város közbiztonsági helyzetének javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében, a Gyöngyösi Városrendészet közreműködésével együttműködést valósít meg a Gyöngyösi Rendőrkapitánysággal.
Az együttműködés létjogosultságát számos eredmény és pozitív visszajelzés igazolja
– A képviselő-testület legutóbb 2025. júniusában döntött az együttműködés folytatásáról, amely 2025. július-augusztus hónapokra vonatkozott. Az együttműködés keretében az önkormányzat ismételten 1 millió 990 ezer forint támogatást biztosított a szabadidős rendőrök javadalmazására, a szolgálatteljesítéssel összefüggő kiadások fedezésére. Ez év szeptember és október hónapokban a rendőrkapitányság folytatta az együttműködést a várossal vál-tozatlan módon, saját finanszírozással. A rendőrség városrendészettel, polgárőrségekkel való együttműködése nem maradhat el a későbbiekben sem, hiszen számos eredmény és pozitív visszajelzés igazolja a létjogosultságát. Mind a kábítószerrel összefüggő ügyekben, mind az egyéb bűnmegelőzési, vagy felderítési tevékenységben sikeres közös akciók történtek – részletezte Szókovács Péter.
A Duránda és a Harmadosztály városrészek továbbra is megerősített ellenőrzést igényelnek
A képviselők kézhez kapták Balogh Tibor r. ezredes, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság parancsnokának a polgármesterhez írt levelét is, amelyben kezdeményezte az együttműködés folytatását az év hátra lévő két hónapjában is.
– A szabadidős rendőri szolgálat végrehajtására biztosított támogatás eddig is jelentősen hozzájárult a Gyöngyösi Rendőrkapitányság hatékonyabb tevékenységéhez. A város közbiztonsági helyzete a megítélésünk szerint, és a városrendészet igazgatójával történt folyamatos helyzetértékelés alapján javult, azonban a Duránda és a Harmadosztály városrészek továbbra is folyamatos, közös ellenőrzést igényelnek. Összességében megállapítható, hogy az elmúlt időszakot sikerek és pozitív lakossági visszajelzések jellemzik. Auguszus 21. és szeptember 30. között elrendelt fokozott ellenőrzés során folyamatosan megerősített rendőri jelenlétet hajtottunk végre a városrendészet munkatársaival a város frekventált helyein, így különösen az autóbusz-, illetve vasúti pályaudvar, valamint a Fő tér, a Petőfi utca, a Zsellérköz környezetében. A megnövelt közös szolgálatokat és eredményeket nagy mértékben köszönhetjük a szabadidős rendőrök foglalkoztatásának is, ezért továbbra is javaslom a megerősített rendőri jelenlét biztosítását – írta Balogh Tibor.
Szókovács Péter azzal folytatta, hogy az együttműködés fenntartását továbbra is rendkívül fontosnak ítéli.
A gyöngyösi képviselő-testület ismét a városi rendőrség támogatásáról döntött
– A rendészeti szervekkel történő rendszeres kapcsolattartás során megerősítést nyert, hogy mind a kábítószerrel összefüggő intézkedésekre, mind a lakosság biztonságérzetét növelő, megelőző intézkedésekre rendkívül nagy szükség van. Nem csak a Duranda és a Harmadosztály, hanem például az autóbusz-pályaudvar, illetve a Petőfi utca közbiztonsági helyzete is indokolja a folytatást. A 2025. évi költségvetés 12 millió forint előirányzatot tartalmaz az együttműködésből fakadó kiadások fedezetére, amelyből eddig 7 millió 960 ezer forint került felhasználásra – fejtette ki Szókovács Péter.
A gyöngyösi grémium döntése értelmében az idén november 1. és december 31. közötti időtartamra megítélt 1 millió 990 ezer forint támogatást a Gyöngyösi Rendőrkapitányság a közös járőrszolgálatot teljesítő rendőrök túlmunkájának ellentételezésére, a bűncselekmények, valamint a közrendet, közbiztonságot sértő vagy más jogellenes cselekmények megelőzésében, felderítésében közreműködő rendőrök személyi kiadásainak fedezetére használhatja fel. A támogatással a rendőrkapitányságnak 2026. január 31-ig kell elszámolni.
