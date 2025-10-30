Marad a fokozott rendőri jelenlét Gyöngyös egyes részein

A gyöngyösi képviselő-testület a csütörtöki rendes ülésén elfogadta a Gyöngyösi Rendőrkapitánysággal történő együttműködés folytatására vonatkozó előterjesztést, és a korábbi támogatási összeggel azonos mértékű, 1 millió 990 ezer forint összegben segíti a város egyenruhásainak munkáját ez év november és december hónapokban.

A gyöngyösi képviselő-testület újra támogatta a megerősített rendőri jelenlétet a város bizonyos helyein

Forrás: Heves Vármegyei Rendőrség / Facebook

Szókovács Péter polgármester az előterjesztésében emlékeztetett arra, hogy a gyöngyösi önkormányzat a város közbiztonsági helyzetének javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében, a Gyöngyösi Városrendészet közreműködésével együttműködést valósít meg a Gyöngyösi Rendőrkapitánysággal.

Az együttműködés létjogosultságát számos eredmény és pozitív visszajelzés igazolja

– A képviselő-testület legutóbb 2025. júniusában döntött az együttműködés folytatásáról, amely 2025. július-augusztus hónapokra vonatkozott. Az együttműködés keretében az önkormányzat ismételten 1 millió 990 ezer forint támogatást biztosított a szabadidős rendőrök javadalmazására, a szolgálatteljesítéssel összefüggő kiadások fedezésére. Ez év szeptember és október hónapokban a rendőrkapitányság folytatta az együttműködést a várossal vál-tozatlan módon, saját finanszírozással. A rendőrség városrendészettel, polgárőrségekkel való együttműködése nem maradhat el a későbbiekben sem, hiszen számos eredmény és pozitív visszajelzés igazolja a létjogosultságát. Mind a kábítószerrel összefüggő ügyekben, mind az egyéb bűnmegelőzési, vagy felderítési tevékenységben sikeres közös akciók történtek – részletezte Szókovács Péter.