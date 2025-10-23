Soha nem felejti el, amit a gyöngyösi kórház belgyógyászati osztályán tapasztalt – levelet írt egy édesanya hozzátartozója

A kórházi tartózkodás sosem kellemes, főleg, ha huzamosabb ideig szükséges bent feküdni. Nagyon sokat számít az orvosok és az ápolók hozzáállása a betegekhez. A Gyöngyösi Bugát Pál Kórházhoz számos visszajelzés érkezik ezzel kapcsolatban. Most megmutatjuk, milyen levelet tettek közzé a gyöngyösi kórház Facebook-oldalán.

A gyöngyösi kórházba került egy édesanya, így bántak vele az egészségügyi dolgozók

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Ez történt az édesanyával a gyöngyösi kórházban

Az édesanya hozzátartozója külön dicséri Dr. Watti Jazdancher Orvosigazgatót, aki munkáját lelkiismeretesen végezte, a belgyógyászati osztály nővéreinek segítségével.

Ezúton fejezem ki köszönetemet és hálámat Dr. Watti Jazdancher PhD Orvosigazgatónak, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház Belgyógyászatának megbízott Osztályvezető főorvosának, hogy Édesanyámat, H. Jánosnét a belgyógyászati osztályra felvette, és ott szakszerű ellátást, kezelést biztosított az osztály nővéreinek segítségével. Kívánom, hogy az Ön által vezetett intézményben sok-sok hasonlóan motivált, elkötelezett munkatárs együttműködésével minél sikeresebbek legyenek a gyógyításban. További munkájukhoz sok erőt, kitartást és sikert kívánok!

- fogalmazott levelében H. Tamás.

Legutóbb szeptemberben írtunk arról, hogy köszönőlevelet kapott a nyár folyamán végzett szakmai gyakorlat kapcsán a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának tanszékvezetője küldött. A levélben az egyetem képviselői kifejezték elismerésüket és hálájukat amiatt, hogy a kórház lehetőséget biztosított gyógytornász hallgatóiknak a gyakorlati képzésre.