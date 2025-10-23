2 órája
Soha nem felejti el, amit a gyöngyösi kórház belgyógyászati osztályán tapasztalt – levelet írt egy édesanya hozzátartozója
Újabb levelet kaptak az egészségügyi dolgozók. Ezúttal a gyöngyösi kórházban nyújtott ellátásról írt az üzenet írója.
A kórházi tartózkodás sosem kellemes, főleg, ha huzamosabb ideig szükséges bent feküdni. Nagyon sokat számít az orvosok és az ápolók hozzáállása a betegekhez. A Gyöngyösi Bugát Pál Kórházhoz számos visszajelzés érkezik ezzel kapcsolatban. Most megmutatjuk, milyen levelet tettek közzé a gyöngyösi kórház Facebook-oldalán.
Ez történt az édesanyával a gyöngyösi kórházban
Az édesanya hozzátartozója külön dicséri Dr. Watti Jazdancher Orvosigazgatót, aki munkáját lelkiismeretesen végezte, a belgyógyászati osztály nővéreinek segítségével.
Ezúton fejezem ki köszönetemet és hálámat Dr. Watti Jazdancher PhD Orvosigazgatónak, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház Belgyógyászatának megbízott Osztályvezető főorvosának, hogy Édesanyámat, H. Jánosnét a belgyógyászati osztályra felvette, és ott szakszerű ellátást, kezelést biztosított az osztály nővéreinek segítségével. Kívánom, hogy az Ön által vezetett intézményben sok-sok hasonlóan motivált, elkötelezett munkatárs együttműködésével minél sikeresebbek legyenek a gyógyításban. További munkájukhoz sok erőt, kitartást és sikert kívánok!
- fogalmazott levelében H. Tamás.
Legutóbb szeptemberben írtunk arról, hogy köszönőlevelet kapott a nyár folyamán végzett szakmai gyakorlat kapcsán a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának tanszékvezetője küldött. A levélben az egyetem képviselői kifejezték elismerésüket és hálájukat amiatt, hogy a kórház lehetőséget biztosított gyógytornász hallgatóiknak a gyakorlati képzésre.
