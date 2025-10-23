Az összefogás és az önfeláldozás nem volt hiábavaló 1956-ban, hangzott el Gyöngyösön

Az október 23-i gyöngyösi megemlékezés csütörtökön hagyományosan a nemzetért celebrált szentmisével kezdődött a Szent Bertalan templomban. Az ünnepi eseményekre idén is a szomszédos 1956-os emlékműnél került sor.

A gyöngyösi megemlékezés az 1956-os emlékműnél zajlott

Az ünneplő sokaság előtt a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium diákjai idézték fel, hogy 69 éve a kommunista diktatúra ellen Magyarországon forradalom tört ki, amely végül szabadságharccá terebélyesedett. A forradalom leverését újabb diktatúra követte, amely tagadta a forradalom létét, és '56 őszének még az emlékét is igyekezett eltörölni. A kommunista rendszer 1989-es összeomlása óta beszélhetünk újra a Rákosi-korszak kegyetlenségéről, és az 1956-ban történtekről. 1956. október 23-a mára a magyar történelem legfelemelőbb pillanataihoz sorakozott fel, az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk, fogalmaztak a mai fiatalok.

A gyöngyösi megemlékezés méltóságteljes hangulatát a diákok műsora tovább emelte

– Óriási elkeseredettség és harag gyülemlett fel az emberekben az 50-es évek során. Szinte mindenki gyűlölte a rendszert, amely becsapta őket. Szabadságot ígért – helyette szovjet megszállást és megfélemlítést hozott. Egyenlőséget ígért – helyette újabb társadalmi igazságtalanságokat szült. Demokráciát ígért – és helyette kegyetlen, elnyomó rendszert hozott. Jólétet is ígért – helyette nélkülözés és gazdasági válság következett be. Nem véletlen, hogy a düh és csalódottság az utcára vitte a fiatalokat – emlékeztettek a fellépő diákok.

– A nemzet példaértékű összefogása és a szabadságharcosok önfeláldozása nem volt hiábavaló. 1956 októberében Magyarország népe bebizonyította magának és a világnak, hogy nincsenek kis népek, csak tehetetlenek. Nincsenek végleg elnyomottak, hisz még a legerősebbnek hitt hatalommal szemben is fel lehet venni a harcot, ha nemzet jellemét és létét fenyegeti – hangzott el a dr. Várallyayné Hatala Emese és Zeke Katalin szerkesztette ünnepi műsorban.

Végül Gyöngyös önkormányzata, nemzetiségi önkormányzatai, az intézmények, pártok, civil szervezetek képviselői hajtottak fejet a forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt, és helyezték el koszorúikat az emlékszobornál.