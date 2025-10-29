A gyöngyösi mentők átmenetileg a campus területén várják a segélyhívásokat

A gyöngyösi mentőállomás határozatlan időre ideiglenes helyre költözött, tájékoztatott a Gyöngyös és Térsége Mentőalapítvány a Facebook-oldalán.

A gyöngyösi mentőállomás ideiglenesen a campus területére költözött

Forrás: Gyöngyös és Térsége Mentőalapítvány / Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A gyöngyösi mentőállomás felújításáig a gyöngyösi campus ad otthont az életmentőknek

Közlésük szerint az ideiglenes mentőállomás a Gyöngyös Mátrai u. 36. címen található, a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus területén. A kéklámpások itt várják a segélyhívásokat. Az állomást a Virág utcai hátsó kapun lehet megközelíteni.

Gyöngyös és Térsége Mentőalapítvány közlésében olvashatjuk azt is, hogy a költözésre a Kertész úti mentőállomás felújítási munkálatai miatt volt szükség.