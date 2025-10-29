26 perce
A gyöngyösi mentők átmenetileg a campus területén várják a segélyhívásokat
A mentők Gyöngyösön átmenetileg a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusán várják a hívásokat. A gyöngyösi mentőállomás felújítási munkák miatt költözött az ideiglenes helyére.
A gyöngyösi mentőállomás határozatlan időre ideiglenes helyre költözött, tájékoztatott a Gyöngyös és Térsége Mentőalapítvány a Facebook-oldalán.
A gyöngyösi mentőállomás felújításáig a gyöngyösi campus ad otthont az életmentőknek
Közlésük szerint az ideiglenes mentőállomás a Gyöngyös Mátrai u. 36. címen található, a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus területén. A kéklámpások itt várják a segélyhívásokat. Az állomást a Virág utcai hátsó kapun lehet megközelíteni.
Gyöngyös és Térsége Mentőalapítvány közlésében olvashatjuk azt is, hogy a költözésre a Kertész úti mentőállomás felújítási munkálatai miatt volt szükség.
