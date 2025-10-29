október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kék lámpások

26 perce

A gyöngyösi mentők átmenetileg a campus területén várják a segélyhívásokat

Címkék#mentőállomás#Károly Róbert Campus#Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem#Gyöngyös és Térsége Mentőalapítvány

A mentők Gyöngyösön átmenetileg a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusán várják a hívásokat. A gyöngyösi mentőállomás felújítási munkák miatt költözött az ideiglenes helyére.

Szabó István

A gyöngyösi mentőállomás határozatlan időre ideiglenes helyre költözött, tájékoztatott a Gyöngyös és Térsége Mentőalapítvány a Facebook-oldalán.

A gyöngyösi mentőállomás ideiglenesen a campus területére költözött
A gyöngyösi mentőállomás ideiglenesen a campus területére költözött
Forrás: Gyöngyös és Térsége Mentőalapítvány / Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A gyöngyösi mentőállomás felújításáig a gyöngyösi campus ad otthont az életmentőknek

Közlésük szerint az ideiglenes mentőállomás a Gyöngyös Mátrai u. 36. címen található, a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus területén. A kéklámpások itt várják a segélyhívásokat. Az állomást a Virág utcai hátsó kapun lehet megközelíteni.

Gyöngyös és Térsége Mentőalapítvány közlésében olvashatjuk azt is, hogy a költözésre a Kertész úti mentőállomás felújítási munkálatai miatt volt szükség.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu