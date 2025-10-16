Szenzáció a Gyöngyösi Állatkertben - a pumakölykök már a kifutóban láthatók!

A gyöngyösi pumaikrek kedden megkapták a második oltásukat, ami feltétele annak, hogy a külső kifutóra mehessenek a mamájukkal, Bellával, közölte kedden a Gyöngyösi Állatkert a közösségi oldalán.

A gyöngyösi pumaikrek szeptemberben kapták az első oltásukat

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– Felkészülni! Ha Bitah és Bayou is úgy akarják, akár már hétvégén látogathatóak, ez az időjárás és a kölykök kedvének függvénye. Pénteken jelentkezünk ez ügyben. Addig is nézzétek csak, hogy örülnek anyának amikor visszatér a napi sétáról – fogalmazott a Gyöngyösi Állatkert.

A gyöngyösi pumaikrek már várják az állatkert látogatóit

Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy a mátraalji állatparkban idén augusztusban már 4. alkalommal született puma, ezúttal Bella két kölyöknek adott életet. A 8 éves nőstény pumának korábban mindig csak egy kölyke fogant az apaállat, a 10 éves Baku révén. A pumafiúk szeptember 20-án közösségi keresztelőn, közönségszavazás eredményeként kapták a Bitah és a Bayou nevet, az állatkert látogatói ez alkalomból láthatták őket először. Szeptember 23-án, szintén nagy érdeklődés mellett nyilvánosan kapták meg az első oltásukat.

Barcai Henrietta, az állatkert igazgatója korábban elmondta portálunknak, hogy a puma nagyon jól bemutatható faj.

– A kölyökpumák foltjai mintegy 8 hónapos korukig láthatók csupán, aztán az első szőrváltáskor eltűnnek. A felnőtt testméretüket egy év alatt érik el. Ivaréretté azonban csak 2-3 évesen válnak majd – foglalta össze tavaly Barcai Henrietta.