Beteg gyerekekért futnak maratont gyöngyösi tanárok és diákok - mi is segíthetünk!

Ötödik alkalommal vág neki a gyöngyösi Roadrunners of Berze futócsapata a hétvégi, immár 40. Budapest Spar Maraton fesztivál leghosszabb távjának. A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanáraiból alakult futócsapat folyamatosan bővült az elmúlt években. Sike Zoltán gimnáziumi tanár, a Roadrunners vezetője arról beszélt portálunknak, hogy mára a csapatban nemcsak pedagógusok futnak, de a gimnázium alkalmazottai, a szülők, a diákok, és külső meghívottak is képviseltetik magukat a vasárnapi versenyen.

A gyöngyösi Roadrunners of Berze a tavalyi maratonfutás után

– A hétvégi, 28 fős csapatunkban lesznek egyéni maratonistáink is, de a többség félmaraton vagy negyed maraton teljesítésére vállalkozott. Először csatlakoznak a csapatunkhoz diákjaink is, akik Youngrunners of Berze fantázianéven futnak a versenyen. Csapatunk tagjai idén sem csak saját magukért szeretnének futni. Részvételünkkel, felkészülésünkkel jótékonykodni is szeretnénk, a Bátor Tábor súlyosan beteg gyermekei számára élményprogramok szervezését segítve. Összesen több mint 400 kilométert fognak teljesíteni a csapattagjaink. Ha minden kilométer legalább 1000 forintért gazdára lelne, akkor nagyszerű összeggel segíthetnénk a nehézségekkel küzdő gyermekeket és családjukat. Henry Drummond gondolatát valljuk mi is évek óta: Ahogy visszanézel az életedre, mindig azok a pillanatok magasodnak ki, amikor másokért tettél valamit – foglalta össze Sike Zoltán.

A gyöngyösi Roadrunners of Berze az igazi összefogás csapata

A vasárnap rajthoz álló csapat tagjai: Fazekas Lídia, Csintalan Edina, Burai Patrik, Kovács Melinda, Sike Zoltán, Tomcsik Erika, Ludányi Lajos, Kismárton Ádám, Gyurkó Péter, Nagy Gábor gimnáziumi tanárok, továbbá Ujvári Györgyi, Varga Csaba, Csépány Dávid gimnáziumi alkalmazottak, Komjáti Attila, Kiss Riccardo szülők, Pap Imre, Rajki Ferenc meghívott résztvevők, illetve a Youngrunners részéről Nagy Gerely, Holló Levente, Noltész Dominique, Sike Zsombor, Safranka Nóra, Uhrin Alexandra Szabina, Sike Zsófia, Panyik Emese, Landor Balázs berzés diákok, valamint Tábi Bence, Noltész Joel külsős diákok.

A vasárnapi versenyt követően Sike Zoltán beszámol majd portálunknak a nap történéseiről.