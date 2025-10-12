Beteg gyerekekért futottak maratont gyöngyösi tanárok és diákok - még két hét segíthetünk

Ötödik alkalommal vágott neki vasárnap a gyöngyösi Roadrunners of Berze futócsapata a Budapest Spar Maraton fesztivál leghosszabb távjának. Sike Zoltán gimnáziumi tanárt, a Roadrunners vezetőjét hazaúton értük el telefonon. Arról beszélt, hogy a csapatban nemcsak pedagógusok futottak, de a gimnázium alkalmazottai, a szülők, a diákok, és külső meghívottak is képviseltették magukat a versenyen az Élménykülönítmény csapataként.

A gyöngyösi Roadrunners of Berze csapata a vasárnapi budapesti maratonon

Forrás: Varga Katalin

A gyöngyösi Roadrunners of Berze a Bátor Tábor beteg gyermekeiért futott

– A futással teljes mértékben elégedettek vagyunk, minden indulónk hibátlanul teljesítette a maga távját. A két maratonistánk, Gyurkó Péter és Nagy Gábor szintén hiba nélkül teljesítette a teljes távot. A futást egyébként a csapat nagy része szeretné folytatni. A hozzánk külsősként csatlakozók is azon a véleményen voltak, hogy máskor is szeretnének velünk tartani. Még nem tudjuk, hogy ezen a versenyen folytatjuk a jövőben, vagy valamenyik másikon. Amivel azonban még nem vagyunk elégedettek, az a támogatásra szánt pénz eddig összegyűlt összege. Csapatunk tagjai idén sem csak saját magukért teljesítették a vállalt távokat. Részvételünk célja a jótékonykodás is, a Bátor Tábor súlyosan beteg gyermekei számára élményprogramok szervezését segítjük azzal, hogy lehetőség van megvásárolni a Budapesten most teljesített összesen több mint 400 kilométert. A kampányunk még két hétig él, addig bárki támogathatja a beteg gyerekeket. Idén 300 ezer forint összegyűjtését tűztük ki célul, jelenleg kevés hiányzik a 200 ezerhez – foglalta össze portálunknak Sike Zoltán.

A vasárnap rajthoz állt csapat tagjai voltak: Fazekas Lídia, Csintalan Edina, Burai Patrik, Kovács Melinda, Sike Zoltán, Tomcsik Erika, Ludányi Lajos, Kismárton Ádám, Gyurkó Péter, Nagy Gábor gimnáziumi tanárok, továbbá Ujvári Györgyi, Varga Csaba, Csépány Dávid gimnáziumi alkalmazottak, Komjáti Attila, Kiss Riccardo szülők, Pap Imre, Rajki Ferenc meghívott résztvevők, illetve a Youngrunners részéről Nagy Gerely, Holló Levente, Noltész Dominique, Sike Zsombor, Safranka Nóra, Uhrin Alexandra Szabina, Sike Zsófia, Panyik Emese, Landor Balázs berzés diákok, valamint Tábi Bence, Noltész Joel külsős diákok.