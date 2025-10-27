október 27., hétfő

Szabina névnap

A kegyelet napjai

1 órája

Közösen vigyázzunk temetőinkre mindenszentekkor is, kéri a városgondozás

A Városgondozási Zrt. Gyöngyös mindenszentek közeledtével kéréssel fordult az elhunyt hozzátartozóikat látogatókhoz. A gyöngyösi temetők rendjének betartását kérik a nagy forgalmú napokon is.

Szabó István

Mindenszentek közeledtével a gyöngyösi temetők üzemeltetője, a Városgondozási Zrt. Gyöngyös temetőgondnoksága kéréssel fordult az elhunyt rokonaik sírjaihoz ellátogató hozzátartozókhoz.

A gyöngyösi temetők rendjének megőrzését kéri a városgondozás mindenszentek idején is
– Mindenszentek és a halottak napja alkalmából tett temetőlátogatásuk során csak a kegyeleti emlékezéshez szükséges eszközöket, kellékeket vigyék magukkal. A síremlékre elhelyezett koszorúk, virágok, mécsesek csomagolását a hulladékgyűjtőkbe dobják. A temetői konténerek csak a sírgondozás során keletkezett zöldhulladék gyűjtésére szolgálnak. Kézi szemetesbe virágmaradványokat dobni tilos! Mécsesek, gyertyák gyújtásakor ügyeljenek fokozottan a biztonságra, kerüljék a tűzveszélyes helyzeteket. A temetők elhagyásakor a megemlékezés virágai mellől kérjük a gyertyák, mécsesek biztonságos távolságra helyezését, elősegítve ezzel is egy esetleges tűz kialakulásának megelőzését. Felhívjuk a figyelmet a temetőben kihelyezett mobil illemhelyek rendeltetésszerű használatára, ennek be nem tartása szankciókkal sújtható. Kérjük a tisztelt látogatókat a sírhelyek méltósággal való megőrzésére, egymás szeretteinek nyughelyét ne háborgassák – fogalmaz a közleményében a Városgondozási Zrt. Gyöngyös. 

A gyöngyösi temetők rendjének megtartását kéri a sírkertek üzemeltetője

A gyöngyösi temetőket üzemeltető Városgondozás temetőrendje, többek között, tartalmazza azt is, hogy a temető nyitva tartása előtt és után a temetőben tartózkodni tilos. A temetőlátogatók a temetőben kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely nem sérti mások kegyeletérzését. A temető területére – vakvezető kutya kivételével – állatot bevinni tilos. A temetőben a tűzgyújtás tilos, kivéve a gyertya és mécses gyújtása kellő figyelem mellett. Gépjárművel behajtani tilos, kivéve a megkülönböztetett jelzéssel – mozgáskorlátozottak – ellátott gépjárművek. A sírhely felett rendelkezők kötelesek a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, olvasható többek között a temetőrendben. 




 

