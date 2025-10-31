november 1., szombat

Vérfagyasztó est

2 órája

Rémísztő alakok riogattak a hevesi város művelődési házában

Sárkányokat kergettek, vérfagyasztó táncot jártak a Mátraalján. Gyöngyösön halloween partit tartottak a művelődési központban.

Szabó István

Gyöngyösön halloween partit rendeztek pénteken este a Mátra Művelődési Központban. A gyerekek számára változatos programok tették felejthetetlenné az estét, a felnőttek számára pedig különleges ételekkel és italokkal készült a CoolT Café csapata. 

Gyöngyösön halloween partit tartottak a Mátra Művelődési Központban
Gyöngyösön halloween partit tartottak a Mátra Művelődési Központban  
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Gyöngyösön halloween rémségei mulatoztak

A délutáni tökszépségversenyt – legjobb alkotásokat értékes díjakkal jutalmazták – a Timi Boszi látványshow követte. A boszorkánykonyhán lehetőség volt bájital készítésére, vagy varázslatos üstben főzésre. A bátrak sárkányokat szelídíthettek, s ha sikerült megetethették őket, fotózkodhattak velük. Az engedetlen sárkányokat meg is lehetett kergetni. Akiket a tűzokádó sárkány hidegen hagyott, bűvésztrükkök figyelésével szórakozhatott. 

Gyöngyösön halloween partit tartottak

Fotók: Czímer Tamás/Heol.hu

A tréfával és meglepetéssel teli Csokit, vagy csalok! című játék után mindenki táncra perdülhetett, hiszen a gyöngyösi BlackJam Sport Egyesület táncosai elhozták a péntek esti bulira szánt, vérfagyasztóan jó halloweeni koreográfiájukat. Este Gájer Bálint koncertjén lehetett tovább ropni a táncot a rémségek napján.


 

 

 

