Rémísztő alakok riogattak a hevesi város művelődési házában

Gyöngyösön halloween partit rendeztek pénteken este a Mátra Művelődési Központban. A gyerekek számára változatos programok tették felejthetetlenné az estét, a felnőttek számára pedig különleges ételekkel és italokkal készült a CoolT Café csapata.

Gyöngyösön halloween partit tartottak a Mátra Művelődési Központban

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Gyöngyösön halloween rémségei mulatoztak

A délutáni tökszépségversenyt – legjobb alkotásokat értékes díjakkal jutalmazták – a Timi Boszi látványshow követte. A boszorkánykonyhán lehetőség volt bájital készítésére, vagy varázslatos üstben főzésre. A bátrak sárkányokat szelídíthettek, s ha sikerült megetethették őket, fotózkodhattak velük. Az engedetlen sárkányokat meg is lehetett kergetni. Akiket a tűzokádó sárkány hidegen hagyott, bűvésztrükkök figyelésével szórakozhatott.