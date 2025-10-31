2 órája
Rémísztő alakok riogattak a hevesi város művelődési házában
Sárkányokat kergettek, vérfagyasztó táncot jártak a Mátraalján. Gyöngyösön halloween partit tartottak a művelődési központban.
Gyöngyösön halloween partit rendeztek pénteken este a Mátra Művelődési Központban. A gyerekek számára változatos programok tették felejthetetlenné az estét, a felnőttek számára pedig különleges ételekkel és italokkal készült a CoolT Café csapata.
Gyöngyösön halloween rémségei mulatoztak
A délutáni tökszépségversenyt – legjobb alkotásokat értékes díjakkal jutalmazták – a Timi Boszi látványshow követte. A boszorkánykonyhán lehetőség volt bájital készítésére, vagy varázslatos üstben főzésre. A bátrak sárkányokat szelídíthettek, s ha sikerült megetethették őket, fotózkodhattak velük. Az engedetlen sárkányokat meg is lehetett kergetni. Akiket a tűzokádó sárkány hidegen hagyott, bűvésztrükkök figyelésével szórakozhatott.
Gyöngyösön halloween partit tartottakFotók: Czímer Tamás/Heol.hu
A tréfával és meglepetéssel teli Csokit, vagy csalok! című játék után mindenki táncra perdülhetett, hiszen a gyöngyösi BlackJam Sport Egyesület táncosai elhozták a péntek esti bulira szánt, vérfagyasztóan jó halloweeni koreográfiájukat. Este Gájer Bálint koncertjén lehetett tovább ropni a táncot a rémségek napján.
