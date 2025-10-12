Gyöngyösön döntöttek a munkából elkésőkről és a mise alatti ágyúzásról

Gyöngyösön határozatot hozni a város becsületes tanácsa évszázadok óta nem volt rest októberben sem. A város érdekében hozott döntésekből szemezgettük a Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatározta... 1659-1848 című 1984-ben megjelent kötetből. A két évszázados határozatokat szemlélve felmerülhet az olvasóban, vajon az évszámok változásán túl van-e valami új a nap alatt?

Gyöngyösön határozatot hoztak jó kétszáz éve arról, hogy a pestis az ispotályben ne terjedjen tovább

1809. október 26.

Mivel leginkább a tisztaság hiánya miatt sokan vesznek el az ispotály betegei közül, tekintetes Erős János szolgabíró úr javaslatára - nehogy a szükséges rendelkezések hiányosságai miatt a nyavalya jobban elterjedjen - elrendeltük, hogy naponként a szegényebb lakosaink közül legalább 10 legyen berendelve seprőkkel és lapátokkal. Kinek, kinek az 1 forint napi bérét az ispotály kasszájából azonnal fizessék ki, nehogy a tisztaság hiánya miatt a pestis nyavalya a betegeket megeméssze.

Gyöngyösön határozatot hoztak a kisleánykák férfi gyermekektől való elrekesztésére

1812. október 8.

A kisleánykák oktatására a nemzeti iskolák alatt lévő boltok rendeltettek. Annyival is inkább így határoztunk, mivel az épület a nemes város közepén lévén közel esik a templomhoz, és a férfi gyermekektől is el van rekesztve, és így minden tekintetben a legalkalmasabb. Ráadásul az a telek elsősorban abból a célból szereztetett meg, hogy azon a tanításhoz szükséges épületeket emeljenek. Erre tekintettel eldöntöttük, hogy a közjóra való tekintettel az ott lakó zsidónak a haszonbérleti szerződését felbontjuk.