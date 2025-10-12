15 perce
Gyöngyösön döntöttek a munkából elkésőkről és a mise alatti ágyúzásról
A város becsületes tanácsa két évszázaddal ezelőtti döntéseiből válogattunk. Gyöngyösön határozatot hoztak azokról, akik elkésnek a munkahelyükről.
Gyöngyösön határozatot hozni a város becsületes tanácsa évszázadok óta nem volt rest októberben sem. A város érdekében hozott döntésekből szemezgettük a Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatározta... 1659-1848 című 1984-ben megjelent kötetből. A két évszázados határozatokat szemlélve felmerülhet az olvasóban, vajon az évszámok változásán túl van-e valami új a nap alatt?
1809. október 26.
Mivel leginkább a tisztaság hiánya miatt sokan vesznek el az ispotály betegei közül, tekintetes Erős János szolgabíró úr javaslatára - nehogy a szükséges rendelkezések hiányosságai miatt a nyavalya jobban elterjedjen - elrendeltük, hogy naponként a szegényebb lakosaink közül legalább 10 legyen berendelve seprőkkel és lapátokkal. Kinek, kinek az 1 forint napi bérét az ispotály kasszájából azonnal fizessék ki, nehogy a tisztaság hiánya miatt a pestis nyavalya a betegeket megeméssze.
1812. október 8.
A kisleánykák oktatására a nemzeti iskolák alatt lévő boltok rendeltettek. Annyival is inkább így határoztunk, mivel az épület a nemes város közepén lévén közel esik a templomhoz, és a férfi gyermekektől is el van rekesztve, és így minden tekintetben a legalkalmasabb. Ráadásul az a telek elsősorban abból a célból szereztetett meg, hogy azon a tanításhoz szükséges épületeket emeljenek. Erre tekintettel eldöntöttük, hogy a közjóra való tekintettel az ott lakó zsidónak a haszonbérleti szerződését felbontjuk.
A mesterlegények a nagymiséken mind elfoglalják a legelső székeket
1825. október 8.
Szvanatko György tanácsos úr azt jelentette, hogy a nagytemplomban a mesterlegények a nagymiséken mind elfoglalják a legelső székeket, és ott miattuk más érdemes öreg emberek semmiképp sem tudnak helyet foglalni. A tanácsos úr azt javasolta, hogy a mesterlegényeket fel kellene rendelni a kórus melletti helyre. Ezt az elgondolást tanácsunk helyesnek találta, a végrehajtást a főbíró úrra bízta.
1827. október 30.
Annak örömteli kinyilatkoztatására és emlékezetére, hogy a dicsőségesen uralkodó Felséges Ausztriai Ház 300 esztendőt magyar hazánk kormányában eltöltött, november 4-én az Anya Szent Templomban örvendező szentmisére kerül sor. Valamennyi céh a zászlóikkal és fáklyákkal köteles ott megjelenni, hogy a mise minél díszesebben és örvendetesebben menjen végbe. Előtte való nap este, azaz november 3-án ágyúlövésekkel lesz erről hír adva, a szentmise alatt pedig szintén több ágyút is el kell sütni.
A vásárbíró a cselédeket imitt-amott kóborolni ne engedje
1828. október 11. 11. k. 390. p.
Minthogy a városházán gyakran előfordul, hogy sem a polgármester, sem a fertálymester nem tartózkodik benn, a cselédeket sokszor nem találni a helyükön. Mindezért kemény felelősség terhe alatt meghagyjuk vásárbíró úrnak, hogy ezentúl kötelessége lesz naponta többször is megjelenni a városházán, és a cselédeket rendben tartani. Őket imitt-amott kóborolni ne engedje, hanem a hollétükről tőlük számot kérjen.
1841. október 20.
Az elemi iskolához kinevezendő tanítónak fizetését a következőképpen állapítottuk meg: készpénzben 250 váltó forint, búzában 24 kila kétszeres, tűzifában 2 öl, és minden vetőre nyolc nyolc kila mértékes szántóföld, a belső határban.
1845. október 25.
Hivatalosan jelentették, hogy szombati napokon, mint a gyalogosokra kitűzött fahordási nap, már nagy számban vannak olyan lakosok, akik nem gyalog, vagy gyalogtaligákkal járnak az erdőbe fáért. Sokan olyan szokást vettek fel, hogy gyalogtaligájuk elé lovat vagy szamarat fognak, és ezáltal az erdőt kíméletlenül rongálják és pusztítják. Ennek korlátozására dobszó által a város utcáiban gyakran, valamint a városháza erkélyéről vasárnapi napon ki kell hirdetni, hogy senki a lakosok közül szombati gyalogos fahordási napokon a gyalogtaligázás ürügye alatt igavonó jószággal az erdőre menni ne merészeljen. Az olyan lakosok, akiknek mátra cédulájuk nincsen, azok szekeres fahordási napokon büntetés terhe alatt semmilyen tekintetben nem mehetnek az erdőbe.
El kell mozdítani a szolgálatából azt, aki nem jár be időre dolgozni
1847. október 2.
Azt tapasztaljuk, hogy a nemes város cselédei a városi közháznál igen későn szoktak megjelenni. Ezért a nevezetteket behívtuk a tanácsülésünkre, és meghagytuk nekik, hogy amennyiben a nemes város közházánál közülük bárki is reggel hat órára nem jelenne meg, szolgálatából azonnal elmozdítjuk, és a helyébe más alkalmas cselédet fogadunk fel.
