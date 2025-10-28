Egerben is gyűjtik a békepárti aláírásokat, dr. Pajtók Gábor is standolt a Dobó téren + fotók és videó

Folytatódik az aláírásgyűjtés Brüsszel „háborús tervei” ellen, Egerben is gyűltek a békepárti aláírások. Kedd délután dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is gyűjtötte az aláírásokat a Dobó téren.

Dr. Pajtók Gábor is gyűjtötte az aláírásokat a Dobó téren Fotó: Szántó György/heol.hu

– Európa háborús lázban él, az elnök asszony kinyilatkoztatása, hogy Európának harcolni kell, az Európai Tanácsnak a koppenhágai nyilatkozatai, vagy a brüsszeli megnyilatkozások mind-mind afelé hatnak, hogy ebbe a háborúba Európának be kell avatkozni. Ki emlékszik arra, hogy mondjuk a németek is még csak azt mondták, hogy majd csak katonai sisakokat adnak ebbe a háborúba, hiszen ez nem a mi háborúnk. Most úgy érzik, hogy ez a mi háborúnk, közben Európa mintha elfeledkezne róla, hogy az első és a második világháború milyen véráldozatokkal járt, mit hozott Európának – fogalmazott dr. Pajtók Gábor. Kiemelte, a korábbi nagy háborúkban az egrieknek és a környékbelieknek a hozzátartozói is odavesztek.

Folyamatosan érkeztek az aláírók a standokhoz Fotó: Szántó György/heol.hu

Gondoljunk csak a 60-as gyalogezredre, illetőleg a 14-es gyalogezrednek a sok százezer ősi halált halt katonájára. Mi magyarok nem engedhetjük meg, hogy ebbe a háborúba, ami az oroszok és az ukránok között zajlik, beavatkozzunk. Következetes a békepolitikánk, annál is inkább, mert speciális helyzetben vagyunk, Ukrajnával határosak vagyunk, Kárpátalján, több tízezer honfitársunk él még mindig, és még egyszer a megmaradt magyarság semmilyen olyan háborúba nem keveredhet, ami veszélyt jelentene a lakosságra, fiatalokra vagy idősebbekre.

– emelte ki.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A dobó téren gyűjtöttek aláírást Fotó: Szántó György/heol.hu

Hozzátette, egy háború hadigazdálkodással jár, tehát irgalmatlan pénzt kell rákölteni, a fegyverekre, az utánpótlásra, élelmezésre, ruházatra és azt a pénzt valahonnan el kell venni. Mint mondta, ezt a gazdaságtól, az emberektől tudják elvenni, úgy, hogy vagy nem kapjuk meg a járandóságainkat az Uniótól, vagy pedig a rezsitámogatás, az alacsony adókulcsok vagy a családtámogatások látják kárát. Mint mondta, nem hiszi, hogy az európai politikai elit véleményével az Unió lakossága egyetért, nem támogatja a háborús politikát, ugyanakkor mindig a politikai elit az, amelynek befolyása van a társadalom életére.