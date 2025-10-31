A mezőtárkányi önkormányzat képviseletében az életükben a közszférában dolgozók emlékére gyújtottak mécsest

Egertől Aldebrőn át, Füzesabonyig, valamint a mezőtárkányi temetőben nyugvó, a településért sokat tévő elhunytaknál hajtottak fejet az önkormányzati delegáció tagjai. A helyhatóság képviseletében megtartott kegyeletteljes megemlékezésről Tóthné Szabó Anita a közösségi oldalán fotókat is posztolt.

A közszféra egykori alkalmazottai sírjánál hajtottak fejet a mezőtárkányi önkormányzat képviseletében / Tóthné Szabó Anita, Facebook

A közszféra egykori dolgozói sírjainál hajtottak fejet

Mezőtárkány polgármester "Tisztelettel őrizzük emléküket" mondattal fel is sorolja, kik azok, akikre emlékeznek Mindenszentek alkalmából:

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Boda Ráfaelné, Császár Valéria, Cseh József, Csirke József, Dudás Ferenc, dr. Geng Tibor, dr. Tóth Ferenc, dr. Tóth Péter, Fazekas Mihályné, Halász Józsefné, Herman István, Jászberényi Miklós, Kiss Andor, Kriston Endre, Németh Béláné (Kobolák Zsuzsanna), Németh Béláné (Pók Mária), Németh Ervinné, Oláh Andrea, Perge Lukács, Sajtos Dezső, Szabó Andrásné, Szabó Istvánné, Sz. Kovács János, Takács Emilné, Tárkányi Ráfael, Telekes József, Tóth Imre, Váradi Tamásné, Veresné Tóth Ágnes

A polgármester bejegyzéséből kiderül az is, hogy elhelyezték az emlékezés koszorúit még a névtelen katonák sírjainál, az I. és II. világháborús magyar hősök emlékművénél, a nemzeti összetartozás emlékmű előtt és az ’56-os kopjafánál.