Halfogás

2 órája

Élete csatáját már túlélte, most kifogták a hevesi halszörnyet! Fotókon a bébifóka méretű háborús veterán

Címkék#hal#horgász#csata

Kifogták az idei első fekete amurt az Ecsédi-tónál. Ráadásul egy hatalmas példány került partra.

Heol.hu

A tó közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a hatalmas, 30 kilogrammos hal kifogása igazi csapatmunka volt. A két horgász, Jani és Ricsi viharos szélben, tarajos hullámok között küzdött meg a hallal, amely a 4-es állásnál akadt horogra.

Halfogás: hatalmas, 30 kilós halat fogtak ki az Ecsédi-tóból.
Halfogás: hatalmas, 30 kilós halat fogtak ki az Ecsédi-tóból.
Forrás: Ecsédi tó/Facebook

A fárasztás csónakból zajlott, miközben a mostoha időjárás és egy eltört merítőszák is nehezítette a dolgukat.

A hatalmas halfogás nem ment egyszerűen

Szerencse, hogy ketten voltak a csónakban, és sikerült megoldani a helyzetet 

– olvasható a bejegyzésben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hozzátették, hogy a kifogott fekete amur egy kantáros hal volt, valakit már megszaggatott, szerencsére az ólmot nem, de a szerelék további részét sajnos hurcolta magával.

Nagyon erősek ezek a halak, a fárasztásuk mindig életre szóló élmény annak akinek sikerül megfognia 

– zárták a cikket.

Az országos rekordot Czerna Péter tartja, aki 2013. április 24-én egy 40,76 kilós példányt fogott egy víztérkód nélküli kavicsbányatóból, Bugyin – írta meg a pecaverzum.hu.

A Tisza-tó idén is izgalmas fordulatokkal szolgált a horgászoknak:

Főoldali borítókép forrása: Ecsédi-tó/Facebook

 

