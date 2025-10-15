Élete csatáját már túlélte, most kifogták a hevesi halszörnyet! Fotókon a bébifóka méretű háborús veterán

A tó közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a hatalmas, 30 kilogrammos hal kifogása igazi csapatmunka volt. A két horgász, Jani és Ricsi viharos szélben, tarajos hullámok között küzdött meg a hallal, amely a 4-es állásnál akadt horogra.

Halfogás: hatalmas, 30 kilós halat fogtak ki az Ecsédi-tóból.

Forrás: Ecsédi tó/Facebook

A fárasztás csónakból zajlott, miközben a mostoha időjárás és egy eltört merítőszák is nehezítette a dolgukat.

A hatalmas halfogás nem ment egyszerűen

Szerencse, hogy ketten voltak a csónakban, és sikerült megoldani a helyzetet

– olvasható a bejegyzésben.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hozzátették, hogy a kifogott fekete amur egy kantáros hal volt, valakit már megszaggatott, szerencsére az ólmot nem, de a szerelék további részét sajnos hurcolta magával.

Nagyon erősek ezek a halak, a fárasztásuk mindig életre szóló élmény annak akinek sikerül megfognia

– zárták a cikket.

Az országos rekordot Czerna Péter tartja, aki 2013. április 24-én egy 40,76 kilós példányt fogott egy víztérkód nélküli kavicsbányatóból, Bugyin – írta meg a pecaverzum.hu.

A Tisza-tó idén is izgalmas fordulatokkal szolgált a horgászoknak: