Élete csatáját már túlélte, most kifogták a hevesi halszörnyet! Fotókon a bébifóka méretű háborús veterán
Kifogták az idei első fekete amurt az Ecsédi-tónál. Ráadásul egy hatalmas példány került partra.
A tó közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a hatalmas, 30 kilogrammos hal kifogása igazi csapatmunka volt. A két horgász, Jani és Ricsi viharos szélben, tarajos hullámok között küzdött meg a hallal, amely a 4-es állásnál akadt horogra.
A fárasztás csónakból zajlott, miközben a mostoha időjárás és egy eltört merítőszák is nehezítette a dolgukat.
A hatalmas halfogás nem ment egyszerűen
Szerencse, hogy ketten voltak a csónakban, és sikerült megoldani a helyzetet
– olvasható a bejegyzésben.
Hozzátették, hogy a kifogott fekete amur egy kantáros hal volt, valakit már megszaggatott, szerencsére az ólmot nem, de a szerelék további részét sajnos hurcolta magával.
Nagyon erősek ezek a halak, a fárasztásuk mindig életre szóló élmény annak akinek sikerül megfognia
– zárták a cikket.
Az országos rekordot Czerna Péter tartja, aki 2013. április 24-én egy 40,76 kilós példányt fogott egy víztérkód nélküli kavicsbányatóból, Bugyin – írta meg a pecaverzum.hu.
A Tisza-tó idén is izgalmas fordulatokkal szolgált a horgászoknak:
Főoldali borítókép forrása: Ecsédi-tó/Facebook
