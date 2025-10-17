október 17., péntek

Elkeserítő a látvány! Menteni kell a halakat Heves mellett, 26 éve nem láttak ilyet!

Az elmúlt napokban két helyszínen végeztek halmentést a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) szakemberei. Ezúttal azonban a megsemmisítésre szánt halmennyiség nyolc és félszer nagyobb volt, mint amennyit sikerült visszahelyezni a Tiszába.

Heol.hu

Október 10-én Szolnokon, a cukorgyári ülepítő tavaknál, míg október 14-én a Gói-tói Holt-Tiszán kellett beavatkozni a folyamatosan csökkenő vízszint miatt. A 60 hektáros Gói-tói Holt-Tisza szinte teljesen kiszáradt, már csak egy-kéthektáros vízfelületek maradtak. A halmentésről a Pecaverzum adott hírt.

Halmentés a Gói-tói Holt-Tiszán
Halmentés a Gói-tói Holt-Tiszán
Forrás: pecaverzum.hu

Halmentés a Gói-tói Holt-Tiszán

Dónkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója a Pecaverzumnak elmondta, hogy 1999 óta dolgozik a szakmában, de ilyet még nem látott.

Mint írják, a hálóba került halak nagy része a Holt-Tiszáról származott, a cukorgyári ülepítő tavaknál fogott mennyiség azonban mindösszesen 200 kilogramm ezüstkárászból és 100 kilogramm őshonos halból állt. Összességében így alakult ki az a helyzet, hogy a megsemmisítésre ítélt hal mennyisége nyolc és félszer nagyobb volt, mint a visszahelyezett állomány.

A cikk szerint ennek oka, hogy a Tiszába csak az őshonos halakat lehet visszaengedni; az inváziós és idegenhonos fajokat elszállítani kellett. „Olyan szerződést kötöttünk, amely rögzíti, hogy a szerződéses halászok kötelessége az idegenhonos halak elszállítása” – magyarázta Dónkó Péter. A Tiszába visszaengedett halak értéke mintegy 1,5 millió forintot tett ki.

– Voltak horgászok, akik egész nap segítették kollégáink munkáját. Az idősebbek elmondták, hogy a ’70-es évek óta nem láttak ilyen állapotokat a Gói-tói Holt-Tiszán – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

