Szívszorító fotók: itt nyugszanak a leghíresebb hevesiek, megrendítő a látvány halottak napja előtt

Ahogy közeledik halottak napja, a csendes megemlékezés és gyertyafény ideje, egyre többen keressük fel szeretteink sírját, hogy néhány percre elidőzzünk az emlékezésben. Ilyenkor nemcsak a családi kötelékekre gondolunk, hanem mindazokra is, akik munkájukkal, tehetségükkel és hivatásukkal gazdagították szűkebb hazánk, Heves vármegye történetét. Cikkünkben most azoknak a híres hevesi szülötteknek és neves személyiségeknek a nyughelyeit idézzük fel, akik maradandó nyomot hagytak a kultúrában, a tudományban vagy a közéletben — s akik előtt ezen az emlékezés napján külön is érdemes tisztelegnünk.

Gárdonyi az egri várban nyugszik. Halottak napja alkalmából megemlékezhetünk az íróról Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

Ha az egri színeket nézzük először, azt látjuk, az Egri Főszékesegyház több embernek a nyughelye. Ilyen mások mellett Bakó Ferenc népkutató, Eszterházy Károly püspök, Tárkányi Béla költő, műfordító és Telekessy István püspök is itt temetkezett.

Eger egyik, hanem a leghíresebbike Gárdonyi Géza az egri várban nyugszik, gerendakereszt fejfájára végakarata szerint az azóta legendássá vált szavakat vésték: „Csak a teste”.

Cserey Ignác sírhelyénél is megállhatunk egy pillanatra Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

A hatvani temetőben is nyugszik néhány kiemelkedő, történelmi alak. Cserey Ignácot, a kápolnai csatából ismert honvéd ezredest itt temették el, de Kracker János festőművész is itt nyugszik. Ő 1764. szeptember 15-én levélben ajánlotta fel szolgálatait gróf Eszterházy Károly egri püspöknek, aki az ajánlatot elfogadta. Kracker egri freskói közül több elpusztult.1778-ban készítette el az egri líceum könyvtártermében a tridenti zsinatot ábrázoló freskót, amelyen 150 életnagyságú alak szerepel, közülük 132-en a zsinat résztvevői. Eszterházy vele akarta megfestetni a Líceum dísztermének freskóit is, de erre a művész betegsége, majd halála miatt már nem kerülhetett sor. Különböző szenteket ábrázoló vászonfestményei Jászó, Eger, Mezőtárkány, Tiszapüspöki, Feldebrő, Egerszalók, Besztercebánya és Kápolna római katolikus templomaiban vannak.

Kracker János nyughelye Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

Pócsik Dénes olimpiai bajnok vízilabdázó, edző is a Hatvani temetőben alussza örök álmát. Pócsik Dének 1954-től az Egri Fáklya, 1956-tól az Egri Dózsa, illetve az Eger SE úszója és vízilabdázója volt. Ifjúsági úszóként is szerzett magyar bajnoki címet, de kiemelkedő eredményeket vízilabdázásban ért el. Védőjátékosként 1960-tól 1972-ig összesen nyolcvanhat alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. A magyar csapat tagjaként három olimpiai érmet, egy Európa-bajnoki címet és két Universiade-győzelmet szerzett. Az 1972. évi olimpia után visszavonult a válogatottságtól, de egri egyesületében 1978-ig aktív játékos maradt.