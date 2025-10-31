1 órája
Szívszorító fotók: itt nyugszanak a leghíresebb hevesiek, megrendítő a látvány halottak napja előtt
A megemlékezés napjaihoz közeledve sokan gyújtanak gyertyát elhunyt szeretteikért. A halottak napja alkalmat ad arra is, hogy Heves vármegye híres szülötteire is emlékezzünk.
Ahogy közeledik halottak napja, a csendes megemlékezés és gyertyafény ideje, egyre többen keressük fel szeretteink sírját, hogy néhány percre elidőzzünk az emlékezésben. Ilyenkor nemcsak a családi kötelékekre gondolunk, hanem mindazokra is, akik munkájukkal, tehetségükkel és hivatásukkal gazdagították szűkebb hazánk, Heves vármegye történetét. Cikkünkben most azoknak a híres hevesi szülötteknek és neves személyiségeknek a nyughelyeit idézzük fel, akik maradandó nyomot hagytak a kultúrában, a tudományban vagy a közéletben — s akik előtt ezen az emlékezés napján külön is érdemes tisztelegnünk.
Ha az egri színeket nézzük először, azt látjuk, az Egri Főszékesegyház több embernek a nyughelye. Ilyen mások mellett Bakó Ferenc népkutató, Eszterházy Károly püspök, Tárkányi Béla költő, műfordító és Telekessy István püspök is itt temetkezett.
Eger egyik, hanem a leghíresebbike Gárdonyi Géza az egri várban nyugszik, gerendakereszt fejfájára végakarata szerint az azóta legendássá vált szavakat vésték: „Csak a teste”.
A hatvani temetőben is nyugszik néhány kiemelkedő, történelmi alak. Cserey Ignácot, a kápolnai csatából ismert honvéd ezredest itt temették el, de Kracker János festőművész is itt nyugszik. Ő 1764. szeptember 15-én levélben ajánlotta fel szolgálatait gróf Eszterházy Károly egri püspöknek, aki az ajánlatot elfogadta. Kracker egri freskói közül több elpusztult.1778-ban készítette el az egri líceum könyvtártermében a tridenti zsinatot ábrázoló freskót, amelyen 150 életnagyságú alak szerepel, közülük 132-en a zsinat résztvevői. Eszterházy vele akarta megfestetni a Líceum dísztermének freskóit is, de erre a művész betegsége, majd halála miatt már nem kerülhetett sor. Különböző szenteket ábrázoló vászonfestményei Jászó, Eger, Mezőtárkány, Tiszapüspöki, Feldebrő, Egerszalók, Besztercebánya és Kápolna római katolikus templomaiban vannak.
Pócsik Dénes olimpiai bajnok vízilabdázó, edző is a Hatvani temetőben alussza örök álmát. Pócsik Dének 1954-től az Egri Fáklya, 1956-tól az Egri Dózsa, illetve az Eger SE úszója és vízilabdázója volt. Ifjúsági úszóként is szerzett magyar bajnoki címet, de kiemelkedő eredményeket vízilabdázásban ért el. Védőjátékosként 1960-tól 1972-ig összesen nyolcvanhat alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. A magyar csapat tagjaként három olimpiai érmet, egy Európa-bajnoki címet és két Universiade-győzelmet szerzett. Az 1972. évi olimpia után visszavonult a válogatottságtól, de egri egyesületében 1978-ig aktív játékos maradt.
Mellettük a Kisasszony temetőben nyugszik Lenkey János tábornok, az 1848-49-es szabadságharc hőse és Legányi Ferenc muzeológus is.
Halottak napja: Az Orczyak és Kő Pál is itt nyugszik
A gyöngyösi temető is számos érdekes, de titokzatos történettel is szolgál, erről írtunk korábban. Impozáns, majdnem kétszáz éves síremlék jelöli Rabl Károly építész és felesége nyughelyét. Rövid sétával elérhető innen az Orczyak temetkezőhelye. A Gyöngyös történetében évszázadokon át jelentős gazdasági, kulturális és szociális szerepet játszott család új sírkövét Orczy Anna ükunokája, dr. Szapáry György kezdeményezésére állították és szentelték meg 2020-ban. Amikor báró Orczy Lőrinc költő fia, Orczy József 1804-ben meghalt, a fiai négy részre osztották a birtokot. Kialakult a négy Orczy-ág, a tarnaörsi, újszászi, az erdőkövesdi és a gyöngyösi ág. A Gyöngyös környéki birtokokat báró Orczy II. Lőrinc kapta. Ebben a sírkertben őt temették el először 1847-ben, ettől kezdve az ő családja nagyrészt ide temetkezett.
Nem messze tőlük nyugszanak a Gyöngyösön született Bugát Pál XIX. századi polihisztor, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc főorvosának szülei és egyik testvére, József. Bugát Pált Budapesten helyezték örök nyugalomra.
Hevesen nyugszik Kő Pál, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar szobrászművész. Az 1970-es évek közepéig főleg színesen festett pop-art faszobrokat készített. Későbbi stílusa egyre inkább visszanyúlt a magyar fafaragás hagyományaihoz. Ő készítette Mohácson a történelmi emlékhely rendezési koncepcióját, továbbá többek között ő alkotta meg a Magyarok Nagyasszonya-kápolna kődomborműveit a Vatikánban.
Puky Miklós politikus volt, Heves vármegyei földbirtokosként kapcsolódott be a reformkor ellenzéki politikai mozgalmába. 1848. június 2-án Heves vármegye másod-alispánjává választották. Nagy szerepet játszott a honvédzászlóaljak felszerelésében, ő Karácsondon nyugszik. Fleischmann Rudolf a hazai korszerű növénynemesítés megalapozója volt, Kompolton is dolgozta, itt érte a halál, s itt is nyugszik.
