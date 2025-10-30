október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halottak napja

1 órája

El sem hinnéd, milyen különbségek vannak a koszorúárakban

Címkék#koszorú#Halottak napja#mindenszentek

Ahogy közeledik november eleje, a piacokon és az üzletekben is egyre több helyen bukkan fel a fenyőág, a selyemvirág és a mécses. Halottak napja előtt sokan keresik a méltó megemlékezéshez szükséges koszorút, de nem mindegy, hol vesszük meg – az árak között akár több ezer forintos különbség is lehet.

Heol.hu

Közeleg a halottak napja, amikor a legtöbben virággal, koszorúval és mécsessel emlékeznek meg elhunyt szeretteikről. Az árusok szerint már vasárnap is érezhető volt az ünnep közeledte: a temetők környékén és a piacokon egyre többen keresik a sírdíszeket. Sokan az élő virág helyett inkább koszorút választanak, ezért utánanéztünk, hol éri meg jobban beszerezni ezeket – a piacon vagy az áruházak akciós kínálatában.

Halottak napja előtt többféle koszorú is kapható a Katona téri piacon
Halottak napja előtt többféle koszorú is kapható a Katona téri piacon
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Halottak napja előtt a piacokon többféle koszorú közül is választhatunk

Vasárnap délelőtt a Kisasszony piacon bőséges volt a választék: mű- és élővirágból sem volt hiány, bár a művirágokat jóval kevesebben nézegették. Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy az eladók tapasztalata szerint ezeket főként azok vásárolják, akik évente mindössze egy-két alkalommal jutnak ki a temetőbe.

A Katona téri piacon a standokon egymás mellett sorakoznak a különböző koszorúk: van, amelyet élethű selyemvirágok díszítenek, és olyan is, amely friss élővirágból készült. Akad köztük mécsest tartalmazó kompozíció is, így akár egyetlen darabbal is teljes lehet a megemlékezés.

Akár olyan koszorút is választhatunk, amit mécses díszít
Akár olyan koszorút is választhatunk, amit mécses díszít
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Piacon vagy bevásárlóközpontban éri meg jobban koszorút venni?

A koszorúk ára széles skálán mozog a piacon: a kisebb, egyszerűbb darabok már 1500–2000 forintért elérhetők, de vannak 3 ezerét is, ha már nagyobbat szeretnénk. Az árusok szerint ilyenkor nem akkora a kereslet irántuk, mint például karácsony táján.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Aki inkább az üzletek kényelmesebb és rendezettebb kínálatát választaná, több áruházláncnál is találhat koszorúkat – igaz, némileg magasabb áron.

  • Lidl: egyszerű, fenyőágas, tobozos, virág nélküli darabokat kínál 15–20 centiméteres méretben, 2500–2800 forintért.
  • Tesco: a 15–25 cm-es, egyszerűbb koszorúk Clubcard-kedvezménnyel 1800–2500 forintért kaphatók, teljes áron akár 4000 forintba is kerülhetnek.
  • Obi: a szalmakoszorú minimális dísszel már 1000 forint körül elérhető, míg a díszített moha- vagy fenyőkoszorúk ára 3000–5000 forint között mozog. A legnagyobb, 50 centiméteres sírdíszek pedig ennél is drágábbak.

Az árusok szerint a legtöbben az utolsó napokban indulnak el koszorúért, virágért, mécsesért – hogy méltón emlékezhessenek meg elhunyt szeretteikről. 

Korábbi cikkünkben szétnéztünk az egri piacokon, hogy idén milyen árakon tudunk krizantémot venni. Erről részletesebben ITT írunk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu