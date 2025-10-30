El sem hinnéd, milyen különbségek vannak a koszorúárakban

Közeleg a halottak napja, amikor a legtöbben virággal, koszorúval és mécsessel emlékeznek meg elhunyt szeretteikről. Az árusok szerint már vasárnap is érezhető volt az ünnep közeledte: a temetők környékén és a piacokon egyre többen keresik a sírdíszeket. Sokan az élő virág helyett inkább koszorút választanak, ezért utánanéztünk, hol éri meg jobban beszerezni ezeket – a piacon vagy az áruházak akciós kínálatában.

Halottak napja előtt többféle koszorú is kapható a Katona téri piacon

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Halottak napja előtt a piacokon többféle koszorú közül is választhatunk

Vasárnap délelőtt a Kisasszony piacon bőséges volt a választék: mű- és élővirágból sem volt hiány, bár a művirágokat jóval kevesebben nézegették. Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy az eladók tapasztalata szerint ezeket főként azok vásárolják, akik évente mindössze egy-két alkalommal jutnak ki a temetőbe.

A Katona téri piacon a standokon egymás mellett sorakoznak a különböző koszorúk: van, amelyet élethű selyemvirágok díszítenek, és olyan is, amely friss élővirágból készült. Akad köztük mécsest tartalmazó kompozíció is, így akár egyetlen darabbal is teljes lehet a megemlékezés.

Akár olyan koszorút is választhatunk, amit mécses díszít

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Piacon vagy bevásárlóközpontban éri meg jobban koszorút venni?

A koszorúk ára széles skálán mozog a piacon: a kisebb, egyszerűbb darabok már 1500–2000 forintért elérhetők, de vannak 3 ezerét is, ha már nagyobbat szeretnénk. Az árusok szerint ilyenkor nem akkora a kereslet irántuk, mint például karácsony táján.

Aki inkább az üzletek kényelmesebb és rendezettebb kínálatát választaná, több áruházláncnál is találhat koszorúkat – igaz, némileg magasabb áron.

Lidl: egyszerű, fenyőágas, tobozos, virág nélküli darabokat kínál 15–20 centiméteres méretben, 2500–2800 forintért.

Tesco: a 15–25 cm-es, egyszerűbb koszorúk Clubcard-kedvezménnyel 1800–2500 forintért kaphatók, teljes áron akár 4000 forintba is kerülhetnek.

a 15–25 cm-es, egyszerűbb koszorúk Clubcard-kedvezménnyel 1800–2500 forintért kaphatók, teljes áron akár 4000 forintba is kerülhetnek. Obi: a szalmakoszorú minimális dísszel már 1000 forint körül elérhető, míg a díszített moha- vagy fenyőkoszorúk ára 3000–5000 forint között mozog. A legnagyobb, 50 centiméteres sírdíszek pedig ennél is drágábbak.

Az árusok szerint a legtöbben az utolsó napokban indulnak el koszorúért, virágért, mécsesért – hogy méltón emlékezhessenek meg elhunyt szeretteikről.