Roskadásig van már krizantém az egri piacon, de nem biztos, hogy erre az árra számított a város – fotókkal

Már csak néhány nap van hátra mindenszentek és halottak napja ünnepéig, a két ünnep hétvégére esik idén. Már az előző hetekben is tele voltak a piacok krizantémot áruló virágárusokkal, mécsesekkel és koszorúkkal is. Vasárnap délelőtt a Kisasszony piacon is rengetegen árultak virágot, mécsest, és sokan már meg is ejtették a bevásárlást a hétvégi temetőlátogatáshoz, de csak a vásárlók kisebb hányada ilyen tudatos, az egri piacon ugyanis azt mondják az árusok, hogy rendszerint kivárnak a vevők.

A színes cserepes krizantém a sláger halottak napja környékén Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A belváros felől sétálva a Katona téren jobb kézre az első árusítóhelyen tucatnyi fajtájú és színű krizantémot árusítottak, volt közte kiscserepes, de hatalmas bokros növény is jó néhány, feltűnt viszont, hogy habár vágott virágból is van választék, jóval kevesebb mint cserepesből.

– Gyakorlatilag tavalyi, azelőtti árakon dolgozunk. Cserepes növények 850 forinttól 3500 forintig, szálas virágok 600 és 800 forint között kaphatóak. A legtöbben még csak érdeklődnek, felmérik az árakat és a kínálatot, aztán szerdától péntekig vásárolnak. Ez a jellemző már manapság, főleg Egerben, ahol sokan lakásban élnek és nem tudnák tárolni a virágokat. Sokan egyből a temetőbe viszik, amit vesznek – magyarázta Juhász Levente, aki a nagytályai Viksz Virágoskertje egyik árusítóhelyén segített a vásárlóknak. Elmondta, hogy az egyik oka ennek hogy minél később akarják megvenni a növényeket.