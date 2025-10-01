Emlékülés
2 órája
Háromszáz éve született Gróf Eszterházy Károly – életútja ma is példaértékű
Gróf Eszterházy Károly születésének 300. évfordulóját emlékezéssel ünnepelték.
Háromszáz éve született Gróf Eszterházy Károly, akinek püspökként végzett egyházi, s Heves és Külső-Szolnok vármegye főispánjaként a közjó érdekében végzett szolgálata mindmáig meghatározó örökséget jelent számunkra – írja dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője.
Kiemelte, személyisége, életútja példázza, miként fonódhat össze a hit, a kultúra és a hazaszeretet.
– A Heves Vármegyei Kormányhivatal szervezte emlékülés alkalmat adott arra, hogy méltó módon tisztelegjünk előtte – tette hozzá.
