Háromszáz éve született Gróf Eszterházy Károly – életútja ma is példaértékű

Háromszáz éve született Gróf Eszterházy Károly, akinek püspökként végzett egyházi, s Heves és Külső-Szolnok vármegye főispánjaként a közjó érdekében végzett szolgálata mindmáig meghatározó örökséget jelent számunkra – írja dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője.

Kiemelte, személyisége, életútja példázza, miként fonódhat össze a hit, a kultúra és a hazaszeretet.

– A Heves Vármegyei Kormányhivatal szervezte emlékülés alkalmat adott arra, hogy méltó módon tisztelegjünk előtte – tette hozzá.