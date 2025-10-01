október 2., csütörtök

Emlékülés

2 órája

Háromszáz éve született Gróf Eszterházy Károly – életútja ma is példaértékű

Címkék#megemlékezés#Eszterházy Károly#püspök#Pajtók Gábor

Gróf Eszterházy Károly születésének 300. évfordulóját emlékezéssel ünnepelték.

Heol.hu

Háromszáz éve született Gróf Eszterházy Károly, akinek püspökként végzett egyházi, s Heves és Külső-Szolnok vármegye főispánjaként a közjó érdekében végzett szolgálata mindmáig meghatározó örökséget jelent számunkra – írja dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője.

Kiemelte, személyisége, életútja példázza, miként fonódhat össze a hit, a kultúra és a hazaszeretet.
– A Heves Vármegyei Kormányhivatal szervezte emlékülés alkalmat adott arra, hogy méltó módon tisztelegjünk előtte – tette hozzá.

 

 

