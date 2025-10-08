2 órája
Már mondja is a tutit az egri kereskedő: ezt vedd a BMW helyett, ha megbízható csataló kell
Az emberek többsége ma már másodkézből vásárol autót – nem véletlenül. A használt autó választása ugyan hordozhat magában némi rizikót, de egy kis körültekintéssel igazi főnyereményre is szert tehetünk. Összegyűjtöttük, mely modellek iránt a legnagyobb az érdeklődés, és melyeket ajánlják leginkább az autókereskedések. Arra is kíváncsiak voltunk, mely autók veszítenek a leghamarabb értékükből.
Használt autót venni sokszor nemcsak pénztárcabarát megoldás, hanem tudatos döntés is. Egy ilyen vásárlás komoly utánajárást, odafigyelést és némi szerencsét is igényel, hiszen nem mindegy, hogy egy megbízható családi autó vagy egy rejtett hibákkal teli „szépségtapaszos” darab kerül-e ki a végén győztesként. A jó hír viszont az, hogy ha tisztában vagyunk az alapvető buktatókkal, és tudjuk, mire figyeljünk, akkor akár egy valódi kincset is kifoghatunk megfizethető áron. Most megmutatjuk, mely használt modellek iránt a legnagyobb az érdeklődés, és mik azok, amiket az autókereskedők is jó szívvel ajánlanak. Annak is utánajártunk, milyen gyorsan csökken egyes típusok értéke a használat során – ehhez a Használtautó.hu hirdetési adatai és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss statisztikái nyújtottak segítséget.
Mennyibe kerül ma egy használt autó és melyek a legkeresettebb típusok?
2025 augusztusában tovább emelkedtek az árak a magyar használt autó-piacon: az eladó hirdetések átlagára 5,5 millió forint volt, szemben a tavalyi 5,3 millióval. Az autók közel 90%-át 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt a 5–10 milliós és a 10 millió feletti kategória aránya is. A kínálat felét benzinmeghajtású autók tették ki, míg a dízelek 40,8%-ot, az alternatív hajtások – elektromos és hibrid – pedig még kisebb, de folyamatosan növekvő részt képviselnek. Éves szinten az elektromos autók kínálata 35%-kal bővült, míg a benzinesek 2,3%-kal, a dízelek 4%-kal csökkentek - tudhatjuk meg a Használtautó.hu cikkéből.
A különböző hajtású járművek használtsága és életkora is eltér
A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, a dízelek 12,4 évesek, de utóbbiak 40 százalékkal kal többet futottak, átlagosan 222 ezer kilométert. Az éves értékvesztés a benzineseknél 6,9%, a dízeleknél 7,9%, az elektromosoknál 8%, a hibrideknél 6,1%, minden további ezer kilométer pedig 0,2%-os árcsökkenést jelent.
A legnépszerűbb márkák továbbra is a
- Volkswagen,
- BMW
- Ford és Opel.
A modellek árának alakulása viszont változó: a Suzuki Swift ára 9,6%-kal emelkedett, a Ford Mondeo ára 10,7 százalékkal csökkent, míg a Kia Ceed esetében a legnagyobb, 12,9%-os visszaesést figyelték meg. Az adatok jól mutatják, hogy a hazai piac árban és kínálatban is fokozatosan alkalmazkodik a nemzetközi trendekhez, miközben az elektromos és hibrid autók szerepe egyre jelentősebb.
Mi alapján válasszunk és milyen autót?
Megkérdeztünk egy egri autókereskedést is arról, mely típusok a legkeresettebbek náluk, és milyen autókat érdemes választani tartósság szempontjából.
—Nálunk leginkább a Hyundai és a Mazda típusok a kelendőek – mondta a kereskedés egyik munkatársa. – Az Audit, a Mercedeseket és a BMW-ket inkább mellőzzük. Hogy melyik autó a legtartósabb, az nehéz kérdés, mert elsősorban attól függ, mire és hogyan használják. A tartósságot években vagy futott kilométerben érdemes nézni, és abban is nagy eltérések lehetnek.
Tapasztalataik szerint a japán benzines modellek – például a Mazda, Mitsubishi vagy Suzuki – jól bírják a rövidebb távokat, városi közlekedést. A dízelek esetében vegyesebb a kép, de például egy Volkswagen-motorral szerelt Hyundai is kifejezetten tartós lehet. – Egy Mitsubishi például nem biztos, hogy autópályás használatra való, de ha valaki országúton napi 100-150 kilométert vezet, vagy városban közlekedik vele, akár 600 ezer kilométer fölött is megbízhatóan működhet – tette hozzá a szakértő.
