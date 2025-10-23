1 órája
Hatvanban is megemlékeztek az 56-os hősökről + fotók
Hatvanban is megemlékeztek a 1956-os eseményekről.
Az Újhatvani Római Katolikus Iskola udvarán tartották meg az 1956. október 23-i forradalomra és szabadságharcra a megemlékezést Hatvanban. A Hatvani Hírlap beszámolója szerint Horváth Richárd polgármester elmondta: 69 évvel ezelőtt a magyar nép egységben, fiatalok és idősek, munkások és diákok, tanárok és anyák együtt mondták ki: elég volt. Nem hatalmat akartak, hanem szabadságot. Nem dicsőséget, hanem méltóságot. Mert tudták: az ember nem élhet igazság nélkül.
A megemlékezésen az ünnepi műsort a Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnázium tanulói adták Egy lány, egy fotó, egy forradalom címmel, amelyben Szeles Erika, az 1956-os forradalom mártírjának történetén keresztül versekkel és színpadi jelenetekkel idézték fel a bátorságot és a szabadságvágyat. A program végén a pártok, intézmények és civil szervezetek képviselői megkoszorúzták az emlékművet.
Hatvanban is megemlékeztek az 56-os hősökrőlFotók: Albert Péter/Heol.hu
