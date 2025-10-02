október 2., csütörtök

51 perce

Bele kell nyúlni a hatvani vonalba, sok-sok vonatot érint a mostani bejelentés

Címkék#hatvani vonal#Rákos#vonat#Gödöllő

A MÁV tájékoztatása szerint október első hétvégéjén Kőbánya felső és Rákos között pályafelújítási munkákat végeznek, ami érinti a hatvani vonalat is. Több InterRégió és sebesvonat módosított menetrend szerint közlekedik. Mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

Október első hétvégéjén, Kőbánya felső és Rákos között felváltva mindkét vágányon, több helyszínen vágányátépítést, ágyazatcserét és vágányszabályozást végeznek a szakemberek. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok a Budapest–Hatvan–Miskolc és a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon – számolt be a változásokról a Mávinform.

Változások a hatvani vonalon.
Változások a hatvani vonalon.
Forrás: Heol.hu

Október 4-én hajnaltól 5-én estig napközben az IR87-es Agria és az IR85-ös Mátra InterRégiók jellemzően Eger, illetve Gyöngyös felől 10 perccel később indulnak, Gödöllőtől S80-asként közlekednek. A Keleti pályaudvar felől 25 perccel korábban indulnak S80-as járatként, Gödöllőtől InterRégiós menetrend szerint közlekednek tovább.

Egyéb változások a hatvani vonalon

Október 3-án, 6-án, 7-én éjszaka:

  • Az Egerből 19:08-kor, 20:08-kor, a Gyöngyösről 20:08-kor, 21:08-kor a Keleti pályaudvarra induló Agria és Mátra InterRégió (541, 5501, 3031, 3041) Gödöllőről 10 perccel később indul, a Keleti pályaudvarig S80-asként (3161, 6181, 3171, 3191) közlekedik, a Keleti pályaudvarra 20-23 perccel később érkezik.

Október 4-én hajnaltól 5-én estig:

  • A Keleti pályaudvarról 22:00-kor Miskolcra induló sebesvonat (5008) 25 perccel korábban indul, Gödöllőig S80-asként (3188), Gödöllőtől pedig menetrend szerint közlekedik tovább.
  • A Füzesabonyból 3:21-kor induló Agria InterRégió és a Miskolcról 3:25-kor a Keleti pályaudvarra induló sebesvonat (5029, 5009) Gödöllőről 10, illetve 20 perccel később indul, a Keleti pályaudvarig S80-asként (3119, 3139) közlekedik, a Keleti pályaudvarra 20-24 perccel később érkezik.
    A Miskolcról 5:25-kor a Keleti pályaudvarra induló InterRégió (5019) Hatvan és a Keleti pályaudvar között 2-3 perccel korábban közlekedik.

Október 7-én, 8-án hajnalban:

  • A Füzesabonyból 3:21-kor a Keleti pályaudvarra induló Agria InterRégió (5029) Gödöllőről 10 perccel később indul, a Keleti pályaudvarig S80-asként (3119) közlekedik, a Keleti pályaudvarra 24 perccel később érkezik

Október 4-én reggeltől 5-én estig napközben a Z60-as vonatok Szolnok felől S60-as járatként közlekednek, a Keleti pályaudvarra 27 perccel később érkeznek, a Keleti pályaudvar felől pedig 25 perccel korábban indulnak S60-as járatként. (Az Abonyi útnál nem állnak meg.) Néhány S60-as és G60-as vonat esetében Szolnok és Újszász között pótlóbusz közlekedik.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, nem véletlen történt baleset Mezőnyárádnál, valaki kiugrott a füzesabonyi vonat elé:

 

 

