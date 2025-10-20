Egy szerelem, ami kiállta az idő próbáját – 70 éve együtt Kati néni és Feri bácsi

Dormándon rendkívüli alkalomnak lehettek tanúi a település lakói: a Kasza házaspár 70. házassági évfordulóját ünnepelte. Pajtók Gábor, Eger és környéke országgyűlési képviselője is köszöntötte a házaspárt.

A Kasza házaspár 70. házassági évfordulóját ünnepelte.

Forrás: Pajtók Gábor/heol.hu

Az országgyűlési képviselő Facebook-oldalán is megemlékezett a párról:

Megtisztelő volt számomra, hogy családtagjaikkal és a településen élőkkel együtt köszönthettem Dormándon a Kasza házaspárt 70. házassági évfordulójuk alkalmából.

Kati néni és Feri bácsi kapcsolata példát mutat mindannyiunk számára: az egymás iránti szeretet, a kölcsönös tisztelet és hűség már hét évtizede erősíti kapcsolatukat. Az ünneplés során a település lakói mellett családtagjaik is jelen voltak, hogy kifejezzék tiszteletüket és megbecsülésüket a pár iránt.

Pajtók Gábor a közösségi oldalán kiemelte: