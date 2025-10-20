október 20., hétfő

Egy szerelem, ami kiállta az idő próbáját – 70 éve együtt Kati néni és Feri bácsi

Hetven évnyi szeretet, hűség és elköteleződés – a Kasza házaspár most ünnepelte 70. házassági évfordulóját Dormándon. A település lakói, barátok és családtagok köszöntötték őket.

Dormándon rendkívüli alkalomnak lehettek tanúi a település lakói: a Kasza házaspár 70. házassági évfordulóját ünnepelte. Pajtók Gábor, Eger és környéke országgyűlési képviselője is köszöntötte a házaspárt.

A Kasza házaspár 70. házassági évfordulóját ünnepelte.
Az országgyűlési képviselő Facebook-oldalán is megemlékezett a párról: 

Megtisztelő volt számomra, hogy családtagjaikkal és a településen élőkkel együtt köszönthettem Dormándon a Kasza házaspárt 70. házassági évfordulójuk alkalmából.

Kati néni és Feri bácsi kapcsolata példát mutat mindannyiunk számára: az egymás iránti szeretet, a kölcsönös tisztelet és hűség már hét évtizede erősíti kapcsolatukat. Az ünneplés során a település lakói mellett családtagjaik is jelen voltak, hogy kifejezzék tiszteletüket és megbecsülésüket a pár iránt.

Pajtók Gábor a közösségi oldalán kiemelte: 

Életük példát mutathat mindannyiunk számára! Kívánom, hogy Isten áldása és a szeretet kísérje tovább életüket!

Ahogy korábban is beszámotunk róla, így ünnepelték az időseket Gyöngyösön. A polgármester képekben osztotta meg az estét:

 

 

 

